বিশ্বজুৰি স্পেমকল প্ৰভাৱিত দেশৰ তালিকাত পঞ্চম স্থানত ভাৰত
এই তথ্যসমূহ ট্ৰুকলাৰৰ বেনামী আৰু একত্ৰিত তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে, যাৰ বিশ্বজুৰি ৫০ কোটিতকৈ অধিক ব্যৱহাৰকাৰী আছে ।
By ANI
Published : May 5, 2026 at 3:32 PM IST
বেংগালুৰু: ট্ৰুকলাৰে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ভাৰতে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক স্পেম কলৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা দেশৰ ভিতৰত পঞ্চম স্থান লাভ কৰিছে । তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ইণ্ডোনেছিয়া, তাৰ পিছতে আছে চিলি, ভিয়েটনাম আৰু ব্ৰাজিল । এই তথ্যসমূহ ট্ৰুকলাৰৰ বেনামী আৰু একত্ৰিত তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে, যাৰ বিশ্বজুৰি ৫০ কোটিতকৈ অধিক ব্যৱহাৰকাৰী আছে । কেৱল ২০২৫ চনত এই প্লেটফৰ্মে বিশ্বজুৰি ৬৮ বিলিয়নতকৈ অধিক স্পেম আৰু প্ৰৱঞ্চনামূলক কল চিনাক্ত কৰিছিল ।
আঞ্চলিক ৰেংকিঙতো ভাৰতে স্থান লাভ কৰিছে, ৬৬% স্পেমৰ তথ্যৰে বিশ্বৰ শীৰ্ষ পাঁচখন আটাইতকৈ প্ৰভাৱিত দেশৰ ভিতৰত ভাৰতে স্থান লাভ কৰিছে । ভাৰতত স্পেম কলৰ প্ৰকৃতিয়ে এক প্ৰবল বাণিজ্যিক পক্ষপাতিত্ব প্ৰকাশ কৰে ৷ বিক্ৰী আৰু টেলিমাৰ্কেটিং কলৰ ৩৬%, বিত্তীয় সেৱাৰ ১৮% আৰু কেলেংকাৰীয়ে সকলো স্পেম কাৰ্যকলাপত ১২% অৰিহণা যোগায় ।
বিশ্বব্যাপী, স্পেমৰ ধৰণসমূহ অঞ্চল অনুসৰি যথেষ্ট ভিন্ন হয় । ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মেক্সিকোত ৪০%তকৈ অধিক স্পেম কলৰ উৎপত্তি বেংক আৰু ঋণদাতাৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা হয় । ঋণ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত চিলিত ৩৮% স্পেম কলৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় ৷ ইফালে ব্ৰাজিল আৰু নাইজেৰিয়াত টেলিকম সম্পৰ্কীয় কলৰ প্ৰভাৱ বেছি, যাৰ ফলত বৈধ যোগাযোগ আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য চিনাক্ত কৰাত মানুহ অসুবিধাত পৰে ।
এই আৰ্হিসমূহে এটা ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্বব্যাপী চিন্তাক স্পষ্ট কৰি তোলে ৷ স্বয়ংক্ৰিয় স্পেমৰ বৃদ্ধি অব্যাহত থকাৰ লগে লগে, অজ্ঞাত কলৰ ওপৰত বিশ্বাস দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে । ‘‘এই তথ্যই যি দেখুৱাইছে তাৰ পৰিসৰে সকলোকে চিন্তিত কৰিছে । প্ৰৱঞ্চনা, ছদ্মবেশ, কেলেংকাৰীয়ে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত এনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে, যিটো আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ । কিছুমান দেশত এতিয়া বেছিভাগ অজ্ঞাত কল স্পেম ৷ আমাৰ মিছন হৈছে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আস্থা গঢ়ি তোলা, আৰু ২০২৬ চনত আমি এনে প্ৰৱঞ্চনা মানুহৰ ওচৰ পোৱাৰ আগতেই বন্ধ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছো ।’’ ট্ৰুকেলাৰৰ চিইঅ’ ঋষিত ঝুনঝুনৱালাই কয় ।
২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চত ট্ৰুকলাৰে বিশ্বজুৰি ৫০ কোটি মাহিলী সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰীক অতিক্ৰম কৰিলে, ভাৰতৰ বাহিৰত ১৫ কোটিতকৈ অধিক ব্যৱহাৰকাৰী আছে । সম্পূৰ্ণ শীৰ্ষ ১০ ৰেংকিং আৰু বিশদ আঞ্চলিক তথ্যকে ধৰি সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন ট্ৰুকলাৰৰ ইনচাইট পৃষ্ঠাত উপলব্ধ ।
ট্ৰুকলাৰ কি ?
ট্ৰুকলাৰ বিশ্বজুৰি ৫০ কোটি সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে দৈনন্দিন যোগাযোগৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ ৷ আৰম্ভণিৰ পৰা এক বিলিয়নতকৈ অধিক ডাউনলোড আৰু কেৱল ২০২৫ চনত ৬৮ বিলিয়ন স্পেম আৰু জালিয়াতি কল চিনাক্ত কৰা হৈছে । ষ্টকহোমত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা কোম্পানীটোক ২০২১ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা নাছডাক ষ্টকহ’মত ৰাজহুৱাভাৱে তালিকাভুক্ত হৈছে ।
(বিঃদ্ৰঃ- ওপৰৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটো NewsVoir ৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ANI এ প্ৰকাশ কৰিছে । এই বিষয়বস্তুৰ বাবে ইটিভি ভাৰত কোনো ধৰণে দায়ী নহয়।)
লগতে পঢ়ক: সলনি হ’ল এপলৰ চিইঅ’, কুকৰ স্থলাভিষিক্ত হ’ব জন টাৰ্নাছ