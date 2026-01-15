ETV Bharat / technology

মুকলি হ’ল ভাৰতত নিৰ্মিত Mercedes Maybach GLS; আৰম্ভণি মূল্য 2.75 কোটি টকা

Mercedes-Benz India ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত Maybach GLS । এই গাড়ীখনৰ মূল্য 2.75 কোটি টকা ।

মুকলি হ’ল ভাৰতত নিৰ্মিত Mercedes Maybach GLS (Mercedes)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 4:12 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Mercedes-Benz India ই ভাৰতত নিৰ্মিত Maybach GLS মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এই গাড়ীখন এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্য 2.75 কোটি (প্ৰায় 2.75 মিলিয়ন ডলাৰ)ত মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই গাড়ীখন আমদানি কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতত নিৰ্মিত সংস্কৰণৰ তুলনাত ইয়াৰ মূল্য আছিল 3.17 কোটি টকা (প্ৰায় 4.2 মিলিয়ন ডলাৰ)। Maybach GLS এতিয়া ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ই আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ প্ৰথমখন বজাৰ য’ত এই মডেল স্থানীয়ভাৱে উৎপাদন কৰা হৈছে ।

Mercedes-Maybach GLS ডিজাইন

বৰ্তমান ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰী হোৱা মাৰ্চিডিজ-Maybach GLS শেষবাৰৰ বাবে 2014 চনত আপডেট কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত কৰা ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তন ধৰি ৰাখিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ক্ৰ’ম স্লেটৰ সৈতে সংশোধিত গ্ৰীল, আপডেট কৰা সন্মুখ আৰু পিছফালৰ বাম্পাৰ, পুনৰ ডিজাইন কৰা এল ই ডি হেডলেম্প আৰু টেইলএম্প আৰু বিভিন্ন এক্সজেষ্ট আউটলেট । SUV ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড 22 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল আছে, আনহাতে দুটা নতুন 23 ইঞ্চিৰ হুইল ডিজাইন অপচনেল এক্সট্ৰা হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে ।

Mercedes-Maybach GLS ইঞ্জিন

Maybach GLS 600 ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 4.0 লিটাৰৰ টুইন টাৰ্বো V8 ইঞ্জিন । এই ইঞ্জিনে 550 বিএইচপি শক্তি উৎপাদন কৰে, যিটো এটা সংহত ষ্টাৰ্টাৰ জেনেৰেটৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত, যিয়ে অতিৰিক্ত 22 বিএইচপি শক্তি আৰু 250 nm টৰ্ক প্ৰদান কৰে ।

এই ইঞ্জিনটো 9 স্পীড অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছন আৰু অল-হুইল ড্ৰাইভৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । মাৰ্চিডিজ বেঞ্জে দাবী কৰিছে যে গাড়ীখনে ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 4.9 ছেকেণ্ডত গতি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ শীৰ্ষ গতি ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে 250 কিলোমিটাৰত সীমিত ।

Mercedes-Maybach GLS 600 বৈশিষ্ট্য

এই বিলাসী SUV এয়াৰমেটিক এয়াৰ ছাচপেনচনৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহে, আনহাতে এটা ডেডিকেটেড মেইবাক মোডৰ সৈতে ই-এক্টিভ বডি কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম বিকল্প হিচাপে উপলব্ধ । আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে লেভেল-2 উন্নত ড্ৰাইভাৰ সহায়ক ব্যৱস্থা, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, সক্ৰিয় পাৰ্কিং সহায়ক আৰু গাৰ্ড 360 বাহন সুৰক্ষা পেকেজ ।

মুকলিৰ উপৰিও মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ ইণ্ডিয়াই 2025 চনৰ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত 19,007 ইউনিটৰ ডেলিভাৰীৰ ৰিপৰ্ট দিছিল । যদিও ইয়াৰ পৰিমাণ পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত কিছু কম আছিল, কোম্পানীটোৱে এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক বাৰ্ষিক ৰাজহৰো ৰিপৰ্ট দিছিল । এণ্ট্ৰি, কোৰ আৰু টপ-এণ্ড মডেলে মুঠ বিক্ৰীত ক্ৰমে 13 শতাংশ, 62 শতাংশ আৰু 25 শতাংশ অৰিহণা যোগাইছে ।

