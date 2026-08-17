ভাৰতীয় নৌসেনাত এমকিউ-৯বি ছীগাৰ্ডিয়ান ড্ৰ'ণ; জেনেৰেল এট'মিকছৰ সৈতে প্ৰায় ১৯০০ কোটিৰ চুক্তি

ভাৰতীয় নৌসেনাত এমকিউ-৯বি ছীগাৰ্ডিয়ান ড্ৰ'ণ; জেনেৰেল এট'মিকছৰ সৈতে প্ৰায় ১৯০০ কোটিৰ চুক্তি
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, এই ড্ৰ’ণে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব ।
Published : August 17, 2026 at 5:51 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় নৌসেনাই লীজত ল'ব দুখন এমকিউ-৯বি ছি গাৰ্ডিয়ান হাই-এলটিটুড লং-এণ্ডুৰেন্স (MQ-9B Sea Guardian High-Altitude Long-Endurance, HALE) ৰিম’টলি পাইলটেড এয়াৰক্ৰাফ্ট ছিষ্টেম (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS) । ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে ৩০ মাহৰ এই লীজৰ বাবে সোমবাৰে জেনেৰেল এট'মিকছ এৰ’নটিকেল ছিষ্টেমছৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হয় ।
এই চুক্তিৰ মূল্য প্ৰায় ১,৯৪৩ কোটি টকা । নতুন দিল্লীত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব আৰু সঞ্চালকপ্ৰধান (অধিগ্ৰহণ) এ আনবাৰাছুৰ উপস্থিতিত এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হয় ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে উন্নত ব্যৱস্থা, অত্যাধুনিক ছেন্সৰ আৰু অত্যাধুনিক পেলোডেৰে সজ্জিত এমকিউ-৯বি ছি গাৰ্ডিয়ান হেলে আৰপিএএছে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব ।
Ministry of Defence on Agust 17, 2026 has signed a contract with @GenAtomics_ASI for leasing two MQ-9B Sea Guardian HALE RPAS for the @indiannavy for 30 months, at a cost of approximately Rs 1,943 crore.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 17, 2026
Equipped with advanced sensors and sophisticated payloads, the MQ-9B Sea… pic.twitter.com/j4bRNgQbQc
ইয়াৰ উপৰি এই ব্যৱস্থাসমূহে সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰৰ বিশাল অঞ্চলত স্থায়ী চোৰাংচোৱা, চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু গোপনীয়তা ক'ভাৰেজ প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ পৰিঘটনাসমূহ নিৰীক্ষণ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সঁহাৰি জনোৱাৰ ভাৰতৰ ক্ষমতা শক্তিশালী হ’ব ।
- MQ-9B Sea Guardian ড্ৰ'ণ কি
জেনেৰেল এট'মিকছ এৰ’নটিকেলৰ মতে, এমকিউ-৯বি ছিগাৰ্ডিয়ান হৈছে বৈপ্লৱিক স্কাইগাৰ্ডিয়ান ৰিম’ট পাইলটেড এয়াৰক্ৰাফ্ট ছিষ্টেমৰ (আৰপিএএছ) সামুদ্ৰিককেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থা, যিটোক 'ব'ল্ট-অন/ব'ল্ট-অফ' সামুদ্ৰিক ছেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
কোম্পানীটোৰ মতে, ছীগাৰ্ডিয়ানক সকলো ধৰণৰ বতৰত উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে দিগন্তৰ ওপৰেৰে ৩০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় (বিন্যাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি) উৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু অসামৰিক আকাশমাৰ্গত নিৰাপদে একত্ৰিত হ’ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত যৌথ বাহিনী আৰু অসামৰিক কৰ্তৃপক্ষই সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰৰ যিকোনো ঠাইতে, সেয়া দিনতো হওক বা ৰাতি; বাস্তৱ সময়ৰ পৰিস্থিতি সজাগতা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
জেনেৰেল এট'মিকছ এৰ’নটিকে নিজৰ ৱেবছাইটত ড্ৰ’ণখনৰ পৰিচয় দি লিখিছে, “এই অতি বহুমুখী সামুদ্ৰিক টহল আৰু গোপনীয়তা বিমানখনে এটা কেন্দ্ৰৰেখা বিস্তৃত এলেকাৰ সামুদ্ৰিক ৰাডাৰ, এটা স্বয়ংক্ৰিয় চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থা (এআইএছ), ইলেক্ট্ৰনিক সমৰ্থন ব্যৱস্থা আৰু এটা স্বয়ংসম্পূৰ্ণ এণ্টি-ছাবমেৰিন যুদ্ধ (এএছডব্লিউ) মিছন কিট নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে একত্ৰিত কৰিব পাৰে ।”
ৱোবছাইটটোত কোৱা হৈছে, ছীগাৰ্ডিয়ানে কেৱল অতি উন্নত সামুদ্ৰিক চোৰাংচোৱা, চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু গোপনীয়তা (আইএছআৰ) ক্ষমতাক একত্ৰিত কৰাই নহয়, ই হৈছে এই শ্ৰেণীৰ প্ৰথমটো আৰপিএএছ যিয়ে সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত আৰু তলত বাস্তৱ সময়ৰ অনুসন্ধান আৰু টহলক সক্ষম কৰে ।