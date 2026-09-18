আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স হেণ্ডছেট : এপল ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত মানুহৰ লানি নিচিগা শাৰী
শুকুৰবাৰে ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ল আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স । সমগ্ৰ দেশৰ এপল ষ্টোৰত নতুন আইফোন ষ্টোৰত মানুহৰ ভিৰ দেখা গৈছে ।
Published : September 18, 2026 at 4:28 PM IST
হায়দৰাবাদ : আইফোনপ্ৰেমীৰ বাবে এক সুখবৰ ৷ শুকুৰবাৰে এপলৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্স ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে । এই আইফোন দুটাৰ প্ৰথম বিক্ৰী ২০২৬ চনৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হৈছে ৷ কিন্তু এই আইফোন ক্ৰয় কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰাই এপল ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত মানুহে শাৰী পতা দেখা গৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও বহু লোকে এপলৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ পৰাও নতুন আইফোন প্ৰ’ মডেল ক্ৰয় কৰা দেখা গৈছে । এপলে এই দুটা নতুন মডেল ক’লা, ৰূপালী, আকাশী আৰু মেৰুণ ৰঙত উপলব্ধ কৰিছে ।
VIDEO | Mumbai: People queue up outside Apple Store at Bandra Kurla Complex as iPhone 18 series set to go on sale from today.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
"iPhone 18Pro has a fresh camera set up. New colours are available. I like iPhone... Apple," says a customer.#Mumbai #iPhone18
(Full video available… pic.twitter.com/nVpIrpQuxh
- আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্সৰ মূল্য -
ভাৰতত আইফোন ১৮ প্ৰ’ৰ মূল্য ২৫৬জিবি (256GB) মডেলৰ মূল্য ১৬৪,৯০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ । প্ৰতিটো আইফোনৰ বিভিন্নতাৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখ কৰা হ’ল :-
|ষ্টোৰেজ
|ভাৰতত দাম
|২৫৬জিবি (256GB)
|১,৬৪,৯০০ টকা
|৫১২জিবি (512GB)
|১,৮৯,৯০০ টকা
|১টিবি (1TB)
|২,৩৯,৯০০ টকা
|২টিবি (2TB)
|৩,১৪,৯০০ টকা
আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্সৰ দাম অলপ বেছি । ইয়াৰ আটাইতকৈ কম দামৰ ফোনটো ২৫৬জিবি ১৭৯,৯০০ টকাত উপলব্ধ । প্ৰতিটো আইফোনৰ ভিন্নতাৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখ কৰা হ’ল :-
|ষ্টোৰেজ
|ভাৰতত দাম
|২৫৬জিবি (256GB)
|১,৭৯,৯০০ টকা
|৫১২জিবি (512GB)
|২,০৪,৯০০ টকা
|১টিবি (1TB)
|২,৫৪,৯০০ টকা
|২টিবি (2TB)
|৩,২৯,৯০০ টকা
- বেংকৰ অফাৰ আৰু ক’ত কিনিব ?
এই নতুন আৰু অধিক দামী আইফোন মডেল ক্ৰয়ৰ বাবে এপলে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় অফাৰ আগবঢ়াইছে । আমেৰিকান এক্সপ্ৰেছ, এক্সিছ বেংক, আইচিআইচিআই বেংক বা এছবিআই কাৰ্ডৰ সহায়ত ধন পৰিশোধ কৰিলে আপুনি ৭,০০০ টকা পৰ্যন্ত কেছবেক পাব পাৰে ।
VIDEO | Mumbai: Sale of newly-launched iPhone 18 series begins. Visuals from Apple Store at Bandra Kurla Complex.#iPhone18 #Mumbai— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/fieDJ86U93
VIDEO | Delhi: People line up outside Apple Store at Select Citywalk Mall ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/8PXqrTlwS2
ইয়াৰ উপৰিও ৬ মাহৰ বিনামূলীয়া ইএমআই বিকল্পও আছে । পুৰণি ফোনটো বিনিময় কৰাৰ সময়ত ট্ৰেড-ইন (Trade-I) প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তেও আপুনি ৮১,৫০০ টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব পাৰে । এই কাৰণৰ বাবেও বহুতে নিজৰ পুৰণি আইফোনবোৰ এপল ষ্ট’ৰলৈ লৈ অহা দেখা গৈছে ।
VIDEO | Delhi: Apple Store at Select Citywalk Mall opens up for the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/zigNPb6tRI
এই ফোনটো আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এপল ইণ্ডিয়া ষ্ট’ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও আপুনি Swiggy, Blinkit আৰু Zepto আদি এপৰ জৰিয়তে নতুন আইফোন মডেলসমূহ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব । যদি আপুনি ফোনটো অফলাইনত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে এপল ষ্ট’ৰৰ উপৰিও Croma আৰু Vijay Sales-ৰ দৰে অনুমোদিত ডিলাৰলৈ যাব পাৰে ।
- গোটেই ৰাতি জনসমাগম আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ -
ভাৰতত এপল ষ্ট’ৰ খোলাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিবাৰেই নতুন আইফোন লঞ্চ হোৱাৰ আগৰ নিশা এপল ষ্ট’ৰত ৰাইজে ভিৰ কৰা দেখা যায় ৷ এই ভিৰ পিছদিনা পুৱাৰ ভাগলৈকে ষ্টোৰ খোলাৰ বাবে আইফোন প্ৰেমীয়ে অপেক্ষা কৰি থাকে । এইবাৰো যেন ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই ৷ যোৱা নিশা ১৭ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ দেশৰ বহু এপল ষ্টোৰত মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পুৱালৈকে প্ৰায় প্ৰতিটো এপল ষ্টোৰৰ বাহিৰত মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছিল ৷
VIDEO | Delhi: iPhone 18 Series sale begins. Visuals from Apple Store, Select City Walk Mall, Saket. A customer says, " it is just a phone... rest we will use it and know how it performs. i just need to upgrade from my (iphone) 15 plus. it (iphone 18) has many upgraded feature and… pic.twitter.com/XJheLkUcio— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
এপলৰ ষ্ট’ৰবোৰলৈ কেৱল ষ্টোৰটো থকা চহৰখনৰ মানুহেই নহয়; ওচৰৰ বহু চহৰৰ পৰাও লোক আইফোন ১৮ প্ৰ’ ছিৰিজ কিনিবলৈ অহা দেখা গৈছে । সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ এটা পোষ্টত দেখা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইস্থিত Jio World Drive এপল ষ্টোৰত বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হৈছিল । আন এটা পোষ্টত বেংগালুৰুৰ Mall of Asia-ৰ Imagine Apple ষ্টোৰৰ বাহিৰত মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছিল ।
#WATCH | Maharashtra: Apple begins the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max; a large number of people throng the company's store at Jio World Drive in Mumbai pic.twitter.com/PyFjeG24ag— ANI (@ANI) September 18, 2026
- আইফোন ১৮ প্ৰ’ ছিৰিজৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য -
দুয়োটা ফোনতে Apple A20 Pro প্ৰ’চেছৰ আছে, তিনিটা ৪৮ মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা, ১৮ মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু আইঅ’এছ ২৭ (iOS 27) আছে । আইফোন ১৮ প্ৰ’ত ৬.৩০ ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে, আনহাতে প্ৰ’ মেক্সত ৬.৯০ ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে ।
|বৈশিষ্ট্য
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|ডিছপ্লে
|৬.৩ ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ
|৬.৯ ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ
|প্ৰ’চেছৰ
|A20 Pro (2nm)
|A20 Pro (2nm)
|পিছফালৰ কেমেৰা
|ট্ৰিপল 48MP (ভেৰিয়েবল এপাৰচাৰ)
|ট্ৰিপল 48MP (ভেৰিয়েবল এপাৰচাৰ)
|ফ্ৰণ্ট কেমেৰা
|18MP + চেণ্টাৰ ষ্টেজ
|18MP + চেণ্টাৰ ষ্টেজ
|ভিডিঅ' প্লেবেক
|৩৬ ঘণ্টা
|৪৫ ঘণ্টা
|বেটাৰীৰ ক্ষমতা
|২৪ ঘণ্টা
|৩০ ঘণ্টা
|ম’ডেম
|C2
|C2
লগতে পঢ়ক : কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন ডুঅ’ মুকলি, কি কি সুবিধা আছে, দাম কিমান এই ফোনৰ ?
লগতে পঢ়ক : ভাৰতত মুকলি আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স; ইয়াৰ দাম, কেতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হ’ব সকলো জানি লওক