ভাৰত এ আই বিপ্লৱৰ কেৱল এক অংশই নহয়, ইয়াৰ নেতাও : এ আই ইমপেক্ট সন্মিলন উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
এ আই ইমপেক্ট সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে এ আই দ্ৰুতগতিত গ্ৰহণ কৰি আছে । লগতে ইয়াৰ দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
Published : February 19, 2026 at 1:50 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক গণতান্ত্ৰিক কৰি তুলিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ গ্ল’বেল ছাউথৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্তি আৰু সবলীকৰণৰ আহিলা হ’ব লাগিব ।
'ইণ্ডিয়া এ আই ইমপেক্ট ছামিট'ত (India AI Impact Summit) ভাষণ দি মোদীয়ে কয় যে মানৱ সংখ্যাৰ এক ষষ্ঠাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক যুৱ জনসংখ্যা থকা দেশ আৰু সৰ্ববৃহৎ টেক টেলেণ্ট শক্তিৰ হাব ভাৰতত এই এক্সপ’ অনুষ্ঠিত হৈছে ।
শীৰ্ষ সন্মিলনত বিশ্বৰ নেতা আৰু আগশাৰীৰ কোম্পানীসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ উপস্থিতিত তেওঁ কয়, "কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই মানৱ ইতিহাসৰ এক পৰিৱৰ্তনশীল অধ্যায় চিহ্নিত কৰে । ভাৰত এ আই বিপ্লৱৰ কেৱল অংশয়ে নহয়, ইয়াৰ নেতৃত্ব আৰু আকাৰ দি আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে কেৱল নতুন প্ৰযুক্তি নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, উদীয়মান বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ ইয়াক দ্ৰুতগতিত খাপ খুৱাই লৈছে । দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ডিজিটেল সামৰ্থ্যক আলোকপাত কৰি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বিপ্লৱৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে আগস্থান দিছে ।
তেওঁ কয়, "নতুন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি একাংশ লোকৰ সন্দেহ আছে । কিন্তু নৱপ্ৰজন্মই এ আইক যিদৰে আঁকোৱালি লৈছে সেয়া অভূতপূৰ্ব । এ আই শীৰ্ষ সন্মিলন প্ৰদৰ্শনী সন্দৰ্ভতো ইয়াত অতি উৎসাহ দেখা গৈছে ।"
তেওঁ কয়, "মানৱ ইতিহাসৰ গতিপথত কিছুমান বিশেষ টাৰ্নিং পইণ্ট আহিছে, যিয়ে সমগ্ৰ শতিকাক গঢ় দিছে । এই টাৰ্নিং পইণ্টবোৰে সভ্যতাৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু বিকাশৰ গতি ৰূপান্তৰিত কৰে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ইতিহাসৰ এনে এটা পৰিৱৰ্তন ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে প্ৰকৃত বিতৰ্ক ইয়াৰ ওপৰত হ’ব নালাগে যে এ আয়ে ভৱিষ্যতে কি কৰিব পাৰে, বৰঞ্চ বৰ্তমান সময়ত ইয়াক কেনেকৈ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়তহে হ’ব লাগে । তেওঁ এ আইক অপৰিসীম সম্ভাৱনা থকা পৰিৱৰ্তনশীল শক্তি বুলি অভিহিত কৰি সতৰ্ক কৰি দিয়ে যে যদি ই নিজৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত লক্ষ্যৰ পৰা বিচ্যুত হয়, তেন্তে ই ধ্বংসাত্মক হ’ব পাৰে । কিন্তু দায়িত্বশীলভাৱে পৰিচালিত হ’লে ই বিশ্বজনীন সমস্যাৰ শক্তিশালী সমাধান আগবঢ়াব পাৰে ।
নৈতিক আৰু বিধিগত ব্যৱস্থা, জবাবদিহি শাসন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্বভৌমত্বৰ সুৰক্ষাক সামৰি লোৱা এক আন্তঃগাঁথনিৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এ আইৰ বাবে ‘মানৱ ভিজন’ (MANAV Vision) উন্মোচন কৰে ।
ভাৰত মণ্ডপমত এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশ্বৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰন, ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুইজ ইনাচিও লুলা ডা ছিলভা, শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অনুৰা কুমাৰ দিশানায়ক, ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগেই, মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নবীনচন্দ্ৰ ৰামগুলাম, ক্ৰ’ৱেচিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আন্দ্ৰেজ প্লেংকোভিচ, ছাৰ্বিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ ৱুচিচ, ছিচেলছৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চেবাষ্টিয়ান পিলে, ইষ্ট’নিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আলাৰ কাৰিছ আৰু ফিনলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেটেৰী অৰ্পো।