বহু নতুন বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল iQOO 15; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
ভাৰতত আজি মুকলি কৰা হয় iQOO 15 ৷ iQOO 15 ভাৰতত আমাজনৰ জৰিয়তে লিজেণ্ড আৰু আলফা ব্লেক ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হ’ব ।
Published : November 26, 2025 at 1:34 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া ফ্লেগশ্বিপ হেণ্ডছেট হিচাপে বুধবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় iQOO 15 । চীনত স্মাৰ্টফোনটো মুকলি কৰাৰ প্ৰায় এমাহৰ পাছত এই ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে । এই ফোনটোত কোৱালকমৰ ফ্লেগশ্বিপ 3NM অক্টা-কোৰ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট আছে । ইয়াত 100W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । তদুপৰি ইয়াত 2K ৰিজ’লিউচন আৰু 144Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.85 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে । ভাৰতত এই ফোনটো আমাজনৰ জৰিয়তে দুটা ৰঙত প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও নিৰাপত্তাৰ বাবে 3D আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ পোৱা যায় ।
iQOO 15 ভাৰতত মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত iQOO 15 ৰ মূল্য 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেচ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 72,999 টকা । টপ অৱ দ্য লাইন অপচনৰ মূল্য 79,999 টকা য’ত আছে 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ ।
নতুন হেণ্ডছেটটো আমাজনৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । iQOO 15 লিজেণ্ড আৰু আলফা ব্লেক ৰঙৰ ৰূপত মুকলি কৰা হৈছে ।
iQOO 15 বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্বসমূহ
iQOO 15 এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক OriginOS 6 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । কোম্পানীয়ে ফোনটোৰ বাবে পাঁচটা এণ্ড্ৰইড উন্নীতকৰণ আৰু সাত বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 2K ৰিজ'লিউচন, 508 পিপিআই পিক্সেল ঘনত্ব আৰু 6,000 নিট স্থানীয় শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে এটা 6.85 ইঞ্চি ছেমছাং M14 8T LTPO AMOLED ডিছপ্লে আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 1Hz সদায় অন ডিছপ্লে বৈশিষ্ট্যও পোৱা যায় । স্ক্ৰীণখনত এণ্টি-ৰিফ্লেক্টিভ ফিল্ম আৰু ৱেট ফিংগাৰ কণ্ট্ৰ’লও আছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক ফোন, ফটো ক্লিক, ভিডিঅ’ শ্বুট আৰু ভিজা বা ঘাম ওলোৱা হাতেৰেও গেম খেলাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ট্ৰিপল এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ পোৱা যায় ।
iQOO 15 ৰ শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে কোৱালকমৰ octa core 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপছেট, যিটো Adreno GPU, 16GB পৰ্যন্ত LPDDR5x ৰেম আৰু 512GB পৰ্যন্ত UFS4.1 ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটোৱে AnTuTu বেঞ্চমাৰ্কিং প্লেটফৰ্মত 41.8 মিলিয়নতকৈ অধিক পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই হেণ্ডছেটটোৱে 23 শতাংশ উন্নত জিপিইউ পৰিৱেশন, 25 শতাংশ উন্নত ৰে-ট্ৰেচিং, 20 শতাংশ উন্নত একক কোৰ পৰিৱেশন আৰু 17 শতাংশ উন্নত মাল্টি কোৰ পৰিৱেশন প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনটোৱে 37 শতাংশ পৰ্যন্ত উন্নত এনপিইউ পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰে । তাপীয় শক্তি বজাই ৰাখিবলৈ iQOO 15 ত 8,000 বৰ্গ মিলিমিটাৰ তাপ অপচয় এলেকাৰ সৈতে 8K VC Cooling System সজ্জিত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত নতুন Monster Halo এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আছে যিটো পিছফালৰ কেমেৰা মডিউলৰ তলত ৰখা হৈছে ।
অপটিক্সৰ বাবে iQOO 15 এ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে, যাৰ শিৰোনাম হৈছে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX921 প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰৰ সৈতে 1/1.56 ইঞ্চি চেন্সৰ আৰু অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)। ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX882 1/1.95 ইঞ্চি টেলিফ’টো পেৰিস্কোপ কেমেৰাৰ সৈতে 3x অপটিকেল জুম, 3.7x “লছলেছ জুম” আৰু 10x জুম ক্ষমতা আছে, ইয়াৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰাৰ সৈতে 1/2.76 ইঞ্চি চেন্সৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
সন্মুখত iQOO 15 ত 90 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউৰ সৈতে 32 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে । ই 60 fps লৈকে 4K ৰিজ’লিউচন ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে । হেণ্ডছেটটোত AI ভিজুৱেল আৰু ৰিফ্লেকচন ইৰেজ বৈশিষ্ট্যও আছে, যিবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, প’ৰ্ট্ৰেইট আৰু লেণ্ডস্কেপ কেমেৰা মোডত উপলব্ধ ।
iQOO 15 এ ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 + IP69 ৰেটিং প্ৰদান কৰে । ইয়াত 100W তাঁৰযুক্ত আৰু 40W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh ছিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী আছে । ই 8.17 মিমি ডাঠ । ফাইবাৰগ্লাছ ৰিয়াৰ পেনেল থকা আলফা ব্লেক ৰঙৰ ওজন প্ৰায় 216.2 গ্ৰাম, আনহাতে লিজেণ্ড শ্বেডৰ ওজন প্ৰায় 220 গ্ৰাম গ্লাছ বেক ।
