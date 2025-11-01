গুগল ক্ৰ’ম শীঘ্ৰে আপডেট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ সাৱধানবাণী
CERT-In এ জাৰি কৰা বিপদজনক সতৰ্কবাণীৰ বাবে উইণ্ড’জ, মেকঅ’এছ, লিনাক্সৰ দৰে ডেস্কটপ প্লেটফৰ্মত গুগল ক্ৰ’ম ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ব্ৰাউজাৰ আপডেটৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি আপোনাৰ ডেস্কটপত Google Chrome ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে সেই Update বুটামটো টিপাৰ সময় আহি পৰিছে ৷ চৰকাৰৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা চোৱাচিতাকাৰী সংস্থা ভাৰতীয় কম্পিউটাৰ জৰুৰীকালীন সঁহাৰি দলে (CERT-In) উইণ্ড’জ, মেকঅ’এছ আৰু লিনাক্সত ক্ৰ’ম ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে উচ্চ বিপদজনক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । এজেন্সীয়ে একাধিক সুৰক্ষা দুৰ্বলতা ফ্লেগ কৰিছে যিয়ে চাইবাৰ অপৰাধীক স্পৰ্শকাতৰ ডাটা চুৰি কৰিবলৈ, ক্ষতিকাৰক ক'ড এক্সিকিউট কৰিবলৈ বা আনকি আপোনাৰ ছিষ্টেমক দূৰৈৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দিব পাৰে । এই গুৰুতৰ নিৰাপত্তাজনিত দিশটোৰ বিষয়ে আপুনি কি কি জনা উচিত সেয়া ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
কিয় CERT-In এ জাৰি কৰিলে সতৰ্কবাণী
ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত CERT-In এ প্ৰকাশ কৰিছে যে Chrome ৰ দুৰ্বলতাই আক্ৰমণকাৰীক দূৰৈৰ পৰা ইচ্ছাকৃত ক'ড এক্সিকিউট কৰা, বাইপাছ সুৰক্ষা নিষেধাজ্ঞা, স্পুফিং আক্ৰমণ সম্পন্ন কৰা আৰু স্পৰ্শকাতৰ তথ্যত প্ৰৱেশ বা ফাদিল কৰা আদি কৰিব পাৰে ।
সংস্থাটোৱে এই সমস্যাটোক ‘অধিক গুৰুত্ব’ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে, সতৰ্ক কৰি দিছে যে ডেস্কটপত Chrome ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তি আৰু সংস্থা দুয়োটাই বিপদত পৰিছে যদিহে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত আপডেট নকৰে ৷
প্ৰভাৱিত Google Chrome সংস্কৰণসমূহ
CERT-In অনুসৰি, দুৰ্বলতাসমূহে নিম্নলিখিত Chrome বিল্ডসমূহত প্ৰভাৱ পেলায়:
- Linux ৰ বাবে 142.0.7444.59 ৰ আগৰ সংস্কৰণসমূহ
- উইণ্ড'জ আৰু মেকৰ বাবে 142.0.7444.59/60 ৰ আগৰ সংস্কৰণসমূহ
- Mac ৰ বাবে 142.0.7444.60 ৰ আগৰ সংস্কৰণসমূহ
- যদি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰ এই সংস্কৰণসমূহৰ অন্তৰ্গত হয়, আপোনাৰ ব্যৱস্থাপ্ৰণালী সম্ভাৱ্য ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ।
এই ত্ৰুটিবোৰ কিহৰ বাবে বিপদজনক ?
CERT-In এ ব্যাখ্যা কৰিছে যে এই সমস্যাসমূহ Chrome ৰ আভ্যন্তৰীণ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত একাধিক দুৰ্বলতাৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত V8 ত ধৰণ বিভ্ৰান্তি, অটোফিল, সম্প্ৰসাৰণ, মিডিয়া বস্তু জীৱনচক্ৰৰ সমস্যা আৰু অমনিবক্স আৰু ফুলস্ক্ৰীণ UI ৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহত ভুল সুৰক্ষা প্ৰণয়নসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত ।
প্ৰসংগৰ বাবে, V8 হৈছে Chrome ৰ জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন, ই ক’ডক আপোনাৰ কম্পিউটাৰে বুজিব পৰা কিবা এটালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ৷ ইয়াত যিকোনো ত্ৰুটিয়ে আক্ৰমণকাৰীক ক্ষতিকাৰক আদেশ এক্সিকিউট কৰিবলৈ দিব পাৰে যেতিয়া কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা ক্ষতিকাৰক বা আপোচ কৰা ৱেবছাইটলৈ যায় ।
কি কৰা উচিত
CERT-In এ সকলো ব্যৱহাৰকাৰীক গুগল ক্ৰ’মক তৎক্ষণাত শেহতীয়া সংস্কৰণলৈ আপডেট কৰিবলৈ কঠোৰভাৱে পৰামৰ্শ দিয়ে । গুগলৰ পৰা শেহতীয়া ছফট্ ৱেৰ পেচ প্ৰয়োগ কৰিলে এই সুৰুঙাসমূহ বন্ধ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ তথ্য সুৰক্ষিত হ’ব ।
হস্তচালিতভাৱে আপডেট কৰিবলৈ
- গুগল ক্ৰ’ম খোলক ।
- ওপৰৰ সোঁফালৰ চুকত থকা তিনিটা বিন্দুৰ মেনুত ক্লিক কৰক ।
- সহায়লৈ যাওক- Google Chrome ৰ বিষয়ে ।
- ইয়াক আপডেটসমূহৰ বাবে পৰীক্ষা কৰক আৰু এবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে পুনৰাৰম্ভ কৰক ।
