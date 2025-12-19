ৰীলত হেচটেগ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিলে ইনষ্টাগ্ৰামে; ক্ৰিয়েটৰসকললৈ বিশেষ পৰামৰ্শ

ৰীলত হেচটেগ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিলে ইনষ্টাগ্ৰামে; ক্ৰিয়েটৰসকললৈ বিশেষ পৰামৰ্শ
ইনষ্টাগ্ৰামে এতিয়া ক্ৰিয়েটৰসকলক কম কিন্তু উপযুক্ত হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে যাতে কন্টেন্টৰ প্ৰসাৰ আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা উন্নত হয় ।
Published : December 19, 2025 at 2:47 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইনষ্টাগ্ৰামত কন্টেন্ট আৱিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰা যিকোনো ৰীল বা ফটোৰ সৈতে সৰ্বাধিক পাঁচটা হেচটেগহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । এতিয়ালৈকে মেটাৰ ফটো শ্বেয়াৰিং কোম্পানী ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্টৰ বাবে সৰ্বোচ্চ হেচটেগৰ সীমা আছিল 30 । যাৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিটো পোষ্টৰ বাবে অসংখ্য হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে যদিও এতিয়া তেওঁলোকে সেয়া কৰিব নোৱাৰিব ।
শেহতীয়াকৈ হেচটেগৰ সংখ্যা সীমিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামে। এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যিকোনো পোষ্ট বা ৰীলত 30 টা পৰ্যন্ত হেচটেগ যোগ কৰিব পাৰিছিল যদিও এতিয়া এই সংখ্যা মাত্ৰ 5 টালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰা যিকোনো ৰীল বা ফটোত সৰ্বাধিক পাঁচটা হেচটেগহে যোগ কৰিব পাৰিব ।
ইনষ্টাগ্ৰামৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে । কোম্পানীটোৰ মতে, কম, তথাপিও নিখুঁত, কন্টেন্ট-প্ৰাসংগিক হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰিলে পোষ্টৰ পৰিৱেশন উন্নত কৰাই নহয়, ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতাও উন্নত হয় ।
ইনষ্টাগ্ৰামৰ মন্তব্য
ক্ৰিয়েটাৰ্ছ একাউণ্টৰ জৰিয়তে ইনষ্টাগ্ৰামত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে, “আমি দেখিছো যে অধিক জেনেৰিক হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে 5 টালৈকে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰিলে কন্টেন্টৰ পৰিৱেশন আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা দুয়োটা উন্নত হয় ।”
কোম্পানীয়ে ক্ৰিয়েটৰসকলক হেচটেগসমূহ উন্নত ৰূপে বাছি ল’বলৈ উৎসাহিত কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনো বিউটী ক্ৰিয়েটৰ তেন্তে তেওঁলোকে #reels বা #explore ৰ দৰে জেনেৰিক আৰু অধিক ব্যৱহৃত হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ, সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।
জেনেৰিক হেচটেগ কিয় ক্ষতিকাৰক ?
ইনষ্টাগ্ৰামৰ মতে #reels আৰু #exploreৰ দৰে হেচটেগে আচলতে Explore ফিডত উপনীত হোৱাত সহায় নকৰে । আচলতে ইহঁতে কন্টেন্টৰ প্ৰসাৰত ক্ষতি কৰিব পাৰে ।
ইতিমধ্যে পৰীক্ষা চলি আছিল
পূৰ্বৰ এটা প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছিল যে ইনষ্টাগ্ৰামত 3 টা হেচটেগৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে পৰীক্ষা চলাই থকা হৈছিল । আনকি কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হেচটেগ প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত এটা জাননীও দেখিছিল যে সৰ্বাধিক 3 টা হেচটেগৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে ।
এডাম মছেৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া: ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুৰব্বী এডাম মছেৰীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে হেচটেগ এতিয়া আৰু প্ৰচাৰৰ মূল কাৰক নহয় । তেওঁৰ মতে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ এলগৰিদমে এতিয়া কন্টেন্টৰ মানদণ্ড আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ আগ্ৰহৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
