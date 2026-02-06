কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হ’ব iQOO 15R ৰ কেমেৰা; X যোগে জনালে iQOO ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই

কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হ’ব iQOO 15R ৰ কেমেৰা; X যোগে জনালে iQOO ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই
অহা 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব iQOO 15R, য’ত থাকিব 50MP কেমেৰা, Snapdragon 8 Gen 5 আৰু 7,600mAh বেটাৰী । বিতংকৈ জানক ---
Published : February 6, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: Vivo ৰ ছাব ব্ৰেণ্ড iQOO য়ে অতি সোনকালে ভাৰতত মুকলি কৰিব নতুন স্মাৰ্টফোন iQOO 15R । এই ফোনটোৱে কেইবা সপ্তাহ ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে আৰু iQOO India ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই এই আগন্তুক ফোনটোৰ কেমেৰাৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও কোম্পানীটোৱে মুকলিৰ তাৰিখ নিশ্চিত কৰিছিল । এই ফোনটোৰ সবিশেষ সন্দৰ্ভত জানো আহক ---
এই ফোনটো মুকলিৰ পূৰ্বে iQOO এ ধাৰাবাহিকভাৱে টিজাৰ মুকলি কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ iQOO ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া নিপুন মৰিয়াই ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত iQOO 15Rৰ কেমেৰা টিজাৰ প্ৰকাশ কৰিছে । টিজাৰটোত ফোনটোৰ পিছফালে বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউল দেখা গৈছে, য’ত কেমেৰা চেন্সৰৰ নামটো অতি সৰু আখৰেৰে লিখা আছে । ভালদৰে পঢ়িলে জানিব পৰা গৈছে যে iQOO 15R ত চ’নী LYT চেন্সৰৰ সৈতে লঞ্চ হ’ব, যিটো হ’ব 50MP । অৱশ্যে এই চেন্সৰৰ সম্পূৰ্ণ নাম প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
Got an eye for detail?— Nipun Marya (@nipunmarya) February 5, 2026
Spot the hidden feature and comment below👇🏻 #iQOO15R pic.twitter.com/gnMj50iH07
iQOO 15R নিশ্চিত বিৱৰণ
পূৰ্বে আশা কৰা হৈছিল যে iQOO 15R চীনত মুকলি কৰা iQOO Z11 Turbo ৰ ৰিব্ৰেণ্ডেড সংস্কৰণ হ’ব, কিন্তু iQOO Z11 Turbo ত আছে 200MP মেইন কেমেৰা আৰু 8MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা । এতিয়া নিপুন মৰিয়াই শ্বেয়াৰ কৰা কেমেৰা টিজাৰে নিশ্চিত কৰিছে যে কোম্পানীয়ে ভাৰতৰ বাবে iQOO 15R ডিজাইন কৰিছে যাতে চীনত মুকলি কৰা iQOO Z11 Turbo তকৈ পৃথক হয় । ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি iQOO 15R ডিজাইন কৰিছে কোম্পানীটোৱে ।
iQOO 15R ত কোম্পানীটোৰ নিজা অৰিজিন আইলেণ্ড ফিচাৰো থাকিব । এইটো এপলৰ ডাইনামিক আইলেণ্ড বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে একে, যিয়ে জাননী, লাইভ কাৰ্যকলাপ আৰু দ্ৰুত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে এই ফোনটোৱে চাৰি বছৰৰ এণ্ড্ৰইড আপডেট আৰু ছয় বছৰৰ ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰিব । iQOO 15R ৰ বেটাৰীৰ বিষয়েও বহু চৰ্চিত । কোম্পানীটোৱে এই ফোনত 7600 mAh ৰ বৃহৎ বেটাৰী প্ৰদান কৰিব । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ইমান ডাঙৰ বেটাৰীৰ সৈতে ই ভাৰতৰ আটাইতকৈ শ্লীম ফোন হ’ব, যি মাত্ৰ 7.9 মিলিমিটাৰ ডাঠ ।
ফোনটোৰ পাৰফৰমেন্সৰ সন্দৰ্ভত ইয়াত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 প্ৰচেছৰ থাকিব । কোম্পানীটোৰ মতে, এই চিপছেটে AnTuTu ত 35 লাখতকৈ অধিক স্ক’ৰ লাভ কৰিছে । CPU পৰিৱেশন 36% আৰু NPU পৰিৱেশন 46% লৈকে উন্নত কৰা হ’ব । অহা 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব iQOO 15R । 22 ফেব্ৰুৱাৰীত কেৰেলাৰ কইম্বাটুৰত এক বিশেষ স্নিক পিক এক ইভেণ্টো অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত নিৰ্বাচিত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ফোনটো মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব । ইয়াৰ পিছত BGMI গেমিং চেচন অনুষ্ঠিত হ’ব ।
লগতে পঢ়ক