মংগল গ্ৰহত ইটা নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি; গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত ভাৰতীয় বিজ্ঞানী শুভাংশু শুক্লা

ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে বেক্টেৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি মংগল গ্ৰহৰ মাটি ইটালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে, যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে সহজ হৈ পৰিব মংগল গ্ৰহ অভিযান ।

ভাৰতীয় বিজ্ঞানী শুভাংশু শুক্লাৰ সৈতে গৱেষণাৰ প্ৰথম লেখিকা স্বাতী ডুবে (Aloke Lab, IISc)
Published : February 4, 2026 at 1:04 PM IST

হায়দৰাবাদ: মহাকাশ খণ্ডত ভাৰতে অহৰহ ন ন গৱেষণা চলাই আহিছে আৰু এইক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰি নতুন মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰি আছে । এতিয়া এই তালিকাত আৰু এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত সংযোজন কৰা হৈছে । যোৱা বছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহা ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাই নিজৰ কেৰিয়াৰত এক নতুন আৰু উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ বেংগালুৰুস্থিত ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ (IISc) বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে মিলি ভৱিষ্যতে মংগল গ্ৰহত মানুহৰ বসতিৰ বাট মুকলি কৰিব পৰা গৱেষণা চলাইছিল ।

এই অধ্যয়নত মংগল গ্ৰহৰ মাটিৰ সহায়ত নিৰ্মাণ সামগ্ৰী, যেনে ইটা আৰু চিমেণ্ট উৎপাদন কৰিব পৰা যাব নেকি সেই সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । এই গৱেষণাৰ লক্ষ্য হৈছে মংগল গ্ৰহ আৰু পৃথিৱী উভয়তে চিমেণ্টৰ দৰে কাৰ্বন নিৰ্গমনকাৰী পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা । এই গৱেষণা PLOS One নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশ পাইছে ।

মাইক্ৰ’স্কোপ ছবি (Aloke Lab, IISc)

শুভাংশু শুক্লা বৰ্তমান IISc ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি আছে । তেওঁ কয় যে ভৱিষ্যতে মংগল গ্ৰহ অভিযানত যদি আমাক পথ, লেণ্ডিং পেড বা ৰভাৰৰ বাবে কঠিন মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে স্থানীয় মাটি ব্যৱহাৰ কৰাটোৱেই হ’ব সৰ্বোত্তম পদ্ধতি । ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীৰ পৰা গধুৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী পৰিবহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া হ’ব আৰু অভিযানসমূহ অধিক বহনক্ষম কৰি তোলা হ’ব ।

গৱেষণাত বিশেষ বেক্টেৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল

এই গৱেষণাত বিজ্ঞানীসকলে এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিয়ে মাটিৰ কণাবোৰক একেলগে বান্ধি ইটাৰ দৰে গঠন গঠন কৰিব পাৰে । পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত Sporosarcina pasteurii নামৰ এটা বেক্টেৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এইবাৰ দলটোৱে বায়’চিমেণ্টেচন প্ৰক্ৰিয়া উন্নত কৰাৰ বাবে বেংগালুৰুৰ মাটিৰ পৰা অধিক শক্তিশালী বেক্টেৰিয়া বাছি লৈছিল ।

কিন্তু মংগল গ্ৰহৰ মাটিত পোৱা বিষাক্ত ৰাসায়নিক পাৰক্ল’ৰেটে বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এক নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল । যেতিয়া বেক্টেৰিয়াবোৰ কেৱল পাৰক্ল’ৰেটৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল, তেতিয়া ইহঁত মানসিক চাপত পৰিছিল আৰু লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ একেলগে গোট খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । কিন্তু যেতিয়া একেবোৰ বেক্টেৰিয়াক ইটা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় উপাদানৰ সংস্পৰ্শলৈ অনা হৈছিল, তেতিয়া ফলাফল আছিল আশ্চৰ্যকৰ ।

গৱেষণাৰ প্ৰথম লেখিকা স্বাতী ডুবেৰ মতে, এই পৰিস্থিতিত বেক্টেৰিয়াই এটা বিশেষ মেট্ৰিক্স নিৰ্গত কৰে যিয়ে দুৰ্বল বেক্টেৰিয়ালৈ পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ প্ৰেৰণ কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ ফলত ইটা নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু অধিক শক্তিশালী হয় । বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া এই প্ৰযুক্তি মংগল গ্ৰহৰ দৰে পৰিৱেশত, বিশেষকৈ উচ্চ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থকা পৰিস্থিতিত পৰীক্ষা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । যদি সফল হয়, তেন্তে এই প্ৰযুক্তিয়ে মংগল গ্ৰহত নিৰ্মাণ কামত সহায় কৰাই নহয়, পৃথিৱীত পৰিৱেশ অনুকূল এক আশাব্যঞ্জক বিকল্পও হ’ব পাৰে ।

