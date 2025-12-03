চণ্ডীগড়ত DRDO ই গঢ়িলে ইতিহাস; সফলতাৰে সম্পন্ন হ’ল DRDO ৰ ইজেকচন চিট টেষ্ট
চণ্ডীগড়ত এখন যুদ্ধ বিমানৰ পলায়ন ব্যৱস্থাৰ তীব্ৰবেগী পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে DRDO ই । ইয়াৰ ফলত ৰক্ষা পৰিব পাইলটৰ জীৱন ৷ জানক বিতংকৈ ---
হায়দৰাবাদ: প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থাই যুদ্ধ বিমানৰ পলায়ন ব্যৱস্থাৰ সফল তীব্ৰবেগী ৰকেট স্লেড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে । থলুৱা যুঁজাৰু বিমানৰ সুৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ এক বৃহৎ সহায় হিচাপে এই পৰীক্ষাই প্ৰমাণ কৰিলে যে পাইলট-ইজেকচন ব্যৱস্থাটোৱে চৰম পৰিস্থিতিত সঠিক আৰু নিৰাপদে কাম কৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতে এতিয়া এনে এক উচ্চ গতিৰ গতিশীল ইজেকচন টেষ্ট সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা দেশসমূহৰ সৈতে যুক্ত হৈছে । কাৰণ বৰ্তমান পৰ্যন্ত পৃথিৱীৰ নিৰ্বাচিত একাংশ বিমান কোম্পানীয়েহে এনে আসন বনাইছে ।
চণ্ডীগড়ৰ টাৰ্মিনেল বেলিষ্টিক ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী (TBRL)ৰ ৰেল ট্ৰেক ৰকেট স্লেড (আৰটিআৰএছ) ঘণ্টাত 800 কিলোমিটাৰত নিয়ন্ত্ৰিত গতিৰে এই পৰীক্ষা চলোৱা হয় বুলি মন্ত্ৰণালয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি দেখুৱাইছে । ক্লিপটোত দেখুওৱা হৈছে, য’ত ব্যৱস্থাটোৱে সফলতাৰে এজন ডামি পাইলটক ককপিটৰ পৰা আঁতৰাই ঠেলি দিছিল, যিয়ে দেখুৱাইছে যে যুদ্ধ বিমান এখনে জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’লে এই ব্যৱস্থাটোৱে কেনেকৈ নিৰাপদে আঁতৰি আহাটো নিশ্চিত কৰে ।
Defence Research and Development Organization (DRDO) has successfully conducted a high-speed rocket-sled test of fighter aircraft escape system at precisely controlled velocity of 800 km/h- validating canopy severance, ejection sequencing and complete aircrew-recovery at Rail… pic.twitter.com/G19PJOV6yD— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) December 2, 2025
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, এই বিচাৰে আধুনিক পলায়ন ব্যৱস্থাৰ তিনিটা জটিল উপাদানৰ বৈধতা প্ৰদান কৰে — কেন’পি চেভাৰেন্স, ইজেকচন ছিকুৱেন্সিং আৰু সম্পূৰ্ণ এয়াৰক্ৰু পুনৰুদ্ধাৰ ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই সাফল্যৰ বাবে ডি আৰ ডি অ’, ভাৰতীয় বায়ুসেনা, এ ডি এ, এইচ এ এল আৰু উদ্যোগৰ অংশীদাৰসকলক অভিনন্দন জনাই ইয়াক ভাৰতৰ থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতাক শক্তিশালী কৰা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত ই এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰে ।
প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আত্মনিৰ্ভৰশীলতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ এই শেহতীয়া পৰীক্ষণটো মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে আগষ্ট মাহত DRDO ৰ অধ্যক্ষ সমীৰ ভি কামাতে কয় যে মে’ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা অপাৰেচন সেন্দুৰে পশ্চিম সীমান্তত জটিল, বহু ডমেইন অভিযানৰ সময়ত থলুৱা সামৰিক ব্যৱস্থাৰ ফলপ্ৰসূতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ ডিফেন্স ইনষ্টিটিউট অৱ এডভান্সড টেকন’লজিৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত কামাত কয় যে এই অভিযানে ভাৰতীয় জোৱানসকলৰ সাহসেই নহয়, তেওঁলোকক সহায় কৰা প্ৰযুক্তিগত কাঠামোৰ শক্তিও প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে জনায় অভিনন্দন
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে যুঁজাৰু বিমান পলায়ন ব্যৱস্থাৰ তীব্ৰবেগী ৰকেট স্লেজ পৰীক্ষাৰ সফল পৰিচালনাৰ বাবে DRDO, ভাৰতীয় বায়ুসেনা, এ ডি এ, এইচ এ এল আৰু উদ্যোগক অভিনন্দন জনায় । আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত ভাৰতৰ থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা সামৰ্থৰ বাবে ইয়াক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰে । DRDO ৰ অধ্যক্ষ ড০ সমীৰ ভি কামাতে সমগ্ৰ দলটোক অভিনন্দন জনাই কয় যে তেজছৰ দৰে যুদ্ধ বিমান আৰু আগন্তুক এ এম চি এৰ বাবে এইটো এক অতি প্ৰয়োজনীয় অগ্ৰগতি ।
