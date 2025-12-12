ETV Bharat / technology

ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী চাব পাৰিব ৰীলচ

ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন Your Algorithm বৈশিষ্ট্যই এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ৰীলছ ফিড সম্পূৰ্ণৰূপে কাষ্টমাইজ কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে ।

ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী চাব পাৰিব ৰীলচ (Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 7:53 PM IST

হায়দৰাবাদ: ইনষ্টাগ্ৰামত Your Algorithm নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ফিডৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে । ইনষ্টাগ্ৰামৰ মতে এই বৈশিষ্ট্যই আপোনাৰ ৰুচি আৰু মেজাজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ ৰীলছ ফিড কাষ্টমাইজ কৰিবলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰিব । বৰ্তমান এই সঁজুলিটো ইংৰাজী ভাষাৰ সৈতে আমেৰিকাত মুকলি কৰা হৈছে আৰু অনাগত সপ্তাহত বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হ’ব । এই তথ্য নিশ্চিত কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুৰব্বী এডাম মছেৰীয়ে ।

ইনষ্টাগ্ৰামত Reels চালে আপুনি স্ক্ৰীণৰ ওপৰৰ সোঁফালে দুটা ৰেখা থকা এটা সৰু হৃদয় আকৃতিৰ আইকন দেখিব । এই আইকনটো টেপ কৰিলে আপোনাৰ এলগৰিদম খোল খাব, য'ত Instagram এ আপোনাক দেখুৱাব যে আপুনি কোনবোৰ বিষয়ত আগ্ৰহী তথা কোনটো বিষয়ৰ ৰীলচ চাবলৈ বিচাৰে ।

  • ক্ৰীড়া
  • ভয় লগা চিনেমা
  • জিম
  • খাদ্য
  • মানুহৰ জীৱন
  • কলেজ ফুটবল
  • আন বহুতো বিশেষ আগ্ৰহ

আপুনি কোনবোৰ বিষয়ৰ ৰীল বেছি বিচাৰে আৰু কোনবোৰ কম বিচাৰে সেইটো চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামক জনাব পাৰে । আপোনাৰ নিৰ্বাচিত বিকল্পসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Reels পৰামৰ্শসমূহ সলনি হ'ব ।

বৈশিষ্ট্য কি কৰিব ?
Your Algorithm আইকনটো Reels ৰ ওপৰৰ সোঁফালে দেখা যাব
বিষয়ৰ অংশ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ আগ্ৰহৰ কথা ক’ব
কাষ্টমাইজেচন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল’ব যে কি কম বেছি পৰিমাণে দেখা যায়
AI ব্যক্তিগতকৰণ আপোনাৰ পছন্দ অনুসৰি ফিড সলনি হ’ব
ভৱিষ্যতৰ আপডেট এক্সপ্ল’ৰ আৰু হোম টেবতো আহিব

ইনষ্টাগ্ৰামৰ মতে এই বৈশিষ্ট্যই কেৱল ব্যৱহাৰকাৰীৰ পছন্দৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কাম কৰিব । যদি আপুনি বিচাৰে, আপুনি আপোনাৰ পছন্দসমূহ AI ৰ সৈতে অংশীদাৰী কৰিব পাৰে আৰু Algorithm তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ ফিড সামঞ্জস্য কৰিব ।

এতিয়াৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামৰ Your Algorithm বৈশিষ্ট্য কেৱল Reels টেবতহে দেখা যাব যদিও কোম্পানীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে ভৱিষ্যতে ই এক্সপ্ল’ৰ আৰু হোম টেবতো উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সমগ্ৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে তেওঁলোকে কি চাব বিচাৰে আৰু কি চাব নিবিচাৰে তাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।

