অনন্য হ’ব ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলছ চোৱাৰ অভিজ্ঞতা, পছন্দৰ ৰীলছ এতিয়াৰে পৰা চাব পাৰিব টিভিত

অনন্য হ’ব ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলছ চোৱাৰ অভিজ্ঞতা, পছন্দৰ ৰীলছ এতিয়াৰে পৰা চাব পাৰিব টিভিত
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামত টিভিৰ বাবে ৰীলছ ভিত্তিক এপ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ডাঙৰ পৰ্দাত ব্যক্তিগতকৃত ভিডিঅ’ অভিজ্ঞতা উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
Published : December 17, 2025 at 6:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইনষ্টাগ্ৰামৰ অফিচিয়েল ব্লগৰ জৰিয়তে মেটাই এটা ডাঙৰ আপডেট শ্বেয়াৰ কৰিছে । এতিয়া কোম্পানীটোৱে ইনষ্টাগ্ৰামৰ বাবে এটা নতুন টিভি এপ পৰীক্ষা কৰি আছে, যিটো বিশেষভাৱে ৰীলছ চোৱাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । এই এপটো পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমেৰিকাৰ এমাজন ফায়াৰ টিভি ডিভাইচত মুকলি কৰা হ’ব ।
Instagram's blog post ৰ মতে , Instagram টিভি এপটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে Reels ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব । এপটোৰ হোম স্ক্ৰীণ মোবাইল ইন্টাৰফেছৰ পৰা যথেষ্ট পৃথক হ’ব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ভিডিঅ’ সংগ্ৰহসমূহ অনুভূমিক বিন্যাসত চাব, যাৰ ফলত ৰিম’ট ব্যৱহাৰ কৰি ব্ৰাউজ কৰাটো সহজ হ’ব । এবাৰ এটা থাম্বনেইল ক্লিক কৰিলে, Reels সম্পূৰ্ণ প'ৰ্ট্ৰেইট মোডত খেলিব । স্ক্ৰীণৰ এটা ফালে কেপচন থাকিব, আনহাতে আনটো ফালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰৰ দৰে ষ্টেটাছ প্ৰদৰ্শিত হ’ব । তদুপৰি, Instagram ৰ মোবাইল অভিজ্ঞতাৰ দৰেই, পৰৱৰ্তী Reel তলৰ পৰা ওপৰলৈ দেখা যাব ।
Introducing Instagram for TV 📺🍿— Instagram (@instagram) December 16, 2025
We’re starting a test that brings reels to a bigger screen, so you can watch with your friends. Rolling out today on @amazonfiretv in the US in English to start. pic.twitter.com/DTB51q7hVp
পাঁচটা একাউণ্টত লগ ইন কৰিব পাৰিব
The Verge ৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুখপাত্ৰ ক্ৰীষ্টিন পাইয়ে জনাইছে যে এই এপটোত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ অনুসৰণ কৰা একাউণ্টৰ পৰা ৰীলছ চাব পাৰিব, লগতে জনপ্ৰিয় আৰু পৰামৰ্শ দিয়া বিষয়বস্তুও চাব পাৰিব । ইনষ্টাগ্ৰামৰ টিভি এপত লগ ইন কৰাৰ লগে লগে চেনেলৰ এটা নতুন ছেকচন ওলাব । চেনেলসমূহত ৰীলসমূহক বিষয়, থিম আৰু ট্ৰেণ্ড অনুসৰি গোট কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত ক্ৰীড়া, ৰন্ধা-বঢ়া, সংগীত বা যিকোনো ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তু বিচাৰি উলিওৱাটো সহজ হ’ব । কিছুমান চেনেলে সমগ্ৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ট্ৰেণ্ডিং কন্টেন্ট প্ৰদৰ্শন কৰিব, আনহাতে আন কিছুমান সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰকাৰীৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ’ব ।
ইনষ্টাগ্ৰাম টিভি এপটোত এটা সন্ধান বৈশিষ্ট্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ প্ৰিয় ক্ৰিয়েটৰসকলক টিভিতে অৰ্থাৎ বহল স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব, ৰীলছ ভিত্তিক প্ৰফাইল চাব পাৰে আৰু যিকোনো আগ্ৰহৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তু অন্বেষণ কৰিব পাৰে । অনন্যভাৱে টিভি এপটোত একেলগে পাঁচটা একাউণ্টলৈকে লগ ইন কৰিব পাৰি, যাতে ঘৰৰ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগতকৃত ৰীলছ অভিজ্ঞতা উপভোগ কৰিব পাৰে ।
ক্ৰীষ্টিন পাইৰ মতে, ইনষ্টাগ্ৰামে ভৱিষ্যতে টিভি এপটোত আৰু অধিক বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰিব পাৰে । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো ৰিম’ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি চেনেল চাৰ্ফিং আৰু অধিক সহজ কৰি তোলাৰ কামো কৰি আছে । মন কৰিবলগীয়া যে বৰ্তমান কেৱল আমেৰিকাতহে এই ইনষ্টাগ্ৰাম টিভি এপটো মুকলি কৰা হৈছে । ই বেছিভাগ ফায়াৰ টিভি ষ্টিক ডিভাইচ সমৰ্থন কৰিব, লগতে ফায়াৰ টিভি ছিৰিজ 2 আৰু অমনি টিভিসমূহো সমৰ্থিত হ’ব ।
