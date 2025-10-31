7,500mAh বেটাৰীৰ লগতে বহু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে বজাৰত মুকলি iQOO Neo 11

7,500mAh বেটাৰীৰ লগতে বহু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে বজাৰত মুকলি iQOO Neo 11
iQOO এ চীনত মুকলি কৰিছে Neo 11 । এই ডিভাইচটো কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট এছ’চিৰ দ্বাৰা চালিত আৰু নতুন ডিজাইনৰ সৈতে আহিছে ।
হায়দৰাবাদ: iQOO এ অতি সোনকালে ভাৰতত মুকলি কৰিব নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ ডিভাইচ iQOO 15 । Neo 11 ত উন্নত স্ক্ৰীণ, ডাঙৰ বেটাৰী আৰু কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট চিপছেটকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নীতকৰণ আছে ।
iQOO Neo 11 ডিজাইন
iQOO Neo 11 য়ে নতুন বেক ডিজাইন লাভ কৰিছে । ফোনটোৱে দুটা কেমেৰাৰ সৈতে সংকীৰ্ণ ডিজাইনৰ বাবে পূৰ্বৰ ফোনটোৰ বৰ্গক্ষেত্ৰৰ দৰে কেমেৰা মডিউলটো ডিচ কৰি পেলাইছে । এই ফোনটো চাৰিটা ৰঙত উপলব্ধ - লাইট হোৱাইট, পিক্সেল অৰেঞ্জ, ফেচিং দ্য গেল আৰু শ্বেড’ ব্লেক ।
Neo 11 ৰ 8.05 মি.মি. ডাঠ আৰু ওজন 216 গ্ৰাম ।
iQOO Neo 11 ৰ পৰিৱেশন
হুডৰ তলত Neo 11 য়ে যোৱা বছৰৰ ফ্লেগশ্বিপ কোৱালকমৰ চিপছেট স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট লাভ কৰিছে । iQOO 15 ৰ দৰেই Neo 11 য়েও অতিৰিক্ত পৰিৱেশনৰ বাবে নতুন Q2 গেমিং চিপ আৰু iQOO’s Monster ছুপাৰ-কোৰ ইঞ্জিন লাভ কৰে । ডিভাইচটো শীতল কৰাৰ বাবে 8K বাষ্প কক্ষও পায় ।
iQOO Neo 11 প্ৰদৰ্শন
Neo 10 ৰ তুলনাত iQOO Neo 11 এ 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.82 ইঞ্চি 2K AMOLED ডিছপ্লে লাভ কৰিছে । ডিছপ্লেই 2592 Hz PWM ডিমিং, 3200 Hz টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট আৰু 25.4 ms টাচ ৰেচপন্স টাইমও সমৰ্থন কৰে ৷
iQOO Neo 11 কেমেৰা আৰু বেটাৰী
iQOO Neo 11 ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ পেক কৰা হৈছে । মূল কেমেৰাটো হৈছে অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড । এই ছেলফি শ্বুটাৰটো 16 মেগাপিক্সেলৰ ইউনিট । Neo 10 ৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছিল 32 মেগাপিক্সেল । Neo 11 ত 100W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 7,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে ।
iQOO Neo 11 মুকলি আৰু ভাৰতত প্ৰত্যাশিত মূল্য
iQOO-এ ভাৰতত ডিভাইচটোৰ মুকলিৰ সময়সীমা নিশ্চিত কৰা নাই । অৱশ্যে অহা মাহত iQOO 15 মুকলি হোৱাৰ পিছতহে Neo 11 ভাৰতত মুকলি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
iQOO Neo 11 চীনত বেচ 12GB+256GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 2,599 ইউয়ান (প্ৰায় 32,500 টকা)ৰ পৰা আৰম্ভ । ডিভাইচটোৰ দাম iQOO Neo 10 ৰ দৰেই হ’ব পাৰে । ভাৰতত Neo 10 মুকলি কৰা হৈছিল 31,999 টকাত ।
