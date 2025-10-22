iPhone 17 ৰ অভাৱনীয় চাহিদা; 4 ত্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ কোম্পানী হোৱাৰ দিশে এপল

iPhone 17 ৰ অভাৱনীয় চাহিদা; 4 ত্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ কোম্পানী হোৱাৰ দিশে এপল
বৰ্তমানেও অব্যাহত আইফোন 17 ৰ ৰমৰমীয়া চাহিদা আৰু এপলৰ 100 বিলিয়ন ডলাৰৰ বিনিয়োগে কোম্পানীটোৰ মূল্য ৪ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে ।
Published : October 22, 2025 at 1:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2025 চনৰ 21 অক্টোবৰ সোমবাৰে এপলৰ শ্বেয়াৰে সফলতাৰ এক নতুন শীৰ্ষত উপনীত হৈ এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ ফলত কোম্পানীটোৰ বজাৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । এপলে এতিয়া 4 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ বজাৰ মূল্য লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, যাৰ ফলত বজাৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত ই বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৱে মাইক্ৰ’ছফ্টক অতিক্ৰম কৰিছে, যাৰ বজাৰ মূল্য এতিয়া তৃতীয় বৃহত্তম ।
বিশ্বৰ 1 নম্বৰ কোম্পানী কোন ?
এই তালিকাত 1 নম্বৰ স্থানত আছে এটা আমেৰিকান কোম্পানী NVIDIA । এইদৰে বজাৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত এপল এতিয়া কেৱল NVIDIA তকৈ পিছ পৰি আছে । আইফোন 17 ছিৰিজৰ বাবেই এপলৰ বজাৰ মূল্যৰ এই উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । গৱেষণা কোম্পানী কাউণ্টাৰপইণ্টৰ তথ্য অনুসৰি আইফোন 17 ছিৰিজে ইয়াৰ পূৰ্বৰ আইফোন 16 তকৈ 14% অধিক ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল চীন আৰু আমেৰিকা দুয়োখন দেশৰে প্ৰাৰম্ভিক বিক্ৰীত । এই বিক্ৰীৰ ফলত এপলৰ শ্বেয়াৰ 4.2% বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ মুঠ বজাৰ মূল্য এতিয়া প্ৰায় 3.9 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ ।
চীনত আইফোনৰ চাহিদা বৃদ্ধি
চীনত আইফোনৰ বিক্ৰীও আশা কৰাতকৈ বেছি । এভাৰকোৰ আই এছ আইৰ মতে, চীনত এপলে অনলাইন অৰ্ডাৰ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ফলত ডিচেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকত প্ৰবল চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তদুপৰি কোম্পানীটোৱে ত্ৰৈমাসিকভাৱে শক্তিশালী আয়ৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এপলে 100 বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ
আগষ্ট মাহত এপলে আমেৰিকাত অতিৰিক্ত 100 বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল, যিটো পদক্ষেপে আমেৰিকাৰ শুল্ক পৰিহাৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । এই পদক্ষেপৰ ফলত কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পাইছে ।
এপলৰ পৰৱৰ্তী ত্ৰৈমাসিক আয়ৰ প্ৰতিবেদন
এপলে 30 অক্টোবৰত ত্ৰৈমাসিক আয়ৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আছে । বিনিয়োগকাৰীসকলে এই প্ৰতিবেদনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে, কিয়নো কোম্পানীটোৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে সকলোৱে উৎসাহিত ।
