A19 চিপ আৰু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল iPhone 17e

A19 চিপ আৰু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল iPhone 17e
আজি মুকলি হ’ল iPhone 17 ছিৰিজৰ কোম্পানীটোৰ আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ স্মাৰ্টফোন iPhone 17e ৷ তিনিটা আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ এই সুলভ মূল্যৰ আইফোনটো ৷
Published : March 2, 2026 at 8:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে ভাৰত আৰু অন্যান্য বজাৰত মুকলি কৰা হয় iPhone 17 ছিৰিজৰ কোম্পানীটোৰ আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ স্মাৰ্টফোন — iPhone 17e । যোৱা বছৰৰ iPhone 16e ৰ উত্তৰাধিকাৰী ফোনটোত কিছুমান উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণ আছে, য’ত আছে নতুন A19 চিপ, MagSafe সমৰ্থন আৰু Ceramic Shield ডিছপ্লে সুৰক্ষা । ইয়াত এতিয়াও এটা নটচৰ সৈতে 60Hz 6.1 ইঞ্চি OLED স্ক্ৰীণ আছে আৰু ইয়াত এটা 48 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা আছে । অৱশ্যে নতুন মডেলটো এতিয়া 256GB ষ্ট’ৰেজৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, যিটো যোৱা বছৰৰ মডেলতকৈ দুগুণ বেছি ।
ভাৰতত iPhone 17e ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
Apple has announced the new iPhone 17e 🚨— Apple Hub (@theapplehub) March 2, 2026
The new iPhone 17e features an A19 chip, C1X modem, MagSafe, a new Soft Pink color, and more starting at $599, now with 256GB of storage. You can order on March 4 and will be available on March 11 pic.twitter.com/yy2wkXptSn
ভাৰতত iPhone 17e ৰ বেচ মডেলৰ বাবে 64,900 টকা, য’ত 256GB বিল্ট-ইন ষ্ট’ৰেজ আছে । স্মাৰ্টফোনটো 512GB ষ্ট’ৰেজ অপচনতো উপলব্ধ 84,900 টকা মূল্যত । ইয়াক তিনিটা ৰঙৰ ৰূপত বিক্ৰী কৰা হ’ব: ক’লা, কোমল গুলপীয়া আৰু বগা ।
ইতিমধ্যে গ্ৰাহকে iPhone 17e প্ৰি-অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ই এপলৰ ৱেবছাইট আৰু ভাৰতৰ অনুমোদিত খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ জৰিয়তে 11 মাৰ্চৰ পৰা বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব ।
iPhone 17e বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব
পূৰ্বৰ আইফোন 17e ৰ দৰেই এটা ডুৱেল ছিম (Nano+eSIM) স্মাৰ্টফোন আৰু ই iOS 26 ত চলিব । এপলে iPhone 17e ত ইয়াৰ চিৰামিক শ্বিল্ড 2 প্ৰটেকচন সজ্জিত কৰিছে, যিয়ে আইফোন 16e ৰ গ্লাছৰ তুলনাত 3 গুণ পৰ্যন্ত বেছি স্ক্ৰেচ ৰেজিষ্টেন্স প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া A19 চিপে (ছয় কোৰ চিপিইউ, 4 কোৰ জিপিইউ, 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন) আইফোন 17eক শক্তি প্ৰদান কৰে, য’ত 8GB ৰেম আছে । ই 256GB আৰু 512GB সংৰক্ষণ কনফিগাৰেচনত উপলব্ধ । যোৱা বছৰৰ মডেলৰ দৰেই আইফোন 17e ৰ ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত একে IP68 ৰেটিং আছে । ইয়াত এটা Action Button আছে আৰু ইয়াত Apple Intelligence বৈশিষ্ট্যসমূহ সমৰ্থন কৰা হৈছে ।
আইফোন 17e ত f/1.6 এপাৰচাৰৰ সৈতে 48 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা আছে আৰু ইয়াক আইফোন 16eৰ সৈতে একে যেন লাগে । ই 24 মেগাপিক্সেল আৰু 48 মেগাপিক্সেল ছবি ধৰিব পাৰে আৰু অপটিকেল ছবি স্থিতিশীলতা সমৰ্থন কৰে । এপলে কয় যে আইফোন 17e য়ে “অপ্টিকেল গুণগত” 2x জুম সমৰ্থন কৰে, যিয়ে 12 মেগাপিক্সেলৰ ছবি প্ৰদান কৰিবলৈ ইন-চেন্সৰ ক্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰে । সন্মুখত আছে 12 মেগাপিক্সেলৰ TrueDepth কেমেৰাৰ সৈতে am f/1.9 এপাৰচাৰ । ইয়াত এতিয়াও একচন মোড আৰু চিনেমেটিক ভিডিঅ’ৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ অভাৱ, যিবোৰ অধিক দামী আইফোন 17ত উপলব্ধ ।
এপলে আইফোন 17e ত মেগছেফৰ সমৰ্থন যোগ কৰিছে, যিটো আইফোন 16e ত যথেষ্ট নোহোৱা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল । ইয়াক এটা সামঞ্জস্যপূৰ্ণ 20W চাৰ্জাৰ (তাঁৰযুক্ত) আৰু এটা 7.5W MagSafe (তাঁৰযুক্ত) চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাৰ্জ কৰিব পাৰি । স্মাৰ্টফোনটোত সংযোগৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G LTE, ৱাই-ফাই 6, ব্লুটুথ 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou আৰু NavIC ।
