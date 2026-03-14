মহাকাশত অঘটন ! বিকল হৈ পৰিল গুৰুত্বপূৰ্ণ নেভিগেচন ছেটেলাইট
IRNSS-1F ৰ পাৰমাণৱিক ঘড়ী বিকল হোৱাৰ ফলত উপগ্ৰহ নক্ষত্ৰমণ্ডল নূন্যতম প্ৰয়োজনীয় চাৰিটাৰ তললৈ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ NavIC নেভিগেচন ব্যৱস্থা কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই ।
Published : March 14, 2026 at 4:30 PM IST
Hyderabad: ভাৰতৰ থলুৱা নেভিগেচন উপগ্ৰহ ব্যৱস্থা NavIC (নেভিগেচন উইথ ইণ্ডিয়ান কনষ্টেলেচন)ৰ চাৰিটা কাৰ্যক্ষম উপগ্ৰহৰ ভিতৰত এটা বিকল হোৱাৰ পিছত এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে, যাৰ ফলত ফলপ্ৰসূভাৱে নক্ষত্ৰমণ্ডলটো সেৱাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । অৰ্থাৎ অ-কাৰ্যক্ষম হৈ পৰিছে ৷
নেভিগেচন সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ NavIC ক কমেও চাৰিটা সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম থলুৱা নেভিগেচন উপগ্ৰহৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু যিহেতু 2026 চনৰ 13 মাৰ্চত IRNSS-1F (ভাৰতীয় আঞ্চলিক নেভিগেচন ছেটেলাইট চিষ্টেম - 1F)ত উৎপাদিত অন-ব’ৰ্ড এটমিক ঘড়ীটোৱে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছিল, গতিকে এতিয়া এই ব্যৱস্থাটোত মাত্ৰ তিনিটা সক্ৰিয় উপগ্ৰহহে আছে, যিবোৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নূন্যতম সীমাৰ তলত ।
IRNSS-1F এ চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে 2026 চনৰ 10 মাৰ্চত 10 বছৰৰ ডিজাইন মিছন জীৱন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । উগ্ৰহটোৱে ৰিডাণ্ডেন্সিৰ বাবে তিনিটা পৰমাণু ঘড়ী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল যদিও ইতিমধ্যে দুটা বিকল হৈ পৰিছিল, যাৰ ফলত ই শেষৰ ইউনিটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছিল । ইয়াৰ চূড়ান্ত ঘড়ীটোও এতিয়া অকাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবে, IRNSS-1F এ আৰু নেভিগেচন সেৱাসমূহ সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে, যদিও ই সীমিত একমুখী সম্প্ৰচাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ এপ্লিকেচনসমূহ প্ৰদান কৰি থাকিব ।
NavIC ছিষ্টেম ছেটবেকসমূহ
2013 চনৰ জুলাই মাহত NavIC কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই (ISRO) 11 টা নেভিগেচন উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছে । কিন্তু বিদেশী উৎসৰ পৰা আহৰণ কৰা পাৰমাণৱিক ঘড়ী আৰু কক্ষপথৰ সমস্যাৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটোত স্থান নিৰ্ণয়, নেভিগেচন আৰু সময় (PNT) সেৱাৰ বাবে মাত্ৰ চাৰিটা কাৰ্যকৰী উপগ্ৰহহে বাকী আছিল, বাকীবোৰ উপ-অনুকূল ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
ISRO ই নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত প্ৰতিস্থাপন উপগ্ৰহ নিক্ষেপ কৰাৰ চেষ্টাতো বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল, শেহতীয়াকৈ 2025 চনৰ 29 জানুৱাৰীত NVS-02 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল, যিটোৱে NavIC নক্ষত্ৰমণ্ডলত IRNSS-1E ৰ ঠাই ল’ব লাগিছিল । অক্সিডাইজাৰ প্ৰবাহৰ বাবে দায়ী পাইৰ’ ভালভৰ বিকলতাৰ বাবে উপগ্ৰহটো জিঅ’ষ্টেচনেৰী ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিট (GTO)ত আবদ্ধ হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত স্থানত উপনীত হ’ব পৰা নাছিল ।
যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে লোকসভাত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল, "এতিয়ালৈকে 11 টা উপগ্ৰহ কক্ষপথত ৰখা হৈছে । ইয়াৰে কিছুমানে কাম কৰা নাই । বৰ্তমান চাৰিটা উপগ্ৰহই Position, Navigation and Timing (PNT) সেৱা প্ৰদান কৰি আছে, চাৰিটা উপগ্ৰহ একমুখী বাৰ্তা সম্প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এটা উপগ্ৰহ ইয়াৰ পিছত বন্ধ হৈ গৈছে । দুটা উপগ্ৰহে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত কক্ষপথত উপনীত হ'ব পৰা নাছিল ।"
বৰ্তমান IRNSS-1B, IRNSS-1L আৰু IRNSS-1J ( NVS-01) একমাত্ৰ কাৰ্যকৰী উপগ্ৰহ যিয়ে NavIC ব্যৱস্থা গঠন কৰে আৰু ইয়াত থলুৱা আৰু বিদেশী ঘড়ীৰ মিশ্ৰণ আছে । ইছৰোৱে চাৰিটা উপগ্ৰহৰ নক্ষত্ৰমণ্ডল সম্পূৰ্ণ নকৰালৈকে NavIC ব্যৱস্থাটো বন্ধ হৈ থাকিব । এই বিকাশে ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰ উপগ্ৰহ ভিত্তিক নেভিগেচন ব্যৱস্থা বজাই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
NavIC উপগ্ৰহ NVS-03, NVS-04 আৰু NVS-05 ৰ বাবে মূল উৎক্ষেপণ পৰিকল্পনাৰ পৰা বিচ্যুতি ঘটাৰ পিছত ইছৰোৱে এতিয়া এই দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ NavIC উপগ্ৰহৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ দিনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
