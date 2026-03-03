iPhone 17e বনাম iPhone 16e: মূল্য, প্ৰদৰ্শন আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পাৰ্থক্য ?
এপল iPhone 17e ত আছে A19 চিপ, 256GB ষ্ট’ৰেজ, উন্নত প’ৰ্ট্ৰেইট মোড আৰু 15w মেগছেফ চাৰ্জিং ।
Published : March 3, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: এপলে ভাৰত আৰু বিশ্ব বজাৰত আইফোন 17 ছিৰিজৰ আটাইতকৈ সস্তা আইফোন iPhone17e মুকলি কৰিছে । এই ফোনটো যোৱা বছৰ মুকলি কৰা iPhone 16e ৰ উন্নীত সংস্কৰণ । সেয়েহে ইয়াত কেইবাটাও উন্নীত আৰু উন্নত বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । যদিও প্ৰথম দৃষ্টিত এই দুটা ফোন একে যেন লাগিব পাৰে, ওপৰৰ থাম্বনেইল ছবিখনত দেখাৰ দৰে আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন একেবাৰে বেলেগ ।
iPhone 17e vs iPhone 16e: ডিজাইনৰ পাৰ্থক্য
এই ফোন দুটাৰ ডিজাইনত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখা নাযায় । দুয়োটা প্ৰায় একে । ইহঁতৰ দৈৰ্ঘ 146.7 মিলিমিটাৰ, প্ৰস্থ 71.5 মিলিমিটাৰ আৰু ডাঠ 7.8 মিলিমিটাৰ । অৱশ্যে এই আইফোন দুটাৰ ওজনৰ সামান্য পাৰ্থক্য দেখা গৈছে । iPhone 16e ৰ ওজন আছিল 167 গ্ৰাম, আনহাতে আইফোন 17e ৰ ওজন 169 গ্ৰাম, যাৰ ফলত নতুন আইফোনটো 2 গ্ৰাম গধুৰ হৈ পৰিছে, যিটো অতি সামান্য পাৰ্থক্য । ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত আইফোন 16e ক’লা আৰু বগা ৰঙত আহিছিল যদিও আইফোন 17e ত নতুন কোমল গোলাপী ৰঙো সংযোজন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নতুন বিকল্প লাভ কৰিছে ।
iPhone 17e vs iPhone 16e: ডিছপ্লে’ৰ পাৰ্থক্য
এই দুটা ফোনৰ ডিছপ্লেৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই । দুয়োটাতে 6.1 ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ অ’এলইডি ডিছপ্লে আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 60 হাৰ্টজ আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1200 নিট। অৱশ্যে আইফোন 17e ত চিৰামিক শ্বিল্ড 2 প্ৰটেকচন আছে, যিয়ে পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ চিৰামিক শ্বিল্ডতকৈ তিনিগুণ ভাল স্ক্ৰেচ ৰেজিষ্টেন্স প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰিছে । অৰ্থাৎ পৰ্দাখনক আগৰ তুলনাত অধিক সুৰক্ষিত বুলি ধৰিব পাৰি ।
iPhone 17e vs iPhone 16e: প্ৰদৰ্শনৰ পাৰ্থক্য
iPhone 17e আৰু iPhone 16e ৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্যটো হ’ল প্ৰদৰ্শন । আইফোন 17e ত নতুন A19 চিপছেট থকাৰ বিপৰীতে আইফোন 16e ত আছিল A18 প্ৰচেছৰ । এইটো এটা উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণ । নতুন মডেলটোত 6-কোৰ চিপিইউ, 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন আৰু হাৰ্ডৱেৰ-ত্বৰিত ৰে ট্ৰেচিং সমৰ্থন আছে । ইয়াৰ ফলত গেমিং, মাল্টিটাস্কিং আৰু AI বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুত মসৃণ হয় । আইফোন 16e ত 4 কোৰ জিপিইউৰ সৈতে নিউৰেল এক্সিলেটৰৰ অভাৱ আছিল । ষ্ট’ৰেজৰ সন্দৰ্ভত আইফোন 17e 256GB ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আনহাতে 16E ৰ বেছ মডেল আছিল 128GB ।
iPhone 17e vs iPhone 16e: কেমেৰা ছেটআপৰ পাৰ্থক্য
দুয়োটা ফোনৰ কেমেৰা একে । দুয়োটা আইফোনতে 2-ইন-1 ছিষ্টেমৰ সৈতে 48MP ফিউজন ৰিয়াৰ কেমেৰা, 2x অপটিকেল জুম আৰু ডলবি ভিজনৰ সৈতে 4K 60FPS ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থিত । ফোনটোৰ সন্মুখত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 12MP TrueDepth কেমেৰা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফটো তোলাৰ সময়ত গভীৰতাৰ তথ্য স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধৰি ৰাখে, যাৰ ফলত পিছত সাধাৰণ ফটোক প’ৰ্ট্ৰেইটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায় । আইফোন 16e ত এই বৈশিষ্ট্য সীমিত আছিল ।
iPhone 17e vs iPhone 16e: বেটাৰীৰ পাৰ্থক্য
এই দুটা আইফোনৰ সঠিক বেটাৰী ক্ষমতা সন্দৰ্ভত এপলে কোনো দাবী কৰা নাই যদিও দুয়োটা ফোনতে 26 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক কৰাৰ দাবী কৰিছে । অৱশ্যে iPhone 17e ৰ চাৰ্জাৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । নতুন আইফোনটোৱে 15W MagSafe বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে, যিয়ে 20W বা তাতকৈ অধিক ৰেটিং পোৱা এডাপ্টাৰৰ সৈতে কাম কৰে । আনহাতে iPhone 16e ত কেৱল 7.5 W Qi বেতাঁৰ চাৰ্জিংহে সমৰ্থন কৰা হৈছিল ।
iPhone 17e vs iPhone 16e: অন্যান্য পাৰ্থক্য
অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাতে iOS 26 আৰু Apple Intelligence বৈশিষ্ট্যসমূহ ভাগ কৰা হৈছে । অৱশ্যে নতুন প্ৰচেছৰৰ বাবে iPhone 17e য়ে অধিক মসৃণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । দুয়োটা ফোনতে IP68 ৰেটিং আছে, অৰ্থাৎ ধূলি আৰু পানীৰ পৰা সুৰক্ষিত ।
iPhone 17e vs iPhone 16e: মূল্যৰ পাৰ্থক্য
|ষ্টোৰেজ ভেৰিয়েণ্ট
|iPhone 16e ৰ মূল্য
|iPhone 17e মূল্য
|128 GB
|59,900 টকা
|—
|256 GB
|69,900 টকা
|64,900 টকা
|512 GB
|89,900 টকা
|84,900 টকা
সামগ্ৰিকভাৱে iPhone 17e অধিক ব্যৱহাৰিক বিকল্প হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, য’ত আছে দ্ৰুত প্ৰচেছৰ, বেচ ষ্ট’ৰেজ দুগুণ, উন্নত প’ৰ্ট্ৰেইট মোড আৰু মেগছেফ সমৰ্থন । যদি কোনোবাই ইতিমধ্যে iPhone 16e ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেন্তে উন্নীতকৰণৰ প্ৰয়োজন নহ’বও পাৰে, কিন্তু যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আইফোন এছ ই (2য় প্ৰজন্ম), আইফোন 11, আইফোন 12 বা আইফোন এছ ই (3য় প্ৰজন্ম)ৰ দৰে পুৰণি মডেল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ বাবে আইফোন 17e উন্নত বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক