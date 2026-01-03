ETV Bharat / technology

আপত্তিজনক বিষয়বস্তু Grok ৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ; অন্যথা লোৱা হ’ব কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা

X ৰ AI সেৱা Grok ত বিধিগত বাধ্যবাধকতা পালন নকৰাৰ বাবে X ৰ ভাৰতীয় কাম-কাজ নিৰীক্ষণ কৰা মুখ্য অনুসৰণ বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জাননী ৷

আপত্তিজনক বিষয়বস্তু Grok ৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 4:35 PM IST

হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে ইল’ন মাস্কৰ নেতৃত্বৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ক কঠোৰ জাননী জাৰি কৰে চৰকাৰে ৷ বিশেষকৈ ইয়াৰ এআই এপ Grok এ সৃষ্টি কৰা সকলো অশ্লীল আৰু বেআইনী বিষয়বস্তু তৎক্ষণাত আঁতৰাই পেলোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷ অন্যথা আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব বুলি নিৰ্দেশটোত উল্লেখ আছে ।

তথ্য প্ৰযুক্তি আইন 2000 আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি (মধ্যস্থতাকাৰী নিৰ্দেশনা আৰু ডিজিটেল মিডিয়া নৈতিকতা সংহিতা) নিয়ম, 2021 ৰ অধীনত বিধিগত যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ বাধ্যবাধকতা পালন নকৰাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু আই টি মন্ত্ৰণালয়ে X ৰ ভাৰতীয় কাৰ্যকলাপৰ মুখ্য অনুসৰণ বিষয়ালৈ জাননী জাৰি কৰিছে ।

2 জানুৱাৰীৰ দিনা প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে, "...X ক ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে IT আইন 2021 ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা কঠোৰভাৱে মানি চলি, প্ৰযোজ্য আইন উলংঘা কৰি ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা বা প্ৰচাৰ কৰা সকলো বিষয়বস্তু বিলম্ব নকৰাকৈ প্ৰৱেশ আঁতৰোৱা বা নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ ।"

‘গ্ৰ’ক’ৰ দৰে এআই ভিত্তিক সেৱাৰ অপব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে অশ্লীল, নগ্ন, অশ্লীল আৰু যৌন সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তুৰ হ’ষ্টিং, প্ৰজন্ম, প্ৰকাশ, সংক্ৰমণ, শ্বেয়াৰ বা আপলোড ৰোধৰ বাবে মন্ত্ৰণালয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে মানি চলাৰ দিশত এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ।

নিৰ্দেশত উল্লেখ কৰা হৈছে, “এইটো পুনৰ কোৱা হৈছে যে প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ অমান্য কৰিলে গুৰুত্বসহকাৰে নজৰ দিয়া হ’ব আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ প্লেটফৰ্ম, ইয়াৰ দায়িত্বশীল বিষয়া আৰু প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আই টি আইন, আই টি নিয়ম, বি এন এছ এছ, বি এন এছ আৰু অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইনৰ অধীনত কঠোৰ আইনী পৰিণতি হ’ব পাৰে ৷

মন কৰিবলগীয়া যে শিৱসেনাৰ (UBT) ৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে পূৰ্বে চৰকাৰলৈ পত্ৰ লিখিছিল X ৰ Grok এ মহিলা সন্দৰ্ভত সমস্যাজনক কন্টেন্ট সৃষ্টি কৰা ক্ষেত্ৰত ।

X ত লিখা এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, “মই এই সুযোগতে মাননীয় তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো যে তেওঁ মোৰ পত্ৰখন তৎকালীনভাৱে লক্ষ্য কৰিলে আৰু মহিলাৰ মৰ্যাদাক অসন্মান কৰা আৰু তেওঁলোকৰ সন্মতি উলংঘা কৰা প্ৰমপ্টৰ ভিত্তিত মহিলাসকলৰ সমস্যাজনক বিষয়বস্তু সৃষ্টি কৰা AI নেতৃত্বৰ Grok এ X প্লেটফৰ্মলৈ এখন পত্ৰ জাৰি কৰাৰ বাবে, এই প্লেটফৰ্মসমূহত এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বাবে ।”

