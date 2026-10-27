ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত ৬৫.৭ মিলিয়ন মোবাইল গ্ৰাহক সংযোজন, জিঅ’-এয়াৰটেলৰ ৫৩ লাখতকৈ অধিক গ্ৰাহক : ট্ৰাই
আগষ্টৰ শেষত মোবাইল গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ১,২৯৩.৪৩ মিলিয়নৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত ১,৩০০ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এইক্ষেত্ৰত মাহেকীয়া বৃদ্ধিৰ হাৰ ০.৫১ শতাংশ ।
By ANI
Published : October 27, 2026 at 3:59 PM IST
নতুন দিল্লী : টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটী অব ইণ্ডিয়াই (Telecom Regulatory Authority of India, TRAI) প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতত ৬৫.৭ মিলিয়ন মোবাইল গ্ৰাহকৰ সংযোজন হৈছে ।
ইয়াৰ ফলত দেশত মুঠ মোবাইল গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ১৩ বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, ৰিলায়েন্স জিঅ’ আৰু ভাৰতী এয়াৰটেলে মিলি ৫৩ লাখতকৈ অধিক মোবাইল গ্ৰাহক সংযোজন কৰিছে ।
এই তথ্যই এইটোও প্ৰকাশ কৰিছে যে আগষ্টৰ শেষত বেতাঁৰ মোবাইল গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ১,২৯৩.৪৩ মিলিয়নৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত ১,৩০০ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই ক্ষেত্ৰত মাহেকীয়া বৃদ্ধিৰ হাৰ ০.৫১ শতাংশ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰিলায়েন্স জিঅ’ই বেতাঁৰ মোবাইল গ্ৰাহক সংযোজনত সকলোতকৈ আগত আছিল । মাহটোত জিঅ'ই ২৭১ লাখ গ্ৰাহক সংযোজন কৰে । ইয়াৰ পিছতে ভাৰতী এয়াৰটেলে ২৬.৯ লাখ গ্ৰাহক সংযোজন কৰে ।
আনহাতে, চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণাধীন বিএছএনএলে ৬.২৬ লাখ গ্ৰাহক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ভোডাফোন আইডিয়াই ৫.৫০ লাখ গ্ৰাহক সংযোজন কৰে । ইয়াৰ উপৰি এমটিএনএলে উক্ত মাহটোত ৬,৬২৮ জন গ্ৰাহক হেৰুৱাইছে ।
সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতৰ টেলিকম অপাৰেটৰসমূহে ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰায় ৬৫.৭ লাখ বেতাঁৰ মোবাইল গ্ৰাহকৰ নেট সংযোজন ৰেকৰ্ড কৰিছে ।
ট্ৰায়ে লগতে জনোৱা মতে, চহৰ অঞ্চলত মোবাইল গ্ৰাহক ২০২৬ চনৰ আগষ্টৰ শেষৰ ফালে ৭৪৮.৮৪ মিলিয়নৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত ৭৫৩.৮৫ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, গ্ৰামাঞ্চলতো একে সময়ছোৱাত ৫৪৪.৫৮ মিলিয়নৰ পৰা ৫৪৬.১৪ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
মোবাইল সংযোগ আৰু ফিক্সড বেতাঁৰ প্ৰৱেশ সেৱাকে ধৰি বিস্তৃত বেতাঁৰ গ্ৰাহক আগষ্ট মাহত ১,৩১২.২৫ মিলিয়নৰ তুলনাত ছেপ্টেম্বৰ মাহত ১,৩১৯.১৯ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ ফলত মাহটোত ৬৯.৪ লাখ গ্ৰাহকৰ নতুন সংযোজন ঘটিছে ।
নগৰীয়া মোবাইল গ্ৰাহকৰ মাহিলি বৃদ্ধিৰ হাৰ ০.৬৭ শতাংশৰ বিপৰীতে গ্ৰামাঞ্চলত ই হৈছে ০.২৯ শতাংশ ।
ভাৰতৰ বেতাঁৰ আৰু ৱায়াৰলাইন সংযোগকে ধৰি মুঠ টেলিফোন গ্ৰাহকৰ সংখ্যা আগষ্ট মাহত ১,৩৬০.৭০ মিলিয়নৰ তুলনাত ছেপ্টেম্বৰ মাহত ১,৩৬৭.৯৩ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ৭২.৩ লাখ গ্ৰাহকৰ সংযোজনে মাহেকীয়া বৃদ্ধিৰ হাৰ ০.৫৩ শতাংশ প্ৰকাশ কৰিছে ।
তথ্য অনুসৰি, আগষ্ট মাহত ভাৰতৰ ব্ৰডবেণ্ড গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ১,১০১.২১ মিলিয়নৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ১,১০৭.৬৮ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই ক্ষেত্ৰত মাহিলি ০.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
ইফালে, ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ১৬.৭৭ মিলিয়ন গ্ৰাহকে মোবাইল নম্বৰ পৰ্টেবিলিটিৰ (এমএনপি) বাবে আবেদন দাখিল কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ বৰ্তমানৰ নম্বৰ একে ৰাখি নিজৰ মোবাইল সেৱা প্ৰদানকাৰী সলনি কৰিব বিচৰা গ্ৰাহকৰ সংখ্যাৰ ইংগিত দিয়ে ।
তথ্য অনুসৰি, ছেপ্টেম্বৰ মাহত সক্ৰিয় বেতাঁৰ মোবাইল গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ১,২১২.৮ কোটি আছিল । ট্ৰায়ে এই কথাও উল্লেখ কৰে যে ভাৰতত সামগ্ৰিক টেলি-ঘনত্ব ২০২৬ চনৰ আগষ্টৰ শেষৰ ফালে ৯৫.০৭ শতাংশৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত ৯৫.৫২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
২০২৬ চনৰ আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফালে নগৰীয়া টেলি-ঘনত্ব ১৫৫ শতাংশৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত ১৫৫.৮৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, একে সময়ছোৱাত গ্ৰাম্য টেলি-ঘনত্বও ৬১.১২ শতাংশৰ পৰা ৬১.৩০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে মুঠ টেলিফোন গ্ৰাহকৰ সংখ্যাত চহৰ আৰু গ্ৰাম্য গ্ৰাহকৰ অংশ ক্ৰমে ৫৯.০৫ শতাংশ আৰু ৪০.৯৫ শতাংশ ।
২০২৬ চনৰ আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফালে ৱায়াৰলাইন গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ৪৮.৪৫ মিলিয়নৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত ৪৮.৭৪ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ৱায়াৰলাইন গ্ৰাহকৰ ভিত্তিত শেহতীয়া বৃদ্ধি ০.২৯ মিলিয়ন আৰু মাহিলি বৃদ্ধিৰ হাৰ ০.৬০ শতাংশ ।