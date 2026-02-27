কিশোৰে ‘ইচ্ছামৃত্যু’ৰ সন্ধান কৰিলেই নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিব অভিভাৱকে
ইনষ্টাগ্ৰামৰ ‘অভিভাৱক তত্বাৱধানৰ সঁজুলি’ ব্যৱহাৰ কৰা অভিভাৱকসকলে ই-মেইল, টেক্সট বা হোৱাটছএপৰ লগতে এপটোৰ জৰিয়তেও সন্তানে আত্মহত্যা বা তেনেধৰণৰ কিবা সন্ধান কৰাৰ জাননী লাভ কৰিব ৷
হায়দৰাবাদ: ইনষ্টাগ্ৰামে কিশোৰ সন্তানে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যাৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তু বিচাৰিলেই অভিভাৱকসকলক অৱগত কৰা হ’ব বুলি প্লেটফৰ্মৰ মালিক Meta ই বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে ৷ অনাগত সপ্তাহত আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু কানাডাত আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই সতৰ্কবাণীসমূহ তেতিয়াই আৰম্ভ হ’ব যেতিয়া এজন কিশোৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে এনে শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি একাধিকবাৰ অনুসন্ধান চলাব ।
2026 চনৰ শেষৰ ফালে এই সতৰ্কবাণীসমূহ অন্যান্য অংশলৈকো সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ’ব ।
ইনষ্টাগ্ৰামৰ অভিভাৱকৰ তত্বাৱধান সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা অভিভাৱকসকলে ইমেইল, টেক্সট বা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তেও জাননী লাভ কৰিব, লগতে এপটোৰ জৰিয়তে নিজেই জাননী লাভ কৰিব, লগতে বিশেষজ্ঞ সম্পদ লাভ কৰিব যাতে তেওঁলোকে সন্তানৰ সৈতে সম্ভাৱ্য কঠিন কথা-বতৰা নেভিগেট কৰাত সহায় কৰিব ।
ইনষ্টাগ্ৰাম ইতিমধ্যে আত্মহত্যা আৰু আত্মহত্যাৰ সৈতে জড়িত শব্দৰ সন্ধান ব্লক কৰে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লাইন আৰু সমৰ্থন সংস্থাসমূহক সহায় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । নতুন সতৰ্কবাণীসমূহ এনে ক্ষেত্ৰত ফ্লেগ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে য’ত কিশোৰ-কিশোৰীসকলে সেই নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতো অহৰহ এনে অনুসন্ধানৰ চেষ্টা কৰে ।
মেটাই কয় যে তেওঁলোকে সতৰ্কবাণীৰ বাবে থ্ৰেছহ’ল্ড নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ছুইচাইড এণ্ড চেল্ফ-হাৰ্ম এডভাইজাৰী গ্ৰুপৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিছিল ।
যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে ক্ৰমাৎ আইনী হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়তে এই ঘোষণা কৰা হৈছে ।
মেটাৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে এই মাহত কেলিফৰ্ণিয়াত অনুষ্ঠিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিচাৰত তেওঁৰ কোম্পানী আৰু আনসকলে ইচ্ছাকৃতভাৱে নাবালকক নিচা প্ৰয়োগ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাক্ষ্য দিছিল -- প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে গোচৰ জুৰীৰ ওচৰলৈ গৈছে ।
ডিচেম্বৰ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াই 16 বছৰৰ তলৰ শিশুক প্লেটফৰ্মৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে ফ্ৰান্স, ডেনমাৰ্ক, স্পেইন আৰু ব্ৰিটেইনকে ধৰি দেশসমূহেও একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে ।
