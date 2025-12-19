8000mAh বেটাৰীৰ সৈতে infinix এ মুকলি কৰিলে Xpad Edgeb টেবলেট
ইনফিনিক্সে মুকলি কৰিছে নতুন Xpad Edge টেবলেট । ইয়াত আছে 13.2 ইঞ্চি 2.4K ডিছপ্লে, স্নেপড্ৰেগন 685, 8GB ৰেম, আৰু 8000mAh বেটাৰী ।
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে ইনফিনিক্সে নিৰ্বাচিত বিশ্বৰ বজাৰত নিজৰ ইনফিনিক্স এক্সপেড এজ টেবলেট মুকলি কৰে । এই টেবলেটটোৱে 4G চেলুলাৰ আৰু ৱাই-ফাই সংযোগ সমৰ্থন কৰে । ইয়াত 13.2 ইঞ্চিৰ 2.8K ৰিজ’লিউচনৰ বৃহৎ ডিছপ্লে আছে । স্নেপড্ৰেগন 685 চিপছেট, 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ দ্বাৰা চালিত এই টেবলেটটো উৎপাদনশীলতা আৰু মনোৰঞ্জনৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । উল্লেখযোগ্য যে ইনফিনিক্সে লঞ্চ অফাৰৰ অংশ হিচাপে বিনামূলীয়া কিবৰ্ড আৰু ষ্টাইলাছ আগবঢ়াইছে ।
মূল্য
মালয়েছিয়াত Infinix Xpad Edge ৰ মূল্য RM1,299 (প্ৰায় 28,000 টকা)। এইটো একমাত্ৰ 8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্ট আৰু ই Celestial Ink ৰঙত উপলব্ধ । এই টেবলেটটো টিকটক শ্বপ, শ্বপী, লাজাডা আৰু ইনফিনিক্সৰ অফিচিয়েল ষ্ট’ৰ আৰু অনুমোদিত ডিলাৰত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ । বিশেষ লঞ্চ অফাৰৰ অংশ হিচাপে আপুনি ক্ৰয়ৰ সৈতে এক্স কিবৰ্ড 20 আৰু এক্স পেঞ্চিল 20 বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ।
বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশনসমূহ
Infinix Xpad Edge এণ্ড্ৰইড 15 ত চলিব আৰু ইয়াত দুবছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি আপডেটৰ নিশ্চয়তা আছে । ইয়াৰ 13.2 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লেৰ ৰিজ’লিউচন 1600 x 2400 পিক্সেল, যিটো 450 নিট পিক ব্ৰাইটনেছ আৰু 3:3 এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ৰ সৈতে উপলব্ধ । ডিছপ্লেত TÜV Rheinland ৰ Flicker Free আৰু Low Blue Light প্ৰমাণপত্ৰ আছে, যিয়ে চকুৰ আৰাম নিশ্চিত কৰে ।
চিপছেট
টেবলেটটোত অক্টা কোৰ স্নেপড্ৰেগন 685 চিপছেট আছে, য’ত 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াত ইনফিনিক্সৰ এআই ভিত্তিক ফ’লেক্স ভইচ এচিষ্টেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । পিছফালে 8 মেগাপিক্সেলৰ একক কেমেৰা (ফ্ৰন্ট কেমেৰাটোও 8 মেগাপিক্সেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে)। কোৱাড স্পীকাৰে ভাল শব্দৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে আৰু 4G ৰ লগতে ৱাই-ফাই সংযোগ উপলব্ধ ।
এআই সঁজুলি
টেবলেটটোত WPS Office প্ৰি-ইনষ্টল কৰা হৈছে । বিভক্ত পৰ্দা, ফোন কাষ্ট, সমান্তৰাল উইণ্ড'জ আৰু পিচি ছেকেণ্ডাৰী ডিছপ্লে মোডৰ দৰে বৈশিষ্ট্যই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰে । টোকা লোৱা আৰু অংকন কৰাটো X কিবৰ্ড 20 আৰু X পেঞ্চিল 20 ৰ সৈতে সামঞ্জস্যতাৰ সৈতে সহজ কৰা হৈছে । AI সঁজুলিসমূহে AI লিখা, উচ্চ অনুবাদ আৰু AI পৰ্দা চিনাক্তকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
বেটাৰী
ইয়াত 8000 mAh ৰ বৃহৎ বেটাৰী আছে, যিটো দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱহাৰৰ বাবে যথেষ্ট । টেবলেটটো ডাঠ মাত্ৰ 6.19 মিলিমিটাৰ আৰু ওজন 588 গ্ৰাম, যাৰ ফলত ই লঘু আৰু পৰ্টেবল । বাজেট ছেগমেণ্টত বৃহৎ পৰ্দাৰ বিকল্প বিচৰাসকলৰ বাবে ইনফিনিক্স এক্সপেড এজ আকৰ্ষণীয় বিকল্প । এই টেবলেটটো ছাত্ৰ, পেছাদাৰী আৰু ক্ৰিয়েটৰসকলৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প হ'ব পাৰে ।
