নৱেম্বৰত বজাৰলৈ আহিব iQOO 15; কোম্পানীয়ে দিলে ইংগিত

নৱেম্বৰত বজাৰলৈ আহিব iQOO 15; কোম্পানীয়ে দিলে ইংগিত
iQOO 15 হ’ব কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন যিটো Qualcomm ৰ নতুন Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত ।
Published : October 27, 2025 at 10:47 AM IST
হায়দৰাবাদ: দেওবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে iQOO ৰ এজন বিষয়াই ইংগিত দিছে যে iQOO 15 অতি সোনকালে ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব । ইতিমধ্যে চীনত আত্মপ্ৰকাশ কৰা এই হেণ্ডছেটটোৱে দেশত iQOO 13 ৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে, ইয়াত স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট, ছাচপেণ্ডেড ডেকো ডিজাইন আৰু 7000mAh বেটাৰীৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীয়ে OriginOS 6 ৰ নতুন ডিজাইন ভাষাকো টিজ কৰিলে, য’ত Dynamic Glow আছে যিয়ে এটা পোহৰৰ গ্লো, মসৃণ ইফেক্ট আৰু ব্যৱহাৰকাৰী আন্তঃপৃষ্ঠ (UI)লৈ এটা নতুন অনুভৱ আনে ।
iQOO 15 মুকলিৰ তাৰিখ টিজাৰ
X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) ত iQOO ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া নিপুন মৰিয়াই এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ভাৰতত iQOO 15 ৰ মুকলিৰ তাৰিখ অনুমান কৰিবলৈ কয় । স্পিনহুইলত তাৰিখটো অহৰহ স্থানান্তৰিত হৈ থকাৰ সময়তে মাহটোক ‘11’ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল, যিয়ে ইংগিত দিয়ে যে নৱেম্বৰ মাহত হেণ্ডছেটটো মুকলি কৰা হ’ব ।
Drop your guesses! 👇🏻#BeTheGOAT #iQOO15 pic.twitter.com/wxnvaxYNII— Nipun Marya (@nipunmarya) October 26, 2025
ইয়াৰ উপৰিও 27 নৱেম্বৰত স্পিনহুইলটোৱে কিছু সময়ৰ বাবে থমকি ৰয়, যাৰ ফলত ই দেশৰ ভিতৰতে iQOO 15 মুকলি কৰাৰ আটাইতকৈ যুক্তিসংগত তাৰিখ ।
পৰৱৰ্তী পোষ্টত বিষয়াগৰাকীয়ে OriginOS 6 ৰ নতুন ডিজাইন ভাষাৰ বিষয়ে অধিক তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে — এণ্ড্ৰ’ইড 16 ভিত্তিক অপাৰেটিং চিষ্টেম, যিয়ে আগন্তুক ফ্লেগশ্বিপক শক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত Dynamic Glow, হোম পেজ, লক স্ক্ৰীণ আৰু এপসমূহৰ এটা পুনৰ ডিজাইন কৰা ব্যৱহাৰকাৰী আন্তঃপৃষ্ঠৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব ।
ইতিমধ্যে চীনত উপলব্ধ হোৱা এই ইউআই এপলৰ নতুন লিকুইড গ্লাছ ডিজাইনৰ সৈতে মিল আছে । বক্ৰ প্ৰান্তৰ সৈতে বৃত্তাকাৰ এপ আইকন আৰু ৱিজেট আছে । অপাৰেটিং ছিষ্টেমত বাস্তৱ-সময়ৰ ব্লাৰ উন্নয়ন, প্ৰগ্ৰেচিভ ব্লাৰ আৰু ষ্টেক কৰা জাননীসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইফালে, এপলৰ ডাইনামিক আইলেণ্ডৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত নতুন এটমিক আইলেণ্ড হৈছে এক নতুন বৈশিষ্ট্য যিয়ে বাস্তৱ সময়ত সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ সহায়ত ষ্টপৱাচ ষ্টপ-ষ্টাৰ্ট আৰু অন্যান্য কামৰ লগতে সংগীত প্লেবেক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।
iQOO 15 ৰ স্পেচিফিকেশনসমূহ ৰেপত আছে যদিও আমি আশা কৰিব পাৰো যে চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ মুকলি সন্দৰ্ভত অধিক বিৱৰণ প্ৰকাশ পাব ।
iQOO 15 নিৰ্দিষ্টকৰণসমূহ
iQOO 15 ৰ চীনা ভেৰিয়েন্টত 2K (1,440 × 3,168 পিক্সেল) ৰিজ’লিউচন, 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটলৈকে, আৰু 508 ppi পিক্সেল ঘনত্বৰ সৈতে 6.85 ইঞ্চি Samsung M14 AMOLED ডিছপ্লে আছে। হেণ্ডছেটটোত 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC আছে, ইয়াৰ সৈতে Adreno 840 GPU আছে । ইয়াত 16GB পৰ্যন্ত LPDDR5X আল্ট্ৰা ৰেম আৰু 1TB পৰ্যন্ত UFS 4.1 অনবৰ্ড সংৰক্ষণৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
অপটিক্সৰ বাবে iQOO 15 ত আছে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, য’ত আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 50 মেগাপিক্সেলৰ পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো চেন্সৰৰ সৈতে 100x ডিজিটেল জুমলৈকে আৰু 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা-ৱাইড-এংগল লেন্স । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 32 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে ।
iQOO 15 ত 100W তাঁৰযুক্ত আৰু 40W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ইয়াৰ মাত্ৰা 163.65×76.80×8.10মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 221 গ্ৰাম ।
