অনলাইন জুৱাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ: ব্লক কৰিলে শতাধিক জুৱা প্লেটফৰ্ম

অনলাইন জুৱাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ: ব্লক কৰিলে শতাধিক জুৱা প্লেটফৰ্ম
চৰকাৰে অবৈধ জুৱা আৰু বাজিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আৰু ৩০০ টা প্লেটফৰ্ম ব্লক কৰি মুঠ সংখ্যা ৮৪০০ লৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।
Published : March 21, 2026 at 1:36 PM IST
হায়দৰাবাদ: অবৈধ জুৱা আৰু বাজি দমনৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত চৰকাৰে শুকুৰবাৰে ৩০০ ৰো অধিক ৱেবছাইট আৰু এপ ব্লক কৰে । এই প্লেটফৰ্মসমূহ অনলাইন ক্ৰীড়া পণ, কেচিনো গেম যেনে স্লট, ৰুলেট, লাইভ ডিলাৰ টেবুল, পিয়ৰ-টু-পিয়ৰ বেটিং বিনিময়, সত্তা-মাটকা নেটৱৰ্ক আৰু বাস্তৱ ধনৰ কাৰ্ড গেমৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
আজিলৈকে এই চৰকাৰী অভিযানত মুঠ ৮৪০০ টা এনে অবৈধ ৱেবছাইট আৰু এপ ব্লক কৰা হৈছে । ইয়াৰে অধিকাংশই প্ৰায় ৪৯০০ টা অনলাইন গেমিং আইন প্ৰণয়নৰ পিছত ব্লক কৰা হৈছিল । এই আইনখন যোৱা বছৰ সংসদত গৃহীত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অনুমোদনৰ পিছত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল । এই আইনখনৰ নাম ‘Promotion and Regulation of Online Gaming Act, ২০২৫’ । এই নতুন আইনখনৰ লক্ষ্য হৈছে ই-স্প’ৰ্টছ আৰু ছ’চিয়েল গেমছত উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰ কৰা, একে সময়তে অনলাইন ধন সম্পৰ্কীয় লেনদেন সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা ।
কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
আইনখনে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে সুযোগ, দক্ষতা বা দুয়োটাৰে সংমিশ্ৰণৰ সৈতে জড়িত যিকোনো অনলাইন ধনৰ খেলৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব । এই খেলসমূহত বিজ্ঞাপন, প্ৰচাৰ বা আন কোনো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাটোও নিষিদ্ধ । বেংক আৰু পেমেণ্ট ছিষ্টেমত এনে লেনদেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ নিষিদ্ধ । ২০০০ চনৰ আই টি আইন অনুসৰি কৰ্তৃপক্ষক অবৈধ প্লেটফৰ্ম ব্লক কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে । উলংঘাকাৰীৰ বাবেও কঠোৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, তলত দিয়া ধৰণে:
- প্ৰথম দোষী সাব্যস্ত হ’লে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা ১ কোটি জৰিমনা বা দুয়োটাৰে কাৰাদণ্ড হ’ব পাৰে ।
- দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত হ’লে নূন্যতম তিনি বছৰৰ শাস্তি (যি পাঁচ বছৰলৈকে বৃদ্ধি পাব পাৰে) আৰু কমেও ১ কোটি টকা জৰিমনা (যি ২ কোটিলৈকে) হ’ব পাৰে ।
- এনে খেলৰ বিজ্ঞাপন দিলে দুবছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা ৫০ লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব পাৰে ।
- দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ ফলত শাস্তি আৰু জৰিমনা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
লক্ষ্য হৈছে অনলাইন জুৱাৰ গ্ৰাসৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা কৰা
অনলাইন জুৱাৰ বিপদৰ পৰা যুৱক-যুৱতী আৰু সাধাৰণ জনতাক ৰক্ষা কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বহুতো প্লেটফৰ্মে যুৱক-যুৱতীসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেলিব্ৰিটি এণ্ডাৰছমেণ্ট আৰু আক্ৰমণাত্মক বিপণনৰ আশ্ৰয় লয়, যাৰ ফলত আৰ্থিক লোকচান, মানসিক চাপ, পৰিয়ালৰ বিবাদ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । ভাৰত চৰকাৰৰ মতে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ অপব্যৱহাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, জনশৃংখলা আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
সেয়ে এক শক্তিশালী আইনী কাঠামো সৃষ্টি কৰি এই সমস্যা ৰোধ কৰা হৈছে । চৰকাৰে আশা কৰিছে যে এই পদক্ষেপে মানুহক সজাগ কৰি তুলিব আৰু সুৰক্ষিত ডিজিটেল মনোৰঞ্জনৰ দিশত প্ৰভাৱিত কৰিব । ই-স্প’ৰ্টছ আৰু শিক্ষামূলক খেলৰ প্ৰচাৰ কৰা হ’ব, যিয়ে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন আৰু দক্ষতা বিকাশৰ নতুন পথ মুকলি কৰিব পাৰে । চৰকাৰে কয় যে অবৈধ জুৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এখন নিৰাপদ আৰু সুস্থ সমাজ নিশ্চিত কৰা হ’ব ।
