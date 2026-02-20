ETV Bharat / technology

AI India Impact Summit 2026: ভাৰতৰ বৃহৎ পদক্ষেপ; দেশত প্ৰৱেশ কৰিলে Pax Silica ই

চীনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰি AI যুগত অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সুৰক্ষিত যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আমেৰিকা নেতৃত্বাধীন পেক্স চিলিকা পদক্ষেপত অংশগ্ৰহণ ভাৰতৰ।

চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য (Screengrab/Ashwini Vaishnaw X Ac)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 5:51 PM IST

হায়দৰাবাদ: গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ আৰু AI ৰ বাবে এক স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আমেৰিকা নেতৃত্বাধীন কৌশলগত মিত্ৰতা Pax Silica ত শুকুৰবাৰে ভাৰতে যোগদান কৰে ।

AI India Impact Summit 2026 ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই অংশীদাৰীত্বৰ যোগদানৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ সচিব জেকব হেলবাৰ্গ আৰু ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ।

গ’ৰে নিজৰ মন্তব্যত কয় যে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি Pax Silica লৈকে প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতালৈকে আমাৰ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ একেলগে কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা সঁচাকৈয়ে সীমাহীন । আমেৰিকাৰ দূতগৰাকীয়ে কয় যে Pax Silica ত ভাৰতৰ প্ৰৱেশ কেৱল প্ৰতীকী পদক্ষেপ নহয় বৰঞ্চ এক কৌশলগত পদক্ষেপ যিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সামগ্ৰিক ট্ৰেজেক্টৰীক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।

তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰত গভীৰ প্ৰতিভা থকা জাতি, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাকাৰীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট গভীৰ । ভাৰতৰ অভিযান্ত্ৰিক গভীৰতাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰজোঁটৰ বাবে জটিল ক্ষমতা প্ৰদান কৰে । প্ৰতিভাৰ উপৰিও ভাৰতে জটিল খনিজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ক্ষমতাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু সেয়াও আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছো ।" গ’ৰে পৰামৰ্শ দিছিল যে পেক্স চিলিকাৰ কাঠামোৰ অধীনত আমেৰিকাই ভাৰতৰ সৈতে বিশ্বাসযোগ্য এআই প্ৰযুক্তি ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰে ।

আমেৰিকাৰ অধীনস্থ সচিব হেলবাৰ্গে ভাৰতে মিত্ৰজোঁটত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰশংসা কৰে আৰু পেক্স চিলিকাক যোগান শৃংখলত জোৰ-জবৰদস্তি আৰু ব্লেকমেইলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰে ।

তেওঁ কয়, "আমি চাই থাকোঁ যে আমাৰ বন্ধু আৰু মিত্ৰসকলে দৈনিক অৰ্থনৈতিক জোৰ-জবৰদস্তি আৰু ব্লেকমেইলৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হয় । তেওঁলোকে নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সমৃদ্ধিৰ মাজৰ পৰা এটা বাছি ল'বলৈ বাধ্য হয় ।"

তেওঁ কয় যে গতিকে আজি আমি পেক্স চিলিকা ঘোষণাত স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত আমি অস্ত্ৰৰে নিৰ্মিত নিৰ্ভৰশীলতা আৰু ব্লেকমেইলক অস্বীকাৰ কৰো আৰু একেলগে আমি কওঁ যে অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, কিন্তু সেই শব্দটোৰ অৰ্থ কি সেই সন্দৰ্ভত আমি নিখুঁত হ’ব লাগিব ।

ডিচেম্বৰ মাহত এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছিল জটিল খনিজ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে এক সুৰক্ষিত, স্থিতিস্থাপক আৰু উদ্ভাৱন-চালিত যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ বাবে । 12 ডিচেম্বৰত ৱাশ্বিংটনত অনুষ্ঠিত হোৱা পেক্স চিলিকা সন্মিলনত অংশীদাৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহে পেক্স চিলিকা ঘোষণাত স্বাক্ষৰ কৰে । ঘোষণাপত্ৰখনে যোগান শৃংখলসমূহৰ মাজত গভীৰ অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতাৰ এক ভাগ-বতৰা দৃষ্টিভংগী উল্লেখ কৰিছে ।

Pax Silica ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া, গ্ৰীচ, ইজৰাইল, জাপান, কাটাৰ, কোৰিয়া ৰিপাব্লিক, ছিংগাপুৰ, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী আৰু যুক্তৰাজ্য । যোৱা মাহত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত গৰে কৌশলগত মিত্ৰতাত যোগদানৰ বাবে নতুন দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।

Pax Silica ৰ এটা মূল স্তম্ভ হৈছে অংশীদাৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত এআই-চালিত সমৃদ্ধিৰ বাবে এক টেকসই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা । Pax Silica ৰ ঘোষণা অনুসৰি আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমাৰ পাৰস্পৰিক অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য যোগান শৃংখল অপৰিহাৰ্য ।

ইয়াত কোৱা হৈছে, "আমি এইটোও স্বীকাৰ কৰো যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই (AI) আমাৰ দীৰ্ঘম্যাদী সমৃদ্ধিৰ বাবে এক পৰিৱৰ্তনশীল শক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু আমাৰ পাৰস্পৰিক নিৰাপত্তা আৰু সমৃদ্ধি ৰক্ষাৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যৱস্থা অপৰিহাৰ্য ।"

TAGGED:

PAX SILICA INITIATIVE
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
INDIA JOINS PAX SILICA

