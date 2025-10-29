2 নৱেম্বৰত ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিব ভাৰতৰ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ CMS-03
2 নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা এই উৎক্ষেপণৰ কথা ।
Published : October 29, 2025 at 12:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেওবাৰে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই দেশৰ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ CMS-03 উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । দেশৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰকেট লঞ্চ ভেহিকেল মাৰ্ক 3 (LVM3)ত উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব CMS-03 বহু বেণ্ড সামৰিক যোগাযোগ উপগ্ৰহ, যাক জিএছএটি-7R বুলিও কোৱা হয় । 2 নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা এই উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইছৰোৱে কয় যে চিএমএছ-03 হৈছে বহু বেণ্ড যোগাযোগ উপগ্ৰহ যিয়ে ভাৰতীয় ভূ-খণ্ডকে ধৰি এক বহল সাগৰীয় অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়াব । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 4400 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চিএমএছ-03 ভাৰতৰ মাটিৰ পৰা জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিট (জিটিঅ’)লৈ প্ৰেৰণ কৰা আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ হ’ব ।
LVM3-M5/CMS-03 Mission Launch!— ISRO (@isro) October 28, 2025
Watch the liftoff LIVE from the Launch Viewing Gallery, Space Theme Park – Sriharikota.
🗓️ 2 Nov 2025 (Sunday)
🕔 5:26 PM IST
🎟️ Free registration → https://t.co/i7dzpZcisS
For more Information Visithttps://t.co/yfpU5OTEc5#ISRO… pic.twitter.com/cm2FWSrjag
LVM3 ৰকেট ভাৰতৰ আটাইতকৈ গধুৰ উৎক্ষেপণ বাহন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মহাকাশলৈ 4000 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত কঢ়িয়াই নিব পাৰে । ই চন্দ্ৰযান-3 ৰ দৰে অভিযান সফলভাৱে চন্দ্ৰলৈ উৎক্ষেপণ কৰিছে, যাৰ ফলত ভাৰত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । নিৰ্দিষ্ট LVM3-M5 খন হ’ব ইয়াৰ পঞ্চমখন কাৰ্যকৰী বিমান ।
ইছৰোই কয় যে উৎক্ষেপণ বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে একত্ৰিত কৰি মহাকাশযানখনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে আৰু 26 অক্টোবৰত লঞ্চ পেডলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে অধিক অভিযানৰ বাবে ।
ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে একচেটিয়াভাৱে ডিজাইন কৰা GSAT-7R 2013 চনত উৎক্ষেপণ কৰা GSAT-7 ৰুক্মিনি উপগ্ৰহৰ পিছত হ’ব । উন্নীতকৃত পেলোডৰ সৈতে, GSAT-7R নৌসেনাৰ বাবে সুৰক্ষিত, বহু-বেণ্ড যোগাযোগ সম্প্ৰসাৰণ আৰু জটিল সামুদ্ৰিক ডমেইনসমূহত ইয়াৰ কাৰ্যকৰী প্ৰসাৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । CMS-03 পেলোডত C, এক্সটেণ্ডেড C, আৰু Ku বেণ্ডৰ ওপৰত ভয়েচ, ডাটা আৰু ভিডিঅ' লিংকৰ বাবে ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এই উপগ্ৰহটোৱে নৌসেনাৰ সংযোগ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেণ্ডউইডথ প্ৰদান কৰিব, যাৰ ফলত দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহলৈ ডিজিটেল প্ৰৱেশৰ উন্নতি হ’ব । ইয়াৰ ফলত অসামৰিক সংস্থা দুয়োটাকে সহায়ক হ’ব আৰু কৌশলগত প্ৰয়োগ উন্নত কৰাত সহায়ক হ’ব ।
যোৱা সপ্তাহত ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ড০ ভি নাৰায়ণনেও বছৰৰ শেষৰ ফালে 6.5 টন ওজনৰ ব্লুবাৰ্ড-6 উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
ESTIC-2025 ৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত IANS ক নাৰায়ণনে কয় যে, "ব্লু বাৰ্ড হৈছে এটা যোগাযোগ উপগ্ৰহ । আমি উপগ্ৰহটো পাইছো আৰু আমি উৎক্ষেপণৰ বাবে কাম কৰি আছো আৰু উৎক্ষেপণ বাহন নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ।" এই বছৰৰ শেষৰ পূৰ্বে আমি সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছো বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উপযুক্ত সময়ত এই তাৰিখ ঘোষণা কৰিব । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এ এছ টি স্পেচম’বাইলে নিৰ্মাণ কৰা ব্লক 2 ব্লুবাৰ্ড যোগাযোগ উপগ্ৰহটোও শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা এল ভি এম 3 ৰকেটত উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক