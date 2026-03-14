end-to-end encryption সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আঁতৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত ইনষ্টাগ্ৰামৰ; গোপনীয়তা ভংগৰ আশংকা বিশেষজ্ঞৰ
Meta ই ঘোষণা কৰিছে যে 2026 চনৰ 8 মে’ৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰাম DM ৰ পৰা end-to-end encryption সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আঁতৰোৱা হ’ব ।
Published : March 14, 2026 at 8:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বেয়া খবৰ । কাৰণ এই জনপ্ৰিয় ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ পৰা end-to-end encryption আঁতৰোৱা হ’ব । ফলত ব্যৱহাৰকাৰীৰ Chat ৰ গোপনীয়তা কিছু পৰিমাণে উলংঘা হ’ব পাৰে । ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৰ মূল কোম্পানী মেটায়ে এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে ।
মেটাই জনাইছে যে 2026 চনৰ 8 মে’ৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ DM ৰ পৰা end-to-end encryption ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম আঁতৰোৱা হ’ব । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ইয়াৰ ফলত Chat ৰ সুৰক্ষা বহু পৰিমাণে দুৰ্বল হ’ব ।
end-to-end encryption কি ?
এইটো এটা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । যাৰ জৰিয়তে বাৰ্তা প্ৰেৰণকাৰী আৰু বাৰ্তা গ্ৰহণকাৰীৰ মাজৰ Chat পঢ়িব পৰা হ’ব । কোনো তৃতীয় পক্ষই এই কাঠামোত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব । আনকি কোম্পানীটোৱে নিজেই শেষৰ পৰা শেষলৈকে নিৰাপত্তাৰ স্তৰটো ভাঙিব নোৱাৰে ।
এই সুৰক্ষা স্তৰটো আঁতৰাই দিলে হেকাৰে সহজেই চেটিং ফ্ৰেমৱৰ্কত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । কেৱল সেয়াই নহয়, মেটাই যিকোনো কথা-বতৰাও প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । আৰু ইয়াক মডাৰেচন আৰু অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
এই বৈশিষ্ট্য কিয় বন্ধ কৰা হৈছে ?
মেটাই জনাইছে যে ব্যৱহাৰকাৰীৰ এটা বৃহৎ অংশই end-to-end encryption বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল । যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেয়েহে কোম্পানীয়ে এই বৈশিষ্ট্য বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে ।
মেটাই কয় যে যিসকলে ইতিমধ্যে এই সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে এটা জাননী লাভ কৰিব । তেওঁলোকক জনোৱা হ’ব যে End to End বন্ধ কৰা হৈছে । আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ডাউনলোড কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হ’ব ।
প্ৰযুক্তি সংবাদ মাধ্যম দ্য ভাৰ্জৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইনষ্টাগ্ৰামত 2023 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা end-to-end encryption ফিচাৰ মুকলি কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ এই ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে ডেৰ-দুবছৰৰ ভিতৰত এই বৈশিষ্ট্য বন্ধ কৰি দিছে ।
একাংশ চাইবাৰ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞই কৈছে যে এই বৈশিষ্ট্য বন্ধ কৰিলে Chat ৰ গোপনীয়তা বজাই ৰাখিব নোৱাৰিব । কাৰণ হেকাৰে সহজেই সুৰক্ষা পৰ্যায় ভাঙি DM ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে মেটাৰ আন দুটা প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকত এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপচন ছিকিউৰিটি থকাৰ সময়ত ইয়াক ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কিয় আঁতৰোৱা হৈছে ।
