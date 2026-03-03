ETV Bharat / technology

iPhone 17e বনাম iPhone 16e: মূল্য, প্ৰদৰ্শন আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পাৰ্থক্য ?

এপল iPhone 17e ত আছে A19 চিপ, 256GB ষ্ট’ৰেজ, উন্নত প’ৰ্ট্ৰেইট মোড আৰু 15w মেগছেফ চাৰ্জিং ।

iPhone 17e বনাম iPhone 16e: মূল্য, প্ৰদৰ্শন আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পাৰ্থক্য (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 8:25 PM IST

হায়দৰাবাদ: এপলে ভাৰত আৰু বিশ্ব বজাৰত আইফোন 17 ছিৰিজৰ আটাইতকৈ সস্তা আইফোন iPhone17e মুকলি কৰিছে । এই ফোনটো যোৱা বছৰ মুকলি কৰা iPhone 16e ৰ উন্নীত সংস্কৰণ । সেয়েহে ইয়াত কেইবাটাও উন্নীত আৰু উন্নত বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । যদিও প্ৰথম দৃষ্টিত এই দুটা ফোন একে যেন লাগিব পাৰে, ওপৰৰ থাম্বনেইল ছবিখনত দেখাৰ দৰে আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন একেবাৰে বেলেগ ।

iPhone 17e vs iPhone 16e: ডিজাইনৰ পাৰ্থক্য

এই ফোন দুটাৰ ডিজাইনত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখা নাযায় । দুয়োটা প্ৰায় একে । ইহঁতৰ দৈৰ্ঘ 146.7 মিলিমিটাৰ, প্ৰস্থ 71.5 মিলিমিটাৰ আৰু ডাঠ 7.8 মিলিমিটাৰ । অৱশ্যে এই আইফোন দুটাৰ ওজনৰ সামান্য পাৰ্থক্য দেখা গৈছে । iPhone 16e ৰ ওজন আছিল 167 গ্ৰাম, আনহাতে আইফোন 17e ৰ ওজন 169 গ্ৰাম, যাৰ ফলত নতুন আইফোনটো 2 গ্ৰাম গধুৰ হৈ পৰিছে, যিটো অতি সামান্য পাৰ্থক্য । ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত আইফোন 16e ​​ক’লা আৰু বগা ৰঙত আহিছিল যদিও আইফোন 17e ত নতুন কোমল গোলাপী ৰঙো সংযোজন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নতুন বিকল্প লাভ কৰিছে ।

iPhone 17e vs iPhone 16e: ডিছপ্লে’ৰ পাৰ্থক্য

এই দুটা ফোনৰ ডিছপ্লেৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই । দুয়োটাতে 6.1 ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ অ’এলইডি ডিছপ্লে আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 60 হাৰ্টজ আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1200 নিট। অৱশ্যে আইফোন 17e ত চিৰামিক শ্বিল্ড 2 প্ৰটেকচন আছে, যিয়ে পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ চিৰামিক শ্বিল্ডতকৈ তিনিগুণ ভাল স্ক্ৰেচ ৰেজিষ্টেন্স প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰিছে । অৰ্থাৎ পৰ্দাখনক আগৰ তুলনাত অধিক সুৰক্ষিত বুলি ধৰিব পাৰি ।

iPhone 17e vs iPhone 16e: প্ৰদৰ্শনৰ পাৰ্থক্য

iPhone 17e আৰু iPhone 16e ৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্যটো হ’ল প্ৰদৰ্শন । আইফোন 17e ত নতুন A19 চিপছেট থকাৰ বিপৰীতে আইফোন 16e ত আছিল A18 প্ৰচেছৰ । এইটো এটা উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণ । নতুন মডেলটোত 6-কোৰ চিপিইউ, 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন আৰু হাৰ্ডৱেৰ-ত্বৰিত ৰে ট্ৰেচিং সমৰ্থন আছে । ইয়াৰ ফলত গেমিং, মাল্টিটাস্কিং আৰু AI বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুত মসৃণ হয় । আইফোন 16e ত 4 কোৰ জিপিইউৰ সৈতে নিউৰেল এক্সিলেটৰৰ অভাৱ আছিল । ষ্ট’ৰেজৰ সন্দৰ্ভত আইফোন 17e 256GB ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আনহাতে 16E ৰ বেছ মডেল আছিল 128GB ।

iPhone 17e vs iPhone 16e: কেমেৰা ছেটআপৰ পাৰ্থক্য

দুয়োটা ফোনৰ কেমেৰা একে । দুয়োটা আইফোনতে 2-ইন-1 ছিষ্টেমৰ সৈতে 48MP ফিউজন ৰিয়াৰ কেমেৰা, 2x অপটিকেল জুম আৰু ডলবি ভিজনৰ সৈতে 4K 60FPS ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থিত । ফোনটোৰ সন্মুখত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 12MP TrueDepth কেমেৰা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফটো তোলাৰ সময়ত গভীৰতাৰ তথ্য স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধৰি ৰাখে, যাৰ ফলত পিছত সাধাৰণ ফটোক প’ৰ্ট্ৰেইটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায় । আইফোন 16e ত এই বৈশিষ্ট্য সীমিত আছিল ।

iPhone 17e vs iPhone 16e: বেটাৰীৰ পাৰ্থক্য

এই দুটা আইফোনৰ সঠিক বেটাৰী ক্ষমতা সন্দৰ্ভত এপলে কোনো দাবী কৰা নাই যদিও দুয়োটা ফোনতে 26 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক কৰাৰ দাবী কৰিছে । অৱশ্যে iPhone 17e ৰ চাৰ্জাৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । নতুন আইফোনটোৱে 15W MagSafe বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে, যিয়ে 20W বা তাতকৈ অধিক ৰেটিং পোৱা এডাপ্টাৰৰ সৈতে কাম কৰে । আনহাতে iPhone 16e ত কেৱল 7.5 W Qi বেতাঁৰ চাৰ্জিংহে সমৰ্থন কৰা হৈছিল ।

iPhone 17e vs iPhone 16e: অন্যান্য পাৰ্থক্য

অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাতে iOS 26 আৰু Apple Intelligence বৈশিষ্ট্যসমূহ ভাগ কৰা হৈছে । অৱশ্যে নতুন প্ৰচেছৰৰ বাবে iPhone 17e য়ে অধিক মসৃণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । দুয়োটা ফোনতে IP68 ৰেটিং আছে, অৰ্থাৎ ধূলি আৰু পানীৰ পৰা সুৰক্ষিত ।

iPhone 17e vs iPhone 16e: মূল্যৰ পাৰ্থক্য

ষ্টোৰেজ ভেৰিয়েণ্ট iPhone 16e ৰ মূল্য iPhone 17e মূল্য
128 GB 59,900 টকা
256 GB 69,900 টকা 64,900 টকা
512 GB 89,900 টকা 84,900 টকা

সামগ্ৰিকভাৱে iPhone 17e অধিক ব্যৱহাৰিক বিকল্প হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, য’ত আছে দ্ৰুত প্ৰচেছৰ, বেচ ষ্ট’ৰেজ দুগুণ, উন্নত প’ৰ্ট্ৰেইট মোড আৰু মেগছেফ সমৰ্থন । যদি কোনোবাই ইতিমধ্যে iPhone 16e ​​ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেন্তে উন্নীতকৰণৰ প্ৰয়োজন নহ’বও পাৰে, কিন্তু যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আইফোন এছ ই (2য় প্ৰজন্ম), আইফোন 11, আইফোন 12 বা আইফোন এছ ই (3য় প্ৰজন্ম)ৰ দৰে পুৰণি মডেল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ বাবে আইফোন 17e উন্নত বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে ।

