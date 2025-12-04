ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা: TRAI ৰ প্ৰতিবেদন
ভাৰতত এই ত্ৰৈমাসিকত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ব্ৰডবেণ্ড আৰু এ আৰ পি ইউয়ে টেলিকম খণ্ডক শক্তিশালী সংকেত প্ৰদান কৰিছে ।
Published : December 4, 2025 at 3:45 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতীয় টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি (TRAI)ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি জুলাই-ছেপ্টেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকত দেশত ইণ্টাৰনেট গ্ৰাহকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে । এই প্ৰতিবেদন প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াত তাঁৰৰ পৰা বেতাঁৰলৈকে, ব্ৰডবেণ্ডৰ পৰা নেৰ’বেণ্ডলৈকে, আৰু এ আৰ পি ইউলৈকে প্ৰতিটো খণ্ডৰ আপডেট আছে ।
ইণ্টাৰনেট গ্ৰাহকৰ স্তৰ ক’ত উপনীত হ’ল ?
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত এপ্ৰিল-জুন মাহত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ মুঠ সংখ্যা 1002.85 মিলিয়নৰ পৰা জুলাই-ছেপ্টেম্বৰ মাহত 1017.81 মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই ত্ৰৈমাসিকত ইয়াৰ বৃদ্ধি প্ৰায় 1.49 শতাংশ । তলৰ তালিকাখনে তথ্যসমূহৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্টতা প্ৰদান কৰিব ।
|শ্ৰেণী
|জুন, 2025
|ছেপ্টেম্বৰ, 2025
|পৰিৱৰ্তন
|মুঠ ইণ্টাৰনেট গ্ৰাহক
|1002.85 মিলিয়ন
|1017.81 মিলিয়ন
|1.49% বৃদ্ধি
|তাঁৰযুক্ত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী
|44.42 মিলিয়ন
|46.61 মিলিয়ন (সামগ্ৰিক)
|সামান্য হ্ৰাস
|বেতাঁৰ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী
|973.39 মিলিয়ন
|,
|বৃদ্ধি অব্যাহত আছে
|ব্ৰডবেণ্ড ব্যৱহাৰকাৰী
|979.71 মিলিয়ন
|995.63 মিলিয়ন
|1.63% বৃদ্ধি
|নেৰ’বেণ্ড ব্যৱহাৰকাৰী
|23.14 মিলিয়ন
|22.18 মিলিয়ন
|অভাৱ পঞ্জীয়ন
|ৱায়াৰলাইন ছাবস্ক্ৰিপচন
|47.49 মিলিয়ন
|46.61 মিলিয়ন
|১.৮৪% হ্ৰাস
ব্ৰডবেণ্ড বৃদ্ধি পালে, নেৰ’বেণ্ড কমি গ’ল
- এইবাৰ ব্ৰডবেণ্ড সংযোগত ভাল বৃদ্ধি দেখা গ’ল
- ব্ৰডবেণ্ড ব্যৱহাৰকাৰী 979.71 মিলিয়নৰ পৰা 995.69 মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে
- একে সময়তে নেৰ’বেণ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যাও সামান্য হ্ৰাস পাইছিল
তাঁৰৰ ৰেখাৰ অৱস্থা
- কিন্তু এই ত্ৰৈমাসিকত ৱায়াৰলাইন ছেগমেণ্টটো সমস্যাত পৰিছে
- ৱায়াৰলাইন ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা 47.49 মিলিয়নৰ পৰা 46.61 মিলিয়নলৈ হ্ৰাস পাইছে
- ৱায়াৰলাইনৰ টেলি-ডেনচিটিও 3.36 শতাংশৰ পৰা 3.29 শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে
- কিন্তু যদি আমি বাৰ্ষিক পৰিসংখ্যা চাওঁ তেন্তে ৱায়াৰলাইনত 26.21 শতাংশ বছৰ বছৰ ধৰি বৃদ্ধি পোৱা গৈছে, যিটো আশ্চৰ্যকৰ হোৱাৰ লগতে ইতিবাচক লক্ষণ
ARPU ও বৃদ্ধি পালে – টেলিকম কোম্পানীসমূহৰ বাবে সকাহ
TRAI তথ্যই দেখুৱাইছে যে বেতাঁৰ সেৱাৰ মাহিলী ARPU (প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ গড় ৰাজহ)।
- 186.62 টকাৰ পৰা 190.99 টকালৈ বৃদ্ধি
- এইটো হৈছে 2.34 শতাংশ ত্ৰৈমাসিক বৃদ্ধি
- বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এ আৰ পি ইউয়ে 10.67 শতাংশ বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন কৰে
- প্ৰি-পেইড ইউজাৰ এ আৰ পি ইউ: 189.69 টকা
- পোষ্ট পেইড ব্যৱহাৰকাৰী এ আৰ পি ইউ: 204.55 টকা
MoU ত সামান্য হ্ৰাস
ভাৰতত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা গড় মাহিলী কলিং সময় বা এম অ’ ইউ 1006 মিনিটৰ পৰা 1005 মিনিটলৈ হ্ৰাস পাইছে – অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰায় কোনো পৰিৱৰ্তন নহ’ব । TRAI ৰ তথ্য অনুসৰি দেশৰ ইণ্টাৰনেট বেছত 995.69 মিলিয়ন ব্ৰডবেণ্ড আৰু 22.18 মিলিয়ন নেৰ’বেণ্ড ব্যৱহাৰকাৰী আছে । তথ্যই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে ভাৰতত দ্ৰুত ইন্টাৰনেটৰ চাহিদা অহৰহ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ব্ৰডবেণ্ড হৈছে ইয়াৰ ভৱিষ্যত ।
