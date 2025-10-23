বজাৰত চাহিদা নাই iPhone Air ৰ; কোম্পানীয়ে হ্ৰাস কৰিলে 80 শতাংশ উৎপাদন

বজাৰত চাহিদা নাই iPhone Air ৰ; কোম্পানীয়ে হ্ৰাস কৰিলে 80 শতাংশ উৎপাদন
এপলৰ অতি খীণ iPhone Air এ গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ নকৰাৰ ফলত কোম্পানীটোৱে নিজৰ উৎপাদন 80 শতাংশ হ্ৰাস কৰে ।
Published : October 23, 2025 at 4:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: এপলে বিশ্বাস কৰিছিল যে আইফোন এয়াৰৰ ছুপাৰ থিন ডিজাইন আৰু প্ৰিমিয়াম লাইটৱেট বডিয়ে বজাৰত চাহিদা বৃদ্ধি কৰিব । এই বছৰ যেতিয়া এপলে আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰিছিল, তেতিয়া কোম্পানীটোৰ পৰম্পৰাগত মডেলতকৈ নতুন মডেল আইফোন এয়াৰৰ বিষয়ে অধিক চৰ্চা চলিছিল । এপলে মুকলি কৰিলে বিশ্বৰ আটাইতকৈ খীণ ফোনটো, যিটো দেখাত পাতল হোৱাৰ লগতে ওজনো কম । এপলে বিশ্বাস কৰিছিল যে ইয়াৰ শ্লীম ডিজাইনৰ ফোনটো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভাল পাব, কিন্তু কাৰ্যতঃ সেয়া হোৱা নাই । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আইফোন এয়াৰৰ চাহিদা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে । ইয়াৰ বিষয়ে জানো আহক ---
এপলৰ এজন বিশিষ্ট ডিভাইচ বিশ্লেষক মিং-চি কুওৰ মতে কোম্পানীটোৰ যোগান শৃংখলৰ অংশীদাৰসকলে আইফোন এয়াৰৰ উৎপাদন 80% হ্ৰাস কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও 2025 চনৰ শেষৰ ফালে দীঘলীয়া লিড টাইম থকা কেইবাটাও উপাদান বন্ধ কৰা হ’ব ।
কিয় ইমান বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’ল এপল ?
জানিব পৰা মতে, আইফোন 17 আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ই ইতিমধ্যে এপলৰ হাই-এণ্ড ব্যৱহাৰকাৰীসকলক যোগান ধৰিছে । ফলস্বৰূপে এপলৰ আইফোন এয়াৰৰ কোনো সুকীয়া গ্ৰাহক নাই । অৰ্থাৎ এপলৰ আইফোন লাইনআপৰ চতুৰ্থ শ্লট, বেছ, প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্সৰ বাহিৰেও—মিনি, প্লাছ বা এয়াৰ—বাৰে বাৰে বিফল হৈছে ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|কৌশল
|ফলাফল
|iPhone mini (5.4-inch)
|কমপেক্টপ্ৰেমীসকলৰ বাবে
|চাহিদা যথেষ্ট কম
|iPhone Plus
|সুলভ মূল্যৰ বিগ-স্ক্ৰীণ বিকল্প
|আশানুৰূপ নহ’ল
|iPhone Air (5.6mm খীণ)
|কম ওজন, শ্লীম, প্ৰিমিয়াম লুক
|শূণ্য চাহিদা
নতুনকৈ চৰ্চিত খবৰ
- Nikkei ই লিখিছে যে আইফোন এয়াৰৰ “কাৰ্যতঃ কোনো চাহিদা নাই”।
- জাপানৰ মিজুহো ছিকিউৰিটিজে কয় যে এপলে 10 লাখ ইউনিট উৎপাদন হ্ৰাস কৰিছে ।
- মিং-চি কুওৱে কয় যে 2026 চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকৰ ভিতৰত যোগানকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা 80% হ্ৰাস কৰিব ।
এপলৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ’ব?
এপলে এতিয়া আইফোন এয়াৰৰ পৰা আইফোন 18 লাইনআপ আৰু 2026 চনত মুকলি হোৱাৰ আশা কৰা প্ৰথমটো ফোল্ডেবল আইফোনলৈ গুৰুত্ব দিব পাৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল আগন্তুক বছৰত এপলে নিজৰ নতুন “এয়াৰ” কনচেপ্ট বন্ধ কৰি দিব পাৰে আৰু আইফোন লাইনআপৰ চতুৰ্থ স্থানটো ফল্ডেবল আইফোন বা নতুন শিতানলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে ।
এপলৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ছেমছাঙৰ অৱস্থা
এপলৰ খীণ স্মাৰ্টফোন ফ্লপৰ তালিকাত অকলশৰীয়া নহয় । ছেমছাঙে এটা ছুপাৰ শ্লীম স্মাৰ্টফোন গেলাক্সি Edge 25 ও মুকলি কৰিছিল । এই ফোনটোৰ ক্ষেত্ৰত ছেমছাঙে বহু আশা কৰিছিল যদিও বিক্ৰী ইমানেই বেয়া আছিল যে কোম্পানীয়ে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ বাতিল কৰিছিল । এপল আৰু ছেমছাঙৰ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্পষ্ট যে শ্লীম আৰু আল্ট্ৰা শ্লীম স্মাৰ্টফোনৰ চাহিদা বজাৰত কম ।
