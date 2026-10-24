ভাৰতে ২০২৮ চনৰ ভিতৰত স্মাৰ্টফোনৰ নিজা ব্ৰেণ্ড প্ৰস্তুত কৰিব : অশ্বিনী বৈষ্ণৱ
তিনি বছৰ পূৰ্বেই ভাৰতীয় অভিযন্তা আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানক পিচিবি ডিজাইন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল ।
Published : October 24, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 4:20 PM IST
নতুন দিল্লী: অহা দুবছৰৰ ভিতৰত ভাৰতে স্মাৰ্টফোনৰ নিজাববীয়া ব্ৰেণ্ড প্ৰস্তুত কৰিব । দেশত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় ডিজাইন আৰু নিজা ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল ফোন বজাৰত মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ ইংগিত দিছে কেন্দ্ৰীয় তথ্য মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে ।
অহা ২০২৮ চনৰ ভিতৰতে এয়া সম্ভৱ হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত অনুষ্ঠিত এনডিটিভি বিশ্ব সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি কয় যে ২০২৮ চনৰ ২৩ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰতে নিজাববীয়াকৈ ডিজাইন কৰা, নিজৰ দেশত নিৰ্মিত আৰু ভাৰতীয় ব্ৰেণ্ডযুক্ত স্মাৰ্টফোন বজাৰত উপলব্ধ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব ।
ভাষণ প্ৰসংগত বৈষ্ণৱে আস্থা প্ৰকাশ কৰি কয়, "ভাৰতে স্মাৰ্টফোন উদ্যোগত নিজাকৈ এপ'ল আৰু ছেমচাং মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ব । ইয়াৰ লগে লগে দেশৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ নিৰ্মাণ যাত্ৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিব ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "২০২৮ৰ ২৩ অক্টোবৰত আপোনাৰ হাতত ভাৰতীয় ডিজাইনৰ, ভাৰতত নিৰ্মিত, ভাৰতীয় ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল ফোন থাকিব ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শূন্যৰ পৰা স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত প্ৰযুক্তিগত প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
তথ্য মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে কয় যে এটা মোবাইল ফোনত ৰেডিঅ’ ফ্ৰিকুৱেন্সী যোগাযোগ ব্যৱস্থা, এণ্টেনা, প্ৰচেছৰ, মেম’ৰী, কেমেৰা মডিউল, ডিছপ্লে আৰু শক্তি ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থাকে ধৰি একাধিক উন্নত উপাদান একত্ৰিত কৰিব লাগিব । এই সকলোবোৰ এটা কমপেক্ট ফৰ্ম ফেক্টৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কয়, "এই সৰু সৰু ৰিয়েল ইষ্টেটখনত ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেন্সী যোগাযোগ থাকিব লাগিব ।"
"আপোনাৰ হাতত এণ্টেনা, কম্পিউটাৰ, মেম'ৰী, সকলো পেচিভ কম্পোনেণ্ট, এটা কেমেৰা মডিউল, এটা ডিছপ্লে, আৰু শক্তি ব্যৱস্থাপনা আছে । এই সৰু সঁজুলিটোৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় । আপুনি ইয়াৰ ওজন, শক্তি ব্যৱস্থাপনা আৰু এই কম ঠাই বা সৰু আকৃতিৰ ভিতৰতে কৰিব লগা সকলো কাম পৰিচালনা কৰিব লাগিব । সেইবাবেই এটা ম’বাইল ফোনৰ ডিজাইন কৰাটো অত্যন্ত জটিল ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।
বৈষ্ণৱে কয় যে চৰকাৰে ঘৰুৱা ডিজাইনৰ সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা কেইবাবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিছিল যেতিয়া ভাৰতীয় অভিযন্তা আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰিণ্টেড চাৰ্কিট ব'ৰ্ড (পিচিবি) ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।
ঘৰুৱা ডিজাইন ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা কেইবছৰমান আগতেই আৰম্ভ হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "চৰকাৰে ম'বাইল ফোনৰ মাদাৰব'ৰ্ড হিচাপে কাম কৰা প্ৰিণ্টেড চাৰ্কিট ব'ৰ্ড (পিচিবি)ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ভাৰতীয় অভিযন্তা আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সময়তেই আৰম্ভ হৈছিল । আপোনালোকে কিয় পিচিবি ডিজাইন কৰিব নোৱাৰে বুলি তিনি বছৰ আগতে আমি ভাৰতীয় ডিজাইনাৰসকলক এই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলো ।"
লগতে পঢ়ক:অনাগত সপ্তাহত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আইন সম্পৰ্কে চৰকাৰে জাৰি কৰিব পৰামৰ্শ-পত্ৰ : মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ
ভাৰতৰ বজাৰত নতুন কাৱাছাকি জেড-৩০০ মটৰচাইকেল মুকলি
ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱা গ্ৰীড ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত অসম