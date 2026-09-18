ETV Bharat / technology

আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স হেণ্ডছেট : এপল ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত মানুহৰ লানি নিচিগা শাৰী

শুকুৰবাৰে ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ল আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স । সমগ্ৰ দেশৰ এপল ষ্টোৰত নতুন আইফোন ষ্টোৰত মানুহৰ ভিৰ দেখা গৈছে ।

IPhone 18 Pro And Pro Max Sales Begin Today, Buyers Queue Apple Stores Across India
এপলৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ মুকলি (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 4:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আইফোনপ্ৰেমীৰ বাবে এক সুখবৰ ৷ শুকুৰবাৰে এপলৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্স ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে । এই আইফোন দুটাৰ প্ৰথম বিক্ৰী ২০২৬ চনৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হৈছে ৷ কিন্তু এই আইফোন ক্ৰয় কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰাই এপল ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত মানুহে শাৰী পতা দেখা গৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও বহু লোকে এপলৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ পৰাও নতুন আইফোন প্ৰ’ মডেল ক্ৰয় কৰা দেখা গৈছে । এপলে এই দুটা নতুন মডেল ক’লা, ৰূপালী, আকাশী আৰু মেৰুণ ৰঙত উপলব্ধ কৰিছে ।

  • আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্সৰ মূল্য -

ভাৰতত আইফোন ১৮ প্ৰ’ৰ মূল্য ২৫৬জিবি (256GB) মডেলৰ মূল্য ১৬৪,৯০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ । প্ৰতিটো আইফোনৰ বিভিন্নতাৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখ কৰা হ’ল :-

ষ্টোৰেজভাৰতত দাম
২৫৬জিবি (256GB)১,৬৪,৯০০ টকা
৫১২জিবি (512GB)১,৮৯,৯০০ টকা
১টিবি (1TB)২,৩৯,৯০০ টকা
২টিবি (2TB)৩,১৪,৯০০ টকা

আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্সৰ দাম অলপ বেছি । ইয়াৰ আটাইতকৈ কম দামৰ ফোনটো ২৫৬জিবি ১৭৯,৯০০ টকাত উপলব্ধ । প্ৰতিটো আইফোনৰ ভিন্নতাৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখ কৰা হ’ল :-

ষ্টোৰেজভাৰতত দাম
২৫৬জিবি (256GB)১,৭৯,৯০০ টকা
৫১২জিবি (512GB)২,০৪,৯০০ টকা
১টিবি (1TB)২,৫৪,৯০০ টকা
২টিবি (2TB)৩,২৯,৯০০ টকা
  • বেংকৰ অফাৰ আৰু ক’ত কিনিব ?

এই নতুন আৰু অধিক দামী আইফোন মডেল ক্ৰয়ৰ বাবে এপলে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় অফাৰ আগবঢ়াইছে । আমেৰিকান এক্সপ্ৰেছ, এক্সিছ বেংক, আইচিআইচিআই বেংক বা এছবিআই কাৰ্ডৰ সহায়ত ধন পৰিশোধ কৰিলে আপুনি ৭,০০০ টকা পৰ্যন্ত কেছবেক পাব পাৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও ৬ মাহৰ বিনামূলীয়া ইএমআই বিকল্পও আছে । পুৰণি ফোনটো বিনিময় কৰাৰ সময়ত ট্ৰেড-ইন (Trade-I) প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তেও আপুনি ৮১,৫০০ টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব পাৰে । এই কাৰণৰ বাবেও বহুতে নিজৰ পুৰণি আইফোনবোৰ এপল ষ্ট’ৰলৈ লৈ অহা দেখা গৈছে ।

এই ফোনটো আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এপল ইণ্ডিয়া ষ্ট’ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও আপুনি Swiggy, Blinkit আৰু Zepto আদি এপৰ জৰিয়তে নতুন আইফোন মডেলসমূহ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব । যদি আপুনি ফোনটো অফলাইনত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে এপল ষ্ট’ৰৰ উপৰিও Croma আৰু Vijay Sales-ৰ দৰে অনুমোদিত ডিলাৰলৈ যাব পাৰে ।

  • গোটেই ৰাতি জনসমাগম আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ -

ভাৰতত এপল ষ্ট’ৰ খোলাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিবাৰেই নতুন আইফোন লঞ্চ হোৱাৰ আগৰ নিশা এপল ষ্ট’ৰত ৰাইজে ভিৰ কৰা দেখা যায় ৷ এই ভিৰ পিছদিনা পুৱাৰ ভাগলৈকে ষ্টোৰ খোলাৰ বাবে আইফোন প্ৰেমীয়ে অপেক্ষা কৰি থাকে । এইবাৰো যেন ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই ৷ যোৱা নিশা ১৭ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ দেশৰ বহু এপল ষ্টোৰত মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পুৱালৈকে প্ৰায় প্ৰতিটো এপল ষ্টোৰৰ বাহিৰত মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছিল ৷

এপলৰ ষ্ট’ৰবোৰলৈ কেৱল ষ্টোৰটো থকা চহৰখনৰ মানুহেই নহয়; ওচৰৰ বহু চহৰৰ পৰাও লোক আইফোন ১৮ প্ৰ’ ছিৰিজ কিনিবলৈ অহা দেখা গৈছে । সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ এটা পোষ্টত দেখা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইস্থিত Jio World Drive এপল ষ্টোৰত বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হৈছিল । আন এটা পোষ্টত বেংগালুৰুৰ Mall of Asia-ৰ Imagine Apple ষ্টোৰৰ বাহিৰত মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছিল ।

  • আইফোন ১৮ প্ৰ’ ছিৰিজৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য -

দুয়োটা ফোনতে Apple A20 Pro প্ৰ’চেছৰ আছে, তিনিটা ৪৮ মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা, ১৮ মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু আইঅ’এছ ২৭ (iOS 27) আছে । আইফোন ১৮ প্ৰ’ত ৬.৩০ ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে, আনহাতে প্ৰ’ মেক্সত ৬.৯০ ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে ।

বৈশিষ্ট্যiPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
ডিছপ্লে ৬.৩ ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ৬.৯ ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ
প্ৰ’চেছৰA20 Pro (2nm)A20 Pro (2nm)
পিছফালৰ কেমেৰাট্ৰিপল 48MP (ভেৰিয়েবল এপাৰচাৰ)ট্ৰিপল 48MP (ভেৰিয়েবল এপাৰচাৰ)
ফ্ৰণ্ট কেমেৰা18MP + চেণ্টাৰ ষ্টেজ18MP + চেণ্টাৰ ষ্টেজ
ভিডিঅ' প্লেবেক৩৬ ঘণ্টা৪৫ ঘণ্টা
বেটাৰীৰ ক্ষমতা২৪ ঘণ্টা৩০ ঘণ্টা
ম’ডেমC2C2

লগতে পঢ়ক : কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন ডুঅ’ মুকলি, কি কি সুবিধা আছে, দাম কিমান এই ফোনৰ ?

লগতে পঢ়ক : ভাৰতত মুকলি আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স; ইয়াৰ দাম, কেতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হ’ব সকলো জানি লওক

TAGGED:

আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স
এপলৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ
আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্সৰ দাম
আইফোনৰ দাম
IPHONE 18 PRO MAX PRICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.