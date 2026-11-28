সাগৰৰ ৬০০০ মিটাৰ গভীৰতালৈ বিজ্ঞানী পঠিয়াব ভাৰতে; তাৰ পূৰ্বে চলিছে মানৱবিহীন পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি
সমুদ্ৰযান 'মৎস্য ৬০০০'ৰ দ্বাৰা শীঘ্ৰে সাগৰৰ ৫০০ মিটাৰ গভীৰতাত মানৱবিহীন পৰীক্ষা চলোৱ হ'ব...
Published : November 28, 2026 at 7:19 PM IST
-এছ. ৰবিচন্দ্ৰণ
চেন্নাই : গভীৰ সমুদ্ৰত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । ভাৰতে গভীৰ সমুদ্ৰত প্ৰথমটো মানৱবিহীন পৰীক্ষা চলোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই অভিযানৰ বাবে দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা সমুদ্ৰযান 'মৎস্য ৬০০০' ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সমুদ্ৰ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানে (National Institute of Ocean Technology) সাগৰৰ ৫০০ মিটাৰ গভীৰতাত এই যানখনৰ মানৱবিহীন পৰীক্ষা চলোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । কেন্দ্ৰীয় পৃথিৱী বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই অভিযানৰ জৰিয়তে সাগৰৰ গভীৰতাত যানখনৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যক্ষমতা পৰীক্ষা কৰিব ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সমুদ্ৰ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানে ৩ গৰাকী বিজ্ঞানীক সাগৰৰ ৬০০০ মিটাৰ গভীৰতালৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই যানখন নিৰ্মাণ কৰিছে । সমুদ্ৰৰ গৱেষণা মূলতঃ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ ২০০ মিটাৰৰ তলৰ অংশত কৰা হয় । য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে, তাপমাত্ৰাও যথেষ্ট কম আৰু পানীৰ চাপ অত্যন্ত বেছি ।
এনে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত গৱেষণা যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হয় । সাগৰৰ তলত বহু মূল্যৱান খনিজ সম্পদৰ সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু এতিয়ালৈ এই ক্ষেত্ৰত মানৱবিহীন যান ব্যৱহাৰ কৰি ফটো আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰি গৱেষণা চলোৱা হৈছে ।
উন্নত দেশবোৰৰ দৰে ভাৰত চৰকাৰেও জলভাগত থকা খনিজ সম্পদৰ সন্ধানৰ বাবে 'সমুদ্ৰযান অভিযান'ৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে সাগৰৰ ৬০০০ মিটাৰ গভীৰতালৈ মানুহ প্ৰেৰণ কৰি গৱেষণা চলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ২০ মিটাৰ গভীৰতাত সমুদ্ৰযানখনৰ পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সমুদ্ৰ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক বালাজী ৰামকৃষ্ণনে কয় যে 'মৎস্য ৬০০০' প্ৰকল্পৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল ৩ গৰাকী বিজ্ঞানীক সাগৰৰ গভীৰতালৈ প্ৰেৰণ কৰি সামুদ্ৰিক সম্পদৰ সন্ধান কৰা ।
তেওঁ কয়, "৫০০ মিটাৰ গভীৰতাত প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা কৰা হ'ব । তাৰ পূৰ্বে যানখনত বৈদ্যুতিক, মেকানিকেল, লাইফ চাপৰ্ট চিষ্টেম, বেটাৰীকে ধৰি সকলো সঁজুলিয়ে সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা
ৰামকৃষ্ণনৰ মতে 'মৎস্য ৬০০০' যানখন জাহাজৰ পৰা সাগৰলৈ নমাই দিয়াৰ পিছত ভিতৰত থকা বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক নিজেই পৰিচালনা কৰিব পাৰিব । এই সময়ছোৱাত মূল জাহাজ আৰু মৎস্য ৬০০০ৰ মাজত নিৰৱচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকিব লাগিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "বিজ্ঞানীসকল জীয়াই থাকিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হ'ব । আমি ২০২৫ চনত এই সকলোবোৰ ব্যৱস্থাই সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে নে নাই তাৰ পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ ।"
২০২৫ চনৰ পৰীক্ষা আৰু নতুন সঁজুলি সংযোগ কৰাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দলটোৱে ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত ক্ৰেণৰ সহায়ত ১০ বাৰকৈ সাগৰীয় পৰীক্ষা চলাই নিশ্চিত কৰে যে সকলো যন্ত্ৰই বিজ্ঞানীসকল অবিহনে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰিব পাৰে ।
দীপাৱলীৰ ঠিক আগতেই শেহতীয়া পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত দলটোৱে বন্দৰতে দীপাৱলীও উদযাপন কৰিছিল । পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত 'মৎস্য ৬০০০'ক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ অনা হয় ।
ৰামকৃষ্ণনে কয়, "বৰ্তমান ৫০০ মিটাৰ গভীৰতাত মানৱবিহীন সাগৰীয় পৰীক্ষা চলোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতিমূলক কাম চলি আছে । আমি চেন্নাই বন্দৰত নিয়োজিত গৱেষণা জাহাজ 'সাগৰ নিধি'ৰ পৰা যানখন সাগৰত নমাই দিম আৰু অনাগত সপ্তাহত ৫০০ মিটাৰ গভীৰতাৰ পৰীক্ষাটো কৰিম ।"
পৰীক্ষাৰ সময়ত কেৱল বাহ্যিক 'পেলোড' সঁজুলি, যেনে কেমেৰা আৰু লাইট, জাহাজৰ পৰা চলাব পৰা ব্যৱস্থা সক্ৰিয় কৰা হ'ব । তেওঁ কয়, " এই সময়ত ভিতৰৰ পৰা বিজ্ঞানীসকলে চলাব পৰাকৈ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ সক্ৰিয় কৰা নহ'ব । ইয়াৰ উপৰিও এই ৫০০ মিটাৰ গভীৰতাৰ পৰীক্ষা যানখনত কেবল সংযুক্ত অৱস্থাত কৰা হ'ব ।"
সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয় যে ৫০০ মিটাৰ গভীৰতাৰ মানৱবিহীন পৰীক্ষা সফল হ'লে সাগৰ নিধি জাহাজখনত মানৱবাহী যান উৎক্ষেপণৰ বাবে ডিজাইন কৰা বিশেষ ক্ৰেণ লগোৱা হ'ব । ইয়াৰ পিছতে বিজ্ঞানীসকলক ৫০০ মিটাৰ গভীৰতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।
তেওঁ কয়, "৬০০০ মিটাৰ গভীৰতাত অধিক চাপ বহন কৰিব পৰা টাইটানিয়াম গোলক সাজু কৰা হৈছে । সকলো পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ২০২৭ চনৰ শেষৰ ফালে বা ২০২৮ চনৰ আৰম্ভণিতে বিজ্ঞানীসকলক ৬,০০০ মিটাৰ গভীৰতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।"
ৰামকৃষ্ণনে কয় যে এই অভিযানৰ বাবে দুগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে ফ্ৰান্সত প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু ফ্ৰান্সৰ বিজ্ঞানীসকলেও তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী অভিজ্ঞতা ভাগ বতৰা কৰিছে । সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয়, "থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত মৎস্য ৬০০০ যানখনত কেইবাটাও অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে ।"
তেওঁ দাবী কৰে যে সাগৰৰ গভীৰতাত কোনো ধৰণৰ বিজুতি ঘটিলে বা বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি গ'লে যানখন স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সাগৰপৃষ্ঠলৈ উঠি আহিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, "আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত সঠিক তথ্য আহৰণ কৰিব পৰাটো এই যানখনৰ অন্যতম বিশেষত্ব ।"
লগতে পঢ়ক :