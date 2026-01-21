2025 বৰ্ষত স্মাৰ্টফোন বিক্ৰীৰ তালিকাত শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰিলে Vivo ই; দ্বিতীয় স্থানত Samsung
Omdia ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনত Vivo ভাৰতৰ এক নম্বৰ স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ বিপৰীতে এপলৰ বিক্ৰী সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : January 21, 2026 at 4:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2025 বৰ্ষৰ অন্ত পৰিল । এই বছৰ ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোনৰ বজাৰত সামান্য অৱনতি ঘটিছিল যদিও তাৰ পিছতো ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন উদ্যোগৰ বাবে এই বছৰটো আছিল অতি আকৰ্ষণীয় । গৱেষণা সংস্থা Omdia ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনত ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন বজাৰত Vivo ই প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল । গোটেই বছৰটোত কোম্পানীটোৱে 32.1 মিলিয়ন স্মাৰ্টফোন প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু মুঠ বজাৰ অংশীদাৰিত্বৰ 21% দখল কৰিছিল । এই অভিলেখে দেখুৱাইছে যে মিড ৰেঞ্জ আৰু বাজেট ছেগমেণ্টত Vivo ৰ দখল ক্ৰমাগতভাৱে শক্তিশালী হৈ আহিছে ।
শীৰ্ষত Vivo
এই তালিকাত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী ছেমছাঙে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে । 2025 চনত ছেমছাঙে 23 মিলিয়ন ইউনিট শিপ কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন বজাৰৰ 15% দখল কৰিছিল । কিন্তু 2024 চনৰ তুলনাত ছেমছাং ফোনৰ বিক্ৰী 11% হ্ৰাস পাইছে ।
এই তালিকাত চীনৰ দুটা স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Oppo আৰু Xiaomi য়ে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে । দুয়োটা কোম্পানীয়ে 13%কৈ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব দখল কৰে । Oppo য়ে 2 কোটি ইউনিট বিক্ৰী কৰাৰ বিপৰীতে Xiaomi য়ে 19.7 মিলিয়ন ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল ।
এই তালিকাত আমেৰিকাৰ ফোন জায়ান্ট এপলে 10% বজাৰ অংশীদাৰিত্বৰে চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰে । এই বছৰ এপলে মুঠ 15.1 মিলিয়ন আইফোন ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল ।
বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এপলে আগবাঢ়ি আছে
- বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এপলে এই তালিকাত আগবাঢ়ি আছে । 2025 চনত এপলৰ বিক্ৰী 28% বৃদ্ধি পাইছে ।
- দ্বিতীয় স্থানত আছে Vivo স্মাৰ্টফোনৰ বিক্ৰী 19% বৃদ্ধি পাইছে ।
- তৃতীয় স্থানত আছে Oppo স্মাৰ্টফোনৰ বিক্ৰী 10% বৃদ্ধি পাইছে ।
- এই তালিকাত সৰ্বাধিক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে Xiaomi, স্মাৰ্টফোনৰ বিক্ৰী 26% হ্ৰাস পাইছে ।
সামগ্ৰিক অভিলেখ
- সামগ্ৰিকভাৱে 2025 চনত ভাৰতত 154.2 মিলিয়ন স্মাৰ্টফোন বিক্ৰী হৈছিল, যিটো 2024 চনৰ তুলনাত প্ৰায় 1% হ্ৰাস পাইছে ।
- 2025 চনৰ চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকতো Vivo শীৰ্ষস্থানত থাকিল । কোম্পানীটোৱে 79 লাখ স্মাৰ্টফোন প্ৰেৰণ কৰি 23% বজাৰ অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে ।
- ছেমছাঙে 49 লাখ ইউনিটৰ সৈতে 14% অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে ।
- 46 লাখ ইউনিটৰ সৈতে Oppo ই 13% অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে ।
- Xiaomi এ 42 লাখ ইউনিটৰ সৈতে 12% অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে ।
- 39 লাখ আইফোন ৰপ্তানিৰ এপলে 11% অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে ।
চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত Vivo ৰ বিক্ৰী 16% আৰু Oppo ৰ 10% বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ছেমছাং আৰু Xiaomi ৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পাইছে । Vivo ৰ বাবে Y31 5G, Y19s 5G, T4x 5G আৰু V60e আছিল সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা মডেল । Oppo ৰ A ছিৰিজ আৰু Xiaomi ৰ Redmi14C 5G আৰু Poco C75 য়েও উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । Omdia ই অনুমান কৰিছে যে 2026 চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্মাৰ্টফোনৰ বজাৰ মধ্য একক সংখ্যা বা প্ৰায় 5% হ্ৰাস পাব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক