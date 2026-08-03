জুলাই মাহত ৪.৭ লাখ বাহন বিক্ৰীৰে ভাৰতৰ অভিলেখ, মাৰুতি ছুজুকীৰ ২ লাখৰো অধিক বাহন বিক্ৰী
ভাৰতত বিগত বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ বাহনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে ৷ ৩৪% বৃদ্ধিৰে দেশত প্ৰায় ৪.৭ লাখ বাহন বিক্ৰী হৈছে ৷
Published : August 3, 2026 at 11:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: চলিত বৰ্ষটো যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বজাৰত ভাৰতৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে ভাল বৰ্ষ বুলিব পাৰি ৷ চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত দেশত প্ৰায় ৪.৭ লাখ বাহন বিক্ৰীৰে নতুন অভিলেখ স্থাপন হৈছে ৷ আনহাতে, যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত প্ৰায় ৩.৫ লাখ বাহন বিক্ৰী হৈছিল ৷ অৰ্থাৎ তুলনামূলকভাৱে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত চলিত বছৰটোত বাহন বিক্ৰীৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
দেশৰ মুখ্য বাহন বিক্ৰেতা কোম্পানীসমূহে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি(YoY) বাহন বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লাভ অৰ্জন কৰিছে ৷ মূলতঃ গ্ৰাহকৰ মাজত এছইউভিৰ চাহিদা আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাহন বিক্ৰীৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকীয়ে জুলাই মাহটোত ২ লাখৰো অধিক বাহন বিক্ৰী কৰে ৷ কোম্পানীটোৰ ইতিহাসত এয়া দেশত মাহিলী হিচাপত বিক্ৰী হোৱা বাহনৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ৷
মাৰুতি ছুজুকী ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া(মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ) পাৰ্থ বেনাৰ্জীৰ মতে, যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত কোম্পানীটোৱে মুঠ ২,৪১,৪২১ খন বাহন বিক্ৰী কৰিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ বিক্ৰী বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি প্ৰায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ।
|কোম্পানী
|জুলাই মাহত হোৱা বিক্ৰী
|ভাৰতীয় যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বজাৰ
|প্ৰায় ৪,৭০,০০০ খন
|মাৰুতি ছুজুকী ইণ্ডিয়া
|২,৪১,৪২১ খন
|হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়া
|৭৫,৩৬০ খন
|কিয়া ইণ্ডিয়া
|২৮,২০০ খন
|টাটা মটৰ্ছ (যাত্ৰীবাহী বাহন)
|৬৩,৭৬০ খন
|নিছান মটৰ ইণ্ডিয়া
|৯,৩৩৯ খন
জুলাই মাহত হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়ায়ো বৰ্তমানলৈকে এটা মাহত সৰ্বাধিক বাহন বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়ে ৷ কোম্পানীটোৱে ৭৫,৩৬০ খনতকৈ অধিক বাহন বিক্ৰী কৰিছে, যিটো যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহৰ তুলনাত ২৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । হুণ্ডাইৰ ঘৰুৱা বিক্ৰী ২৩.৩ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰে ৫৪,২১০ খন বাহনক স্পৰ্শ কৰিছে ৷ বিপৰীতে ৰপ্তানি ৩১.৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈ ২১,১৫০ খন হৈছে ৷
ঘৰুৱা বিক্ৰীৰ এই পৰিসংখ্যাই জুলাই মাহৰ বাবে কোম্পানীটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিক্ৰীৰ মাপক প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ আনহাতে, ৰপ্তানিৰ পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰতো কোম্পানীটোৱে বিগত ১০০ মাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক অভিলেখ গঢ়িছে ।
কিয়া ইণ্ডিয়ায়ো জুলাই মাহত পাইকাৰী বিক্ৰীৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফলাফল লাভ কৰিছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইটো বছৰৰ জুলাই মাহতে ২৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ২৮,২০০ খন বাহন কোম্পানীটোৱে বিক্ৰী কৰিছে ৷ ইফালে, জানুৱাৰী-জুলাই মাহলৈ কোম্পানীটোৱে বিক্ৰী কৰা বাহনৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৯৪৯ খন ৷ যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ৰ তুলনাত ১৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি ৷
সমান্তৰালকৈ টাটা মটৰ্ছ পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলছ(টিএমপিভি)ৰ জুলাই মাহত ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মুঠ ৬৩,৭৬০ খন বাহন বিক্ৰী হয় । যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত কোম্পানীটোৱে ৪০,১৭৫ খন বাহন বিক্ৰী কৰিছিল ৷ অৰ্থাৎ ই যোৱা বছৰতকৈ ৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ৷ টাটা মটৰ্ছৰ ঘৰুৱা যাত্ৰীবাহী বাহন ৬২,৬১১ খন বিক্ৰীৰে ৫৮ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ।
নিছান মটৰ ইণ্ডিয়ায়ো এটা মাহত বাহন বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পাইকাৰী বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়িছে ৷ কোম্পানীটোৱে মুঠ ৯,৩৩৯ খন বাহন বিক্ৰী কৰে ৷ ঘৰুৱা বজাৰত কোম্পানীটোৱে চলিচ বৰ্ষৰ জুলাইত ২১৮ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ৪,৫১৮ খন বাহন বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়ে ৷ বিপৰীতে ৪,৮২১ খন বাহন ৰপ্তানি কৰে ৷
(এজেন্সীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন)
লগতে পঢ়ক: ৫ আগষ্টত পেঞ্চনাৰসকলৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ