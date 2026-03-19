ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: এতিয়াৰে পৰা বন্ধ আৰু Mute কৰিব পাৰিব ভিডিঅ’

ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: এতিয়াৰে পৰা বন্ধ আৰু Mute কৰিব পাৰিব ভিডিঅ’
ইনষ্টাগ্ৰামত উপলব্ধ হ’ব নতুন বৈশিষ্ট্য ৷ যাৰ সহায়ত ভিডিঅ’টো বন্ধ অথবা শব্দ নাইকিয়া (Mute) কৰিব পাৰি ৷
Published : March 19, 2026 at 8:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত ইনষ্টাগ্ৰামে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অপেক্ষা কৰি থকা এটা বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিলে । এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰীল নিৰ্দিষ্ট এক অংশত ৰখাই দিয়াটো অসম্ভৱ আছিল । তেনে কৰিবলৈ আপুনি পৰ্দাখন টিপি ধৰি ৰাখিব লাগিছিল । কিন্তু এতিয়া, আপুনি যিকোনো ৰীল মাত্ৰ এটা টেপৰ সহায়ত ৰখাই দিব পাৰিব ।
এতিয়া, মানুহে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ পৰ্দাখন টিপি ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । কেৱল ৰীলত টেপ কৰিলে ভিডিঅ'টো স্থগিত হ'ব আৰু পুনৰ টেপ কৰিলে ভিডিঅ'টো পুনৰ আৰম্ভ হ'ব । যোৱা বুধবাৰে কোম্পানীটোৱে এই নতুন আপডেট ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই বৈশিষ্ট্য ক্ৰমান্বয়ে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ।
এতিয়া আপুনি Reels ত শব্দ নাইকিয়া অৰ্থাৎ Mute কৰিব পাৰিব
এই পৰিবৰ্তনে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অধিক নিয়ন্ত্ৰণ দিয়ে আৰু তেওঁলোকক বিষয়বস্তু ভালদৰে উপভোগ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । ইনষ্টাগ্ৰামৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ চেনেলে এই তথ্য থ্ৰেডছত শ্বেয়াৰ কৰিছে । তদুপৰি, থমকি ৰোৱাৰ পিছত পৰ্দাত এটা বিকল্প ওলায় । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভিডিঅ’ এৰি নিদিয়াকৈ ভলিউম আইকনটো টেপ কৰি শব্দটো সহজেই বন্ধ কৰিব পাৰে ।
এই বৈশিষ্ট্যই ৰীলছত হেৰুওৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব আৰু মানুহক সেইবোৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব । এইটো বিশেষকৈ টিউটৰিয়েল বা লিখনী-ভিত্তিক ৰীলৰ বাবে উপকাৰী হ'ব পাৰে । ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুৰব্বী এডাম মছেৰীয়েও নিজৰ পোষ্টত এই আপডেটটোৰ গুৰুত্ব উল্লেখ কৰিছে । এই বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত কিছুদিনৰ পৰা পৰীক্ষা চলি আছে আৰু কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ লাভ কৰিছিল । এতিয়া, ই এণ্ড্ৰইড আৰু IOS দুয়োটাতে মুকলি হৈছে । যদি আপুনি ইতিমধ্যে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত টেপ-এণ্ড-প’জ আৰু ম্যুট বৈশিষ্ট্য দেখা নাই, তেন্তে আপুনি অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
এই পৰিৱৰ্তনে ইনষ্টাগ্ৰামক ইউটিউব শ্বৰ্টছ আৰু টিকটকৰ দৰে প্লেটফৰ্মৰ সৈতে ভালদৰে তুলনা কৰে, য’ত ইতিমধ্যে টেপ-টু-পজ এটা বৈশিষ্ট্য আছিল । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বহুদিনৰ পৰাই এইটো অনুৰোধ কৰিছিল, কিয়নো পুৰণি পদ্ধতিৰ বাবে স্ক্ৰীণশ্বট লোৱা বা পঢ়াত অসুবিধা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ইনষ্টাগ্ৰামত শেহতীয়াকৈ ৰিলছৰ বাবে এআই চালিত ভইচ ইফেক্ট প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । ক্ৰিয়েটাৰ্ছসকলে এতিয়া আঠটা ভিন্ন ভয়েচ ফিল্টাৰৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব: Chipmunk, Demon, Alien, Robot, Underwater, Stadium, Wobble আৰু Fishbowl । এইবোৰ যিকোনো আড্ডা উইণ্ড’ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ভিডিঅ’টোৰ অডিঅ’টো আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰি ।
