ETV Bharat / technology

জুলাই মাহত ৪.৭ লাখ বাহন বিক্ৰীৰে ভাৰতৰ অভিলেখ, মাৰুতি ছুজুকীৰ ২ লাখৰো অধিক বাহন বিক্ৰী

ভাৰতত বিগত বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ বাহনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে ৷ ৩৪% বৃদ্ধিৰে দেশত প্ৰায় ৪.৭ লাখ বাহন বিক্ৰী হৈছে ৷

INDIA PASSENGER VEHICLE SALES JULY
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 11:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: চলিত বৰ্ষটো যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বজাৰত ভাৰতৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে ভাল বৰ্ষ বুলিব পাৰি ৷ চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত দেশত প্ৰায় ৪.৭ লাখ বাহন বিক্ৰীৰে নতুন অভিলেখ স্থাপন হৈছে ৷ আনহাতে, যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত প্ৰায় ৩.৫ লাখ বাহন বিক্ৰী হৈছিল ৷ অৰ্থাৎ তুলনামূলকভাৱে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত চলিত বছৰটোত বাহন বিক্ৰীৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।

দেশৰ মুখ্য বাহন বিক্ৰেতা কোম্পানীসমূহে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি(YoY) বাহন বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লাভ অৰ্জন কৰিছে ৷ মূলতঃ গ্ৰাহকৰ মাজত এছইউভিৰ চাহিদা আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাহন বিক্ৰীৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷

উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকীয়ে জুলাই মাহটোত ২ লাখৰো অধিক বাহন বিক্ৰী কৰে ৷ কোম্পানীটোৰ ইতিহাসত এয়া দেশত মাহিলী হিচাপত বিক্ৰী হোৱা বাহনৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ৷

মাৰুতি ছুজুকী ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া(মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ) পাৰ্থ বেনাৰ্জীৰ মতে, যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত কোম্পানীটোৱে মুঠ ২,৪১,৪২১ খন বাহন বিক্ৰী কৰিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ বিক্ৰী বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি প্ৰায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ।

কোম্পানীজুলাই মাহত হোৱা বিক্ৰী
ভাৰতীয় যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বজাৰপ্ৰায় ৪,৭০,০০০ খন
মাৰুতি ছুজুকী ইণ্ডিয়া২,৪১,৪২১ খন
হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়া৭৫,৩৬০ খন
কিয়া ইণ্ডিয়া২৮,২০০ খন
টাটা মটৰ্ছ (যাত্ৰীবাহী বাহন)৬৩,৭৬০ খন
নিছান মটৰ ইণ্ডিয়া৯,৩৩৯ খন

জুলাই মাহত হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়ায়ো বৰ্তমানলৈকে এটা মাহত সৰ্বাধিক বাহন বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়ে ৷ কোম্পানীটোৱে ৭৫,৩৬০ খনতকৈ অধিক বাহন বিক্ৰী কৰিছে, যিটো যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহৰ তুলনাত ২৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । হুণ্ডাইৰ ঘৰুৱা বিক্ৰী ২৩.৩ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰে ৫৪,২১০ খন বাহনক স্পৰ্শ কৰিছে ৷ বিপৰীতে ৰপ্তানি ৩১.৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈ ২১,১৫০ খন হৈছে ৷

ঘৰুৱা বিক্ৰীৰ এই পৰিসংখ্যাই জুলাই মাহৰ বাবে কোম্পানীটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিক্ৰীৰ মাপক প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ আনহাতে, ৰপ্তানিৰ পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰতো কোম্পানীটোৱে বিগত ১০০ মাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক অভিলেখ গঢ়িছে ।

কিয়া ইণ্ডিয়ায়ো জুলাই মাহত পাইকাৰী বিক্ৰীৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফলাফল লাভ কৰিছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইটো বছৰৰ জুলাই মাহতে ২৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ২৮,২০০ খন বাহন কোম্পানীটোৱে বিক্ৰী কৰিছে ৷ ইফালে, জানুৱাৰী-জুলাই মাহলৈ কোম্পানীটোৱে বিক্ৰী কৰা বাহনৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৯৪৯ খন ৷ যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ৰ তুলনাত ১৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি ৷

সমান্তৰালকৈ টাটা মটৰ্ছ পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলছ(টিএমপিভি)ৰ জুলাই মাহত ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মুঠ ৬৩,৭৬০ খন বাহন বিক্ৰী হয় । যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত কোম্পানীটোৱে ৪০,১৭৫ খন বাহন বিক্ৰী কৰিছিল ৷ অৰ্থাৎ ই যোৱা বছৰতকৈ ৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ৷ টাটা মটৰ্ছৰ ঘৰুৱা যাত্ৰীবাহী বাহন ৬২,৬১১ খন বিক্ৰীৰে ৫৮ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ।

নিছান মটৰ ইণ্ডিয়ায়ো এটা মাহত বাহন বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পাইকাৰী বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়িছে ৷ কোম্পানীটোৱে মুঠ ৯,৩৩৯ খন বাহন বিক্ৰী কৰে ৷ ঘৰুৱা বজাৰত কোম্পানীটোৱে চলিচ বৰ্ষৰ জুলাইত ২১৮ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ৪,৫১৮ খন বাহন বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়ে ৷ বিপৰীতে ৪,৮২১ খন বাহন ৰপ্তানি কৰে ৷

(এজেন্সীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন)

লগতে পঢ়ক: ৫ আগষ্টত পেঞ্চনাৰসকলৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ

TAGGED:

INDIA PASSENGER VEHICLE MARKET
মাৰুতি ছুজুকী
ভাৰতত যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বজাৰ
SUV
INDIA PASSENGER VEHICLE SALES JULY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.