ইনষ্টাগ্ৰামত শীঘ্ৰেই উপলব্ধ হ’ব প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন; 24 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পাচতো ফ’ল’ৱাৰে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ Story

ইনষ্টাগ্ৰামত শীঘ্ৰেই উপলব্ধ হ’ব প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন; 24 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পাচতো ফ’ল’ৱাৰে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ Story
ইনষ্টাগ্ৰামত এটা নতুন ‘Instagram plus’ ছাবস্ক্ৰিপচনৰ বাবে পৰীক্ষা চলাইছে Meta ই ৷ যিয়ে প্ৰদান কৰিব প্ৰিমিয়াম ষ্ট’ৰী বৈশিষ্ট্য ।
Published : April 2, 2026 at 11:23 AM IST
হায়দৰাবাদ: Meta ই ইনষ্টাগ্ৰামত Instagram plus নামৰ নতুন প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন প্লেন পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইনষ্টাগ্ৰামত ‘Instagram plus’ নামৰ নতুন পেইড ফিচাৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । মূলতঃ, প্লেটফৰ্মে ষ্ট’ৰীছক কিছু গুৰুতৰ উন্নীতকৰণ দিছে আৰু ক্ৰিয়েটৰৰ হাতত অধিক শক্তি ৰখাৰ লক্ষ্য লৈছে । এইটো কেৱল শুনা কথা নহয়; তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰিপচন পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ই স্নেপচ্যাট প্লাছৰ দৰেই অনুভৱ হয় ।
যদি আপুনি ইতিমধ্যে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে, আপুনি সম্ভৱতঃ পদ্ধতিটো চিনি পাব: Engagement বৃদ্ধি কৰিবলে নিৰ্মিত একচেটিয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু আপোনাক অধিক নিয়ন্ত্ৰণ দিবলৈ ।
ইনষ্টাগ্ৰামত নতুন পেইড ছাবস্ক্ৰিপচন বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে
বৰ্তমান, আপুনি কেৱল “ঘনিষ্ঠ বন্ধু”হে পায় যাতে আপোনাৰ বিষয়বস্তু কোনে দেখে সেইটো কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে । প্লাছৰ সহায়ত আপুনি কথিতভাৱে একাধিক দৰ্শকৰ তালিকা বনাব পাৰিব—এটা পৰিয়ালৰ বাবে, এটা সহকৰ্মীৰ বাবে আৰু এটা কেৱল আপোনাৰ বাবে । আপোনাৰ Story টো লাইভ হোৱাৰ আগতে প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব ৷ নিজৰ দৰ্শকক পৰিচালনা বা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে জীৱনটো সহজ কৰি তোলাৰ কথা ৷
Story ৰ সময়সীমা আৰু অন্তৰ্দৃষ্টি বৰ্ধিত
ইয়াত বহুতে ভাল পোৱা অংশটো আছে: আপোনাৰ কাহিনীবোৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো থাকিব ৷ Instagram Plus-এ আপোনাক সিহঁতক আৰু অধিক সময়ৰ বাবে দৃশ্যমান কৰি ৰাখিবলৈ দিয়ে—যাতে অধিক লোকে প্ৰকৃততে সেইবোৰ চাব পাৰে আৰু আপুনি পুনৰ পোষ্ট কৰি থাকিব নালাগে ৷ ইয়াৰ উপৰিও, আপুনি বিশদ পৰিসংখ্যা পাব, যেনে কোনোবাই আপোনাৰ Story কিমানবাৰ পুনৰ চালে । যিসকল Creator এ জানিব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ অনুগামীসকলৰ সৈতে প্ৰকৃততে কি সংযোগ হৈছে ।
অধিক একাউণ্টডৰ সৈতে সংযোগৰ বাবে একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য
ইনষ্টাগ্ৰাম প্লাছে 'ছুপাৰলাইক' বা 'ছুপাৰ হাৰ্টছ' ৰ দৰে কথাও ৰোল আউট কৰিব পাৰে—যিবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই আপোনাক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাৰ্টতকৈ অলপ বেছি আকৰ্ষণ দেখুৱাবলৈ দিয়ে। সপ্তাহটোৰ বাবে এটা Story আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰেনে ? আপুনি এটা 'স্পটলাইট' সঁজুলি পাব ৷ আৰু যদি আপুনি মানুহৰ দৰ্শকৰ তালিকাত পপ আপ নোহোৱাকৈ নীৰৱে Story বোৰ পৰীক্ষা কৰি ভাল পায়, তেন্তে অৱশেষত আপুনি সেই বিকল্পটো পাব ৷
মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু উপলব্ধতা
Meta ই বৰ্তমান ফিলিপাইনছৰ দৰে ঠাইত ইনষ্টাগ্ৰাম প্লাছ পৰীক্ষা কৰি আছে মাহত 100 টকা ৰ বিনিময়ত আৰু প্ৰথম মাহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ ই উপলব্ধ । ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকে এতিয়াৰ বাবে কেইটামান ঠাইতহে চেষ্টা কৰি আছে আৰু বাকী সকলোৱে কেতিয়া শ্বট পাব সেই বিষয়ে এতিয়াও কোনো কথা কোৱা হোৱা নাই ৷
ইনষ্টাগ্ৰামৰ অন্যান্য আপডেট
আৰু এটা দ্ৰুত হেড আপ: ইনষ্টাগ্ৰাম-এ 4 মে’ৰ পিছত এণ্ড-টু-এণ্ড এনক্ৰিপ্ট কৰা চেটসমূহো বন্ধ কৰি দিছে, গতিকে যদি আপুনি আপোনাৰ Chat আৰু মিডিয়া সাঁচি ৰাখিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি সোনকালে ডাউনলোড কৰাটো ভাল ৷
লগতে পঢ়ক