দীপাৱলী 2025: ইনষ্টাগ্ৰামে মুকলি কৰিছে দীপাৱলী থিমযুক্ত ইফেক্ট; জানক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব

দীপাৱলী উপলক্ষে ইনষ্টাগ্ৰামে মুকলি কৰিছে দীপাৱলী বিশেষ ইফেক্ট ৷ সীমিত সময়ৰ বাবেহে উপলব্ধ এই ইফেক্ট ৷

instagrams-new-restyle-feature-lets-you-add-festive-diwali-effects-to-photos-videos
দীপাৱলী 2025: ইনষ্টাগ্ৰামে মুকলি কৰিছে দীপাৱলী থিমযুক্ত ইফেক্ট; জানক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব (AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: এই দীপাৱলীত ইনষ্টাগ্ৰামত দীপাৱলী থিমযুক্ত ইফেক্ট মুকলি কৰি আপোনাৰ কন্টেন্টত এক উৎসৱমুখৰ স্পৰ্শ যোগ কৰিছে । আপুনি এতিয়া এই বিশেষ প্ৰভাৱৰ সহায়ত আপোনাৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীছত আৰু এডিটছ এপত ভিডিঅ’সমূহ উন্নত কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ বাবে মেটা এআই ব্যৱহাৰ কৰি দীপাৱলী উদযাপন কৰাটো সহজ হৈ পৰিব ।

Restyle বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত আপুনি Instagram Stories ত আপোনাৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' আৰু Edits এপত ভিডিঅ'সমূহ সৃষ্টিশীলভাৱে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব । দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে এতিয়া ৰেষ্টাইলত উপলব্ধ কেইবাটাও অনন্য দীপাৱলী ইফেক্ট । আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীছত ফটো শ্বেয়াৰ কৰক বা সম্পাদনাত ভিডিঅ’ সম্পাদনা কৰক, আপুনি আপোনাৰ কন্টেন্টক উৎসৱমুখৰ শক্তিৰে সঞ্চাৰিত কৰিবলৈ তিনিটা স্পন্দনশীল দীপাৱলী ইফেক্টৰ মাজৰ পৰা বাছি ল’ব পাৰে ৷ প্ৰতিটো ইফেক্ট দীপাৱলীৰ চহকী পৰম্পৰা, ৰং আৰু স্পন্দনশীলতাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত, যিয়ে আপোনাক আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম কন্টেন্টলৈ উৎসৱমুখৰ মনোভাৱ আনিবলৈ সহায় কৰে ।

ছবিৰ বাবে বিকল্প হ’ল ‘আতচবাজী’, ‘দিয়াছ’ আৰু ‘ৰংগোলি’ আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে ‘বন্তি’, ‘মাৰিগোল্ড’ আৰু ‘ৰংগোলি’।

ইনষ্টাগ্ৰামত Restyle কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব:

  • আপোনাৰ প্ৰফাইল ফটোত থকা “+” ত ক্লিক কৰি বা বাওঁফালে চুইপ কৰি Stories লৈ যাওঁক ।
  • আপোনাৰ ষ্টৰীত যোগ কৰিবলৈ আপোনাৰ কেমেৰা ৰোলৰ পৰা কোনো এখন ছবি বা ভিডিঅ' নিৰ্বাচন কৰক ।
  • বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত, ওপৰৰ বাৰত পুনৰ শৈলী আইকন (পেইণ্টব্ৰাছ) টেপ কৰক ।
  • ইফেক্টছ ব্ৰাউজাৰলৈ নেভিগেট কৰক আৰু দীপাৱলী বিকল্পসমূহৰ পৰা পছন্দৰটো নিৰ্বাচন কৰক ৷ ছবিৰ বাবে থাকিব ‘Fireworks’, ‘Rangoli’ আৰু ‘Diyas’ ৷ আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে থাকিব Lanterns, Marigold আৰু Rangoli
  • ‘Done’ টেপ কৰক আৰু আপোনাৰ কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰক ।

ভিডিঅ' সম্পাদনাৰ বাবে Restyle কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব

  • Edits লৈ যাওঁক আৰু প্ৰকল্পসমূহ টেবত এটা নতুন প্ৰজেক্ট সৃষ্টি কৰিবলৈ “+” বুটামটো টেপ কৰক ।
  • ‘ৰিলছ’, ‘কেমেৰা’ বা ‘গেলেৰী’ৰ পৰা এটা ভিডিঅ’ বাছি লওঁক ।
  • আপোনাৰ টাইমলাইনত এবাৰ ভিডিঅ’টো ওলোৱাৰ পিছত টেপ কৰক ।
  • পৰ্দাৰ তলত দেখা দিয়া আইকনসমূহৰ কাষেৰে স্ক্ৰল কৰক আৰু তাৰ পিছত ‘Restyle’ ত টেপ কৰক ।
  • ‘দীপাৱলী’ হেডাৰত টেপ কৰক আৰু ইফেক্টসমূহৰ এটা নিৰ্বাচন কৰক – ‘Lanterns’ , ‘Marigold’ বা ‘Rangoli.’
  • আপোনাৰ পুনৰ শৈলী সম্পূৰ্ণ হ’লে, যেতিয়া প্ৰস্তুত হ’ব, “এক্সপ’ৰ্ট” ক্লিক কৰক আৰু পোষ্ট কৰক ।

এই ইফেক্টছ প্ৰায় দুসপ্তাহ অৰ্থাৎ 29 অক্টোবৰলৈকে লাইভ হ’ব ৷ ভাৰত আৰু আমেৰিকা, কানাডা, ছিংগাপুৰ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে আন কেইবাখনো দেশত উপলব্ধ হ’ব এয়া ।

সীমিত সময়ৰ বাবে চশমাৰে দীপাৱলীৰ ৰিষ্টাইল কৰা ফটো কেনেকৈ তুলিব পাৰি

মেটাই শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে যে আপুনি কেনেকৈ দীপাৱলীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত লাইট, আতচবাজী আৰু ৰংগোলিৰে ৰে-বেন মেটা চশমাত আপোনাৰ কেপচাৰবোৰ অনায়াসে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে । আপুনি কেৱল ক’ব লাগিব, “হে মেটা, এইটো ৰিষ্টাইল কৰক ।” মেটা এআই এপত ৰিষ্টাইল কৰা ফটোসমূহ চাব পাৰিব ।

