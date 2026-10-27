কেৱল ৰীল নহয়, ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়া উপলব্ধ হ’ব দীঘলীয়া ভিডিঅ’ !

কেৱল ৰীল নহয়, ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়া উপলব্ধ হ’ব দীঘলীয়া ভিডিঅ’ !
টিএইচআৰক দিয়া এক বিবৃতিত ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভি পি প্ৰডাক্ট টেছা লায়ন্সে কয় যে কণ্টেণ্ট নিৰ্মাতাসকলে তেওঁলোকৰ দীঘল পঠালি ভিডিঅ’সমূহ ৰীলৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব ৷
Published : October 27, 2026 at 5:54 PM IST
গুৱাহাটী: ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহৰ ভিতৰত ইনষ্টাগ্ৰাম অন্য়তম জনপ্ৰিয় ৷ বৰ্তমানলৈকে ইষ্টাগ্ৰামত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৰীলছ বা চুটি ভিডিঅ’হে চাব পাৰিছিল ৷ দীঘল ভিডিঅ’ চাবলৈ সাধাৰণতে ইউটিউবৰ সহায় লোৱা দেখা যায় ৷ কিন্তু এইবাৰ ইউটিউবক টক্কৰ দিবলৈ ওলাইছে মেটাৰ অন্যতম ফটো-ভিডিঅ’ প্ৰকাশৰ মাধ্য়ম ইনষ্টাগ্ৰাম ৷
আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচিত কণ্টেণ্ট প্ৰকাশকৰ জৰিয়তে ইনষ্টাগ্ৰামত ৯০ মিনিটৰ পঠালিকৈ ভিডিঅ’ প্ৰচাৰৰ পৰীক্ষণ কৰা হয় ৷
খবৰ অনুসৰি এই নতুন সুবিধাটোৰ নাম হ’ব Features আৰু এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা ইনষ্টাগ্ৰামে প’ডকাষ্টাৰ, কমেডিয়ান, আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘ ফৰ্মৰ সৃষ্টিকৰ্তাক লক্ষ্য কৰি লৈছে । ইয়াৰ লগতে দৰ্শকক চুটি ৰূপৰ ৰীলৰ পৰা কণ্টেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণলৈ পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰাৰ ক্ষমতাও থাকিব বুলি কোৱা হৈছে ।
টি এইচ আৰক দিয়া এক বিবৃতিত ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভি পি প্ৰডাক্ট টেছা লায়ন্সে কয় যে কণ্টেণ্ট নিৰ্মাতাসকলে তেওঁলোকৰ দীঘল পঠালি ভিডিঅ’সমূহ ৰীলৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প’ডকাষ্টৰ ক্লিপৰ দৰে চুটি উলম্ব ভিডিঅ’টোত ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ ভিডিঅ’টো চাবলৈ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব ।
দীঘলীয়া ভিডিঅ’সমূহ অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লগতে ইয়াৰ এক্সপ্ল’ৰ পেজত ব্যৱহাৰকাৰীসকলক পৰামৰ্শ দিয়া হ’ব । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, নতুন ফিচাৰ্ছ প্ৰডাক্টৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত কণ্টেণ্ট নিৰ্মাতাসকলৰ ভিতৰত আছে প’ডকাষ্টৰ আয়োজক আৰু স্কিমছৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক এমা গ্ৰেড, সৌন্দৰ্য আৰু ফেশ্বন সৃষ্টিকৰ্তা মনেট মেকমাইকেল, ফুটবল কণ্টেণ্ট নিৰ্মাতা ড’নাল্ড ডি লা হেই আৰু আমেৰিকাৰ ষ্ট্ৰীট ইণ্টাৰভিউকাৰী আৰু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ প্ৰেষ্টন ৰাক’ভস্কি ।
প্লেটফৰ্মটোৱে ৰীলত গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰা আইজিটিভিৰ বিফলতাৰ পিছত লং ফৰ্ম ভিডিঅ’ স্থানত ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা এইটো দ্বিতীয়টো প্ৰচেষ্টা হ’ব ।
কিন্তু তেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম বেছিভাগেই ফটো শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্ম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰকাৰীসকল প্লেটফৰ্মত ভিডিঅ’ কন্টেন্ট চোৱাত অধিক অভ্যস্ত আৰু হয়তো পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ভিডিঅ’ চোৱাৰ দিশত ঠেলি দিয়া হ’ব পাৰে—অন্ততঃ ইনষ্টাগ্ৰামত হয়তো সেইটোৱেই আশা কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে সৃষ্টিকৰ্তাসকলে তেওঁলোকৰ মূল বিষয়বস্তুৰ বজাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ বিষয়বস্তুৰ চুটি ক্লিপ, যেনে প’ডকাষ্ট স্নিপেট আৰু ষ্টেণ্ড-আপ কমেডী বিট পোষ্ট কৰিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল ব্যৱহাৰ কৰিছে । ইনষ্টাগ্ৰামেও হয়তো এই ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত বেংক কৰি নিজৰ দীঘলীয়া ৰূপৰ কণ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ আশা কৰিছে ।
ইফালে ইউটিউবে চুটি আকাৰৰ কণ্টেণ্টৰ প্ৰতি বহু পৰিমাণে হেলান দিছে কাৰণ এয়া মোবাইল এপ্লিকেচনৰ হোম পেজৰ লগতে সন্ধান ফলাফলতো সেইবোৰক বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৰি ৰাখিছে । ইউটিউবত চুটি ভিডিঅ’ ফিল্টাৰ কৰাটো এটা সচেতন সিদ্ধান্ত যিটো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিবাৰ প্লেটফৰ্মত কিবা এটা সন্ধান কৰাৰ সময়ত ল’ব লাগিব ।
টি এইচ আৰৰ বাতৰি অনুসৰি ইনষ্টাগ্ৰামত Features মোবাইলত উপলব্ধ হ’ব, কিন্তু প্লেটফৰ্মে টিভিৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামলৈ চোৱাৰ অভিজ্ঞতা কঢ়িয়াই নিব বিচাৰে, যিটো যোৱা বছৰ চেমচাং, ফায়াৰ টিভি, গুগল টিভিৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া এপল টিভিলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: স্পাইৱেৰ বিজ্ঞাপন ব্যৱহাৰ কৰি হেকাৰে কেনেকৈ আপোনাৰ সকলো তথ্য চুৰি কৰিছে : জানক সবিশেষ