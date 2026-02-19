ভাৰতে বিশ্বলৈ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সমাধান আগবঢ়াইছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সমাধান
ভাৰতে বিশ্বক কৃ্ত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সমাধান আগবঢ়াইছে ৷ জানক বিতংকৈ ---
Published : February 19, 2026 at 2:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: নীতি নিৰ্ধাৰক, প্ৰযুক্তিবিদ আৰু বিশ্ব বিশেষজ্ঞসকলে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মাণ্ডপামত একত্ৰিত হৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুৰ্যোগ বিপদ হ্ৰাস কৰাৰ কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত SEEDS (Sustainable Environment and Ecological Development Society)ৰ দ্বাৰা আয়োজিত AI for Disaster Management: Anticipatory, Hyperlocal, Scalable ৰ ওপৰত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ বাবে একত্ৰিত হয় (UNDRR)। অধিবেশনত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাক কেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সঁহাৰিৰ পৰা নিৰন্তৰ বিপদ শাসনলৈ পুনৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰাত সহায় কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰা হৈছিল - আগতীয়া সতৰ্কবাণী, প্ৰস্তুতি, সঁহাৰি আৰু পুনৰুদ্ধাৰক মানুহকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাত একত্ৰিত কৰি যিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণক শক্তিশালী কৰে আৰু জীৱন-জীৱিকাক সুৰক্ষিত কৰে ।
পেনেলৰ মডাৰেটৰ ড০ অংশু শৰ্মাই চৰকাৰ, বিশ্ব প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰযুক্তি পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পৰা বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীক একত্ৰিত কৰি পৰীক্ষা কৰিছিল যে কেনেকৈ AI য়ে পাইলট আৰু ডেচব’ৰ্ডৰ বাহিৰলৈ গৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ, বিশ্বাস আৰু স্কেল কৰিব পৰা সমাধানৰ দিশত আগবাঢ়িব পাৰে ।
ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত অধ্যাপক ভি.কে. ছিকিমৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ উপাধ্যক্ষ শৰ্মাই 2011 চনৰ ভূমিকম্পৰ পিছত ৰাজ্যখনে কেনেদৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিটো পুনৰ্নিৰ্মাণ সম্পত্তিত - ঘৰ আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিলৈকে দুৰ্যোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সন্নিৱিষ্ট কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত চিন্তা-চৰ্চা কৰে । তেওঁ পৰিসৰত জবাবদিহিতা আৰু স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰযুক্তি সক্ষম নিৰীক্ষণ আৰু দুৰ্বলতা মূল্যায়নৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো হৈছে বিশেষকৈ হিমালয় আৰু দক্ষিণ এছিয়াত পুনৰাবৃত্তিমূলক বিপদৰ সন্মুখীন হোৱা অঞ্চলসমূহত খণ্ডিত পাইলটৰ পৰা AI ৰ পদ্ধতিগত প্ৰয়োগলৈ যোৱা ।
বিশ্ব শাসনৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা UNDRR ৰ আন্তঃচৰকাৰী, আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা আৰু অংশীদাৰিত্বৰ শাখাৰ মুৰব্বী ড০ সুজিত কুমাৰ মহন্তই এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে AI ৰ সামৰ্থ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে যদিও ইয়াৰ প্ৰকৃত মূল্য প্ৰতিষ্ঠানিক প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । তেওঁ জোৰ দি কয় যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীসকলে - জিলা দণ্ডাধীশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষলৈকে - AI ভিত্তিক অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আইনী কাঠামো, নীতি আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন । এই সক্ষম পৰিৱেশৰ অবিহনে অতি অত্যাধুনিক সঁজুলিসমূহো অব্যৱহৃত হৈ থকাৰ আশংকা আছে বুলি তেওঁ সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
প্ৰকৃতিভিত্তিক আৰু পৰিৱেশ বুদ্ধিমত্তাৰ দৃষ্টিভংগী আনি নেচাৰডটছৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক স্নেহাল ভাৰ্মাই তথ্যৰ দুৰ্লভ অঞ্চলত দুৰ্যোগ আৰু জলবায়ুৰ বিপদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত মৌলিক এআই মডেলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কয় । তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে কেনেকৈ হাইপাৰলোকেল, ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক অন্তৰ্দৃষ্টিই - বিশেষকৈ পানী আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱস্থাত - আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব পাৰে, লোকচান হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু দুৰ্যোগৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন দুয়োটাকে সমৰ্থন কৰিব পাৰে ।
এই দৃষ্টিভংগীসমূহৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি আঞ্চলিক সঞ্চালক – Seeds ৰ অৰিজিত দাসে সমগ্ৰ ভাৰততে দুৰ্যোগ স্থিতিস্থাপকতা ব্যৱস্থাত Seeds এ কেনেদৰে AI ক একত্ৰিত কৰি আছে তাক প্ৰদৰ্শন কৰে । ক্ষেত্ৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁ দেখুৱাইছিল যে কেনেকৈ AI য়ে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সঁহাৰিৰ পৰা প্ৰত্যাশিত, হাইপাৰলোকেল আৰু স্কেলেবল ৰিস্ক মেনেজমেণ্টলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে । উপস্থাপনত বতৰৰ তথ্য, উপগ্ৰহৰ চিত্ৰ, আৰু দুৰ্বলতা সূচকসমূহৰ সংমিশ্ৰণে কেনেকৈ সম্পত্তি আৰু সম্প্ৰদায় পৰ্যায়ত বিপদৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুমতি পোৱা যায়, সেই বিষয়ে ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছিল । তেওঁ লগতে কয় যে AI য়ে কেৱল বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত প্ৰযুক্তিক স্তৰিত কৰাৰ বাহিৰলৈ গৈ বিপদক কেনেকৈ বুজা হয় আৰু কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰা হয় সেই বিষয়ে মৌলিকভাৱে পুনৰ গঠন কৰিব লাগিব । এআই-সমৰ্থিত মূল্যায়নে প্ৰায় বাস্তৱ সময়ৰ ক্ষতিৰ অন্তৰ্দৃষ্টিও প্ৰদান কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দ্ৰুত পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সঁহাৰি পোৱা যায় ।
বীজৰ বিষয়ে বীজ (বহনক্ষম পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশ উন্নয়ন সমিতি) হৈছে দুৰ্যোগ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি দুৰ্বল সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত স্থিতিস্থাপকতা গঢ়ি তোলাৰ তিনি দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতা থকা এটা অগ্ৰণী অলাভজনক সংস্থা । পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ সৈতে উদ্ভাৱনীমূলক প্ৰযুক্তিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই, SEEDS এ এনে সমাধান ডিজাইন আৰু ৰূপায়ণ কৰে যিয়ে দুৰ্যোগৰ বাবে প্ৰস্তুতি, সঁহাৰি আৰু পুনৰুদ্ধাৰ শক্তিশালী কৰে । প্ৰান্তীয় গোটসমূহৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সংস্থাটোৱে স্থানীয় চৰকাৰ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি মানুহক ভৱিষ্যতৰ বিপদসমূহৰ সৈতে আত্মবিশ্বাসেৰে সন্মুখীন হ’বলৈ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু সম্পদেৰে সজ্জিত কৰে ।
