ভাৰতত মুকলি হ’ল প্ৰথমখন AI ক্লিনিক; কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত ৰোগীক প্ৰদান কৰা হ’ব চিকিৎসা নিদান

ভাৰতত মুকলি হ’ল প্ৰথমখন AI ক্লিনিক; কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত ৰোগীক প্ৰদান কৰা হ’ব চিকিৎসা নিদান
AI প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ হ’ব চিকিৎসা সেৱাত ৷ ই ৰোগীৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰিব, চিকিৎসাৰ সময় হ্ৰাস কৰিব আৰু অধিক সঠিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব ।
Published : January 5, 2026 at 11:42 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ আৰু ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহক অত্যাধুনিক আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত কৰি তোলাৰ বাবে এক নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে উন্নত সঁজুলিৰ সহায়ত ৰোগীয়ে উন্নত চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে । গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ চৰকাৰী চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত উদ্বোধন কৰা হৈছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ভিত্তিক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ক্লিনিক । এই পদক্ষেপ কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতীয় স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ বাবে এক বৃহৎ আৰু উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
এ আই ক্লিনিকে কেনেকৈ কাম কৰিব ?
GIMS ৰ সঞ্চালক ব্ৰিগেডিয়াৰ ডাঃ ৰাকেশ গুপ্তাৰ মতে, ক্লিনিকখনে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে জেনেটিক বিশ্লেষণৰ সংমিশ্ৰণেৰে তেজৰ প্ৰতিবেদন, এক্স-ৰে, আল্ট্ৰাছাউণ্ড, চিটি স্কেন, এমআৰআই আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাকে ধৰি নিদানমূলক তথ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰে । বিশেষকৈ সময়ৰ প্ৰতি সংবেদনশীল সিদ্ধান্তই জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা জটিল ক্ষেত্ৰত এআই ব্যৱস্থাই জটিল তথ্যসমূহ দ্ৰুতভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চিকিৎসকসকলক সহায় কৰিব । GIMS ৰ সঞ্চালক, অধ্যাপক আৰু শিশু চিকিৎসক ব্ৰিগেডিয়াৰ (ডাঃ) ৰাকেশ কুমাৰ গুপ্তাই কয় যে এই পদক্ষেপে স্বাস্থ্যসেৱা ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে নতুন সুযোগ আৰু প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । এই উদ্ভাৱন ৰোগী আৰু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যোৱাটো নিশ্চিত কৰে ।
চিকিৎসা বিষয়াসকলে কয় যে এই প্ৰযুক্তিয়ে আৰোগ্যৰ ধৰণ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা আৰু ৰোগৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰাত সহায় কৰিব, যাৰ ফলত অধিক ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পৰিকল্পনা সম্ভৱ হ’ব ।
এই সেৱাৰ উদ্দেশ্য
ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানে ভাৰ্চুৱেলী এই এ আই ক্লিনিক উদ্বোধন কৰে । জি আই এম এছ চেণ্টাৰ ফৰ মেডিকেল ইনোভেচনৰ অধীনত এই ক্লিনিকখন স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক আৰু ৰোগীক পোনপটীয়াকৈ এ আই ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা । ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে এআই-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেৱা ষ্টাৰ্টআপসমূহক বাস্তৱ জগতৰ ক্লিনিকেল পৰিৱেশত তেওঁলোকৰ সমাধানসমূহ বিকশিত, পৰীক্ষা আৰু বৈধ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা ।
ভাৰত চৰকাৰৰ ফাৰ্মাচিউটিকেলছ (চিকিৎসা সঁজুলি) বিভাগৰ যুটীয়া সচিবেও অংশগ্ৰহণ কৰি এই পদক্ষেপক চিকিৎসা সঁজুলি আৰু এআই-চালিত স্বাস্থ্যসেৱা সমাধানৰ বাবে এক মূল ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ হিচাপে উল্লেখ কৰে ।
AI ক্লিনিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা
এই প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসকসকলে কয় যে কনিষ্ঠ ৰোগীসকলৰ মাজত গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । কৰ্কট, হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ, বৃক্ক আৰু যকৃতৰ সমস্যা আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰায়ে বিশেষ পৰীক্ষাৰ সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগ নিৰ্ণয়ত পলম হোৱাৰ সম্পৰ্ক আছে ।
চৰকাৰী চিকিৎসালয় এখনলৈ এআই-চালিত নিদানমূলক ব্যৱস্থা আনি বিষয়াসকলে এই ব্যৱধান দূৰ কৰিব আৰু বহল জনসংখ্যাৰ বাবে উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা সুলভ কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু জনস্বাস্থ্য সেৱাৰ দিশত এক পদক্ষেপ
এই ক্লিনিকখন ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানে । এই মুকলি অনুষ্ঠানত ভাৰত আৰু বহিঃৰাজ্যৰ 100 ৰো অধিক ক্লিনিচিয়ান, গৱেষক আৰু স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞৰ অংশগ্ৰহণে এআই ভিত্তিক জনস্বাস্থ্য সমাধানৰ প্ৰতি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
অনলাইন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ লগতে আন কেইবাখনো দেশৰ 100 ৰো অধিক বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত চিকিৎসক, গৱেষক, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু শিক্ষাবিদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । লণ্ডন এচেক্স এন এইচ এছ ট্ৰাষ্টৰ ড০ শিৱকুমাৰ মণিকামৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ।
অনলাইন উদ্বোধনীৰ পিছত 6 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে ষ্টাৰ্টআপ আৰু ক্লিনিচিয়ানসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে ।
