ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী চাব পাৰিব ৰীলচ

ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য: নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী চাব পাৰিব ৰীলচ
ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন Your Algorithm বৈশিষ্ট্যই এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ৰীলছ ফিড সম্পূৰ্ণৰূপে কাষ্টমাইজ কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে ।
Published : December 12, 2025 at 7:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইনষ্টাগ্ৰামত Your Algorithm নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ফিডৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে । ইনষ্টাগ্ৰামৰ মতে এই বৈশিষ্ট্যই আপোনাৰ ৰুচি আৰু মেজাজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ ৰীলছ ফিড কাষ্টমাইজ কৰিবলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰিব । বৰ্তমান এই সঁজুলিটো ইংৰাজী ভাষাৰ সৈতে আমেৰিকাত মুকলি কৰা হৈছে আৰু অনাগত সপ্তাহত বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হ’ব । এই তথ্য নিশ্চিত কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুৰব্বী এডাম মছেৰীয়ে ।
ইনষ্টাগ্ৰামত Reels চালে আপুনি স্ক্ৰীণৰ ওপৰৰ সোঁফালে দুটা ৰেখা থকা এটা সৰু হৃদয় আকৃতিৰ আইকন দেখিব । এই আইকনটো টেপ কৰিলে আপোনাৰ এলগৰিদম খোল খাব, য'ত Instagram এ আপোনাক দেখুৱাব যে আপুনি কোনবোৰ বিষয়ত আগ্ৰহী তথা কোনটো বিষয়ৰ ৰীলচ চাবলৈ বিচাৰে ।
- ক্ৰীড়া
- ভয় লগা চিনেমা
- জিম
- খাদ্য
- মানুহৰ জীৱন
- কলেজ ফুটবল
- আন বহুতো বিশেষ আগ্ৰহ
আপুনি কোনবোৰ বিষয়ৰ ৰীল বেছি বিচাৰে আৰু কোনবোৰ কম বিচাৰে সেইটো চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামক জনাব পাৰে । আপোনাৰ নিৰ্বাচিত বিকল্পসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Reels পৰামৰ্শসমূহ সলনি হ'ব ।
|বৈশিষ্ট্য
|কি কৰিব ?
|Your Algorithm
|আইকনটো Reels ৰ ওপৰৰ সোঁফালে দেখা যাব
|বিষয়ৰ অংশ
|ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ আগ্ৰহৰ কথা ক’ব
|কাষ্টমাইজেচন
|ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল’ব যে কি কম বেছি পৰিমাণে দেখা যায়
|AI ব্যক্তিগতকৰণ
|আপোনাৰ পছন্দ অনুসৰি ফিড সলনি হ’ব
|ভৱিষ্যতৰ আপডেট
|এক্সপ্ল’ৰ আৰু হোম টেবতো আহিব
ইনষ্টাগ্ৰামৰ মতে এই বৈশিষ্ট্যই কেৱল ব্যৱহাৰকাৰীৰ পছন্দৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কাম কৰিব । যদি আপুনি বিচাৰে, আপুনি আপোনাৰ পছন্দসমূহ AI ৰ সৈতে অংশীদাৰী কৰিব পাৰে আৰু Algorithm তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ ফিড সামঞ্জস্য কৰিব ।
এতিয়াৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামৰ Your Algorithm বৈশিষ্ট্য কেৱল Reels টেবতহে দেখা যাব যদিও কোম্পানীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে ভৱিষ্যতে ই এক্সপ্ল’ৰ আৰু হোম টেবতো উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সমগ্ৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে তেওঁলোকে কি চাব বিচাৰে আৰু কি চাব নিবিচাৰে তাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।
