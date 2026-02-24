7600 mAh বেটাৰীৰে সৈতে তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ল iQOO 15R

ETV Bharat / technology

আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo ছাব ব্ৰেণ্ডৰ শেহতীয়া স্মাৰ্টফোন iQOO 15R । এই স্মাৰ্টফোনটো তিনিটাকৈ ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ ৷ মূল্য, বিক্ৰীৰ উপলব্ধতা আদিৰ বিষয়ে জানো আহক---

দুটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ iQOO 15R (iQOO)
Published : February 24, 2026 at 1:37 PM IST

হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় iQOO 15R । ই iQOO 15 ৰ সৈতে কোম্পানীটোৰ ফ্লেগশ্বিপ লাইনআপত যোগদান কৰে । Vivo ছাব ব্ৰেণ্ডৰ শেহতীয়া হেণ্ডছেটটোত আছে 1.5K 144 হাৰ্টজ এম’লেড স্ক্ৰীণ । ইয়াত স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 চিপ আছে, যিয়ে OnePlus 15 কো শক্তি প্ৰদান কৰে । iQOO 15R ত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ, যাৰ হেডলাইনত আছে 50 মেগাপিক্সেল চ’নী LYT-700V চেন্সৰ । ইয়াত 7600 mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে ।

ভাৰতত iQOO 15R মূল্য, উপলব্ধতা

ভাৰতত iQOO 15R ৰ মূল্য আৰম্ভ হয় 8GB ৰেম আৰু 256GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 44,999 টকা । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াক 12GB + 256GB আৰু 12GB + 512GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ মূল্য 47,999 টকা আৰু 52,999 টকা ।

ভেৰিয়েণ্ট মূল্য
8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ 44,999 টকা
12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ 47,999 টকা
12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ 52,999 টকা

iQOO 15R ডাৰ্ক নাইট আৰু ট্ৰাইমফ ৰূপালী ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি দুপৰীয়াৰে পৰা Vivo খুচুৰা বিপণীৰ লগতে Amazon আৰু iQOO ইণ্ডিয়া ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে এই স্মাৰ্টফোনটো প্ৰি-বুকিং কৰিব পাৰিব । আগতীয়াকৈ ক্ৰেতাসকলে 2 মাৰ্চৰ পুৱা 10 বজাত এই হেণ্ডছেটটো লাভ কৰিব, আনহাতে 3 মাৰ্চৰ পৰা নিশা 12 বজাৰ পৰা সাধাৰণ বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব ।

5000 nits উজ্জ্বল ডিছপ্লে’ (iQOO)

লঞ্চ অফাৰৰ অংশ হিচাপে গ্ৰাহকে তৎক্ষণাত ৰেহায়ো লাভ কৰিব পাৰিব । HDFC আৰু এক্সিস বেংক ক্ৰেডিট, ডেবিট আৰু EMI লেনদেনত 4000 টকা । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে iQOO 15R ক্ৰয়ত 1899 টকাত iQOO/ Vivo TWS প্ৰদান কৰিব ।

iQOO 15R বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন

ডুৱেল ছিম (nano + nano) iQOO 15R এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি OriginOS 6 ত চলিব । হেণ্ডছেটটোৱে চাৰি বছৰৰ এণ্ড্ৰইড উন্নীতকৰণ আৰু ছয় বছৰৰ নিৰাপত্তা আপডেট লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । ইয়াত 6.59 ইঞ্চি 1.5K (1,260 x 2,750 পিক্সেল) AMOLED স্ক্ৰীণ আছে যাৰ সৈতে 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 5,000 নিটলৈকে স্থানীয় শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, HDR10+ প্ৰমাণীকৰণ আৰু 4,320Hz PWM ডিমিং ৰেট আছে । ভিভ’ চাব-ব্ৰেণ্ডৰ শেহতীয়া হেণ্ডছেটে ফ্ৰেম ইন্টাৰপলেচনৰ জৰিয়তে গেমিংৰ সময়ত 144 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটও সমৰ্থন কৰে ।

শক্তিশালী বেটাৰী (iQOO)

iQOO 15R ত Snapdragon 8 Gen 5 চিপছেট আছে, ইয়াৰ সৈতে 12GB পৰ্যন্ত LPDDR5x ৰেম, 512GB পৰ্যন্ত UFS 4.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আৰু Adreno 826 GPU আছে । কেমেৰা বিভাগত ইয়াত OIS ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী LYT-700V প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল লেন্স আছে । সন্মুখত হেণ্ডছেটটোত আছে 32 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা ।

iQOO 15R ৰ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G LTE, ৱাই-ফাই 7, ব্লুটুথ 6, জিপিএছ আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । ইয়াৰ জোখ 157.61 x 74.42 x 7.90 mm আৰু ই ইয়াৰ ওজন 202 গ্ৰাম (ডাৰ্ক নাইট ভেৰিয়েণ্ট) । iQOO 15R ৰ IP68 + IP69 ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ ৰেটিং আছে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।

