ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ শ্বেফালি বাৰ্মাই ক্ৰয় কৰিছে নতুন MG Cyberster ইলেক্ট্ৰিক স্প’ৰ্টছ, আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ শ্বেফালি বাৰ্মাই ক্ৰয় কৰিছে নতুন MG Cyberster ইলেক্ট্ৰিক স্প’ৰ্টছ, যাৰ মূল্য 74.99 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) ।
হায়দৰাবাদ: মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ শ্বেফালি বাৰ্মাই শেহতীয়াকৈ এখন নতুন MG Cyberster ইলেক্ট্ৰিক স্প’ৰ্টছ গাড়ী ক্ৰয় কৰিছে । MG Cyberster হৈছে ইলেক্ট্ৰিক, দুখন দুৱাৰৰ ৰ’ডষ্টাৰ, এম জিৰ বৰ্তমানৰ লাইনআপৰ অন্যতম শক্তিশালী গাড়ী । তিনিওটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৰ্মেটতে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ শ্বেফালী বাৰ্মাই ।
MG Cyberster ৰ দাম কিমান ?
এই ইলেক্ট্ৰিক কেব্ৰিঅ’লেটটো অনলাইন বা সমগ্ৰ দেশৰ ‘এম জি চিলেক্ট’ চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে বুকিং কৰিব পাৰি, যিয়ে পৰ্টেবল 3.3 কিলোৱাট চাৰ্জাৰ, 7.4 কিলোৱাট ৱাল বক্স চাৰ্জাৰ আৰু ইনষ্টলেচন সেৱাৰ দৰে বিকল্প আগবঢ়ায় । ইয়াৰ উপৰিও এম জি মটৰে প্ৰথম মালিকৰ বাবে বেটাৰীৰ ওপৰত জীৱনকালীন ৱাৰেণ্টী আৰু বাহনখনৰ তিনি বছৰ/সীমিত কিলোমিটাৰৰ ৱাৰেণ্টী প্ৰদান কৰে । যদি আমি MG Cyberster ৰ দাম চাওঁ তেন্তে ইয়াক বিক্ৰী কৰা হৈছে 74.99 লাখ টকাত (এক্স শ্ব’ৰুম)।
MG Cyberster ডিজাইন
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত MG Cyberster ত চিকচিকিয়া, কম স্লং, কনভাৰ্টিবল প্ৰফাইল আছে । নিৰ্দিষ্ট ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ প্লেটফৰ্মত নিৰ্মিত এই গাড়ীখনে 2690 মিলিমিটাৰ হুইলবেছ আৰু 20 ইঞ্চিৰ ষ্টেগাৰড এলয় হুইলৰ গৌৰৱ কৰে ।
পিছফালৰ অংশত সামান্য আগবঢ়াৰ সৈতে সামান্য ঢালযুক্ত বুট আছে, আনহাতে মসৃণ কান্ধৰ ৰেখা আৰু সামগ্ৰিক আকৃতিয়ে বায়ুগতিবিদ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
MG Cyberster ৰঙৰ বিকল্পসমূহ
ৰঙৰ বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰত MG Cyberster ভাৰতত চাৰিটা বাহিৰৰ ৰঙৰ বিকল্পত বিক্ৰী কৰা হয়: ব্লেক ৰুফৰ সৈতে নিউক্লিয়াৰ ইয়েলো, ব্লেক ৰুফৰ সৈতে ফ্লেয়াৰ ৰেড, ৰেড ৰুফৰ সৈতে এণ্ডিজ গ্ৰে আৰু ৰেড ৰুফৰ সৈতে মডাৰ্ণ বেইজ ।
MG Cyberster ৰ বৈশিষ্ট্য
- দুটা 7 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল স্ক্ৰীণ
- 10.25 ইঞ্চিৰ কেন্দ্ৰীয় ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম
- চুইড আৰু ভেগান চামৰাৰ আপহলষ্টৰী
- দ্বৈত জ’ন জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ
- এটা পিএম 2.5 ফিল্টাৰ
- বসু অডিঅ' ছিষ্টেম
- স্প’ৰ্টী ষ্টাইলৰ আসন
- সংহত নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে সমতল তলৰ মাল্টিফাংচন ষ্টিয়াৰিং
- ৰটাৰী লঞ্চ কন্ট্ৰল নিৰ্বাচক
- ৰিজেনেৰেটিভ ব্ৰেকিং এডজাষ্টমেণ্টৰ বাবে পেডেল শ্বিফ্টাৰ
MG Cyberster ৰ বেটাৰী আৰু পাৰফৰমেন্স
গাড়ীখনৰ প্ৰদৰ্শনত বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে । স্প’ৰ্টছ গাড়ীখনত 77 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো অক্ষৰ মাজত মাউণ্ট কৰা হয় আৰু মজিয়াত মাউণ্ট কৰা হয় । কোম্পানীটোৱে ডুৱেল ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে 503 বিএইচপি আৰু 725 এনএম টৰ্কৰ সংযুক্ত শক্তি উৎপাদন কৰে ।
এম জি মটৰে দাবী কৰিছে যে এই গাড়ীখনে মাত্ৰ 3.2 ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰ গতিবেগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ই এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক শক্তিশালী এম জি প্ৰডাকচন মডেল, সম্পূৰ্ণ চাৰ্জত সৰ্বোচ্চ ৰেঞ্জ ৫১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ।
বিশ্বজুৰি এম জি মটৰে ৰিয়াৰ-হুইল-ড্ৰাইভ বিকল্পও আগবঢ়াইছে, য’ত 64 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ সৰু বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 295 বিএইচপি আৰু 519 কিলোমিটাৰৰ অলপ ভাল ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে । ব্ৰেম্বো ব্ৰেকৰ সহায়ত মাত্ৰ 33 মিটাৰত ঘণ্টাত 100 ৰ পৰা 0 কিলোমিটাৰ স্প্ৰিণ্ট কৰিব পৰা যায় ।
সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত আছে লেভেল 2 এডিএএছ, ড্ৰাইভাৰ মনিটৰিং ছিষ্টেম, একাধিক এয়াৰবেগ, ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰ’ল আৰু ৰোলঅভাৰ ৰোধ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ ।
