MG Windsor ক পিছ পেলাই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বিক্ৰীত প্ৰথম নম্বৰত Mahindra XEV 9S EV
2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত Mahindra XEV 9S ইলেক্ট্ৰিক SUV য়ে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত MG Windsor ক অতিক্ৰম কৰিছিল । 3500ৰো অধিক ইউনিট বিক্ৰী হৈছিল ।
Published : March 30, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ডেলিভাৰীৰ প্ৰথমটো সম্পূৰ্ণ মাহত Mahindra XEV 9S ইলেক্ট্ৰিক SUV য়ে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত MG Windsor ক অতিক্ৰম কৰিছে । ভাৰতৰ বেষ্ট চেলিং EV ৰ খিতাপ দখল কৰিছে মাহিন্দ্ৰা XEV 9S য়ে ।
কোম্পানীটোৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা মাহত মাহিন্দ্ৰা XEV 9S ৰ 3500 ইউনিটতকৈ অধিক বিক্ৰী হৈছিল, যিটো MG Windsor ইভিতকৈ প্ৰায় 1000 ইউনিট বেছি । মাহিন্দ্ৰা XEV 9S ৰ 3539 ইউনিট বিক্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে MG Windsor ৰ 2599 ইউনিট বিক্ৰী হয় ।
তদুপৰি টাটা নেক্সন ইভি বজাৰত টাটাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিক্ৰী হোৱা ইভিৰ ভিতৰত অন্যতম, 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2410 ইউনিট বিক্ৰীৰে তৃতীয় স্থানত আছে । Mahindra XEV 9S ৰ ভগ্নী মডেল XEV 9E য়ে 1889 ইউনিট বিক্ৰীৰে চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে । ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা টাটা মটৰ্ছৰ Tata Harrier EV য়ে 1738 ইউনিট বিক্ৰী কৰি শীৰ্ষ পাঁচটা স্থানত শেষ স্থান দখল কৰে ।
মাহিন্দ্ৰা XEV 9S কোম্পানীটোৰ INGLO প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ই কোম্পানীটোৰ তৃতীয়খন ‘বাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক’ SUV । ইয়াৰ পূৰ্বে মাহিন্দ্ৰা BE6 আৰু XEV 9S ক’পে-এছ ইউ ভি মুকলি কৰা হৈছিল । দৰাচলতে যোৱা বছৰৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে XEV 9e ৰ তিনি শাৰীৰ SUV সংস্কৰণ XEV 9S মুকলি কৰা হৈছিল । কিন্তু 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে এই SUV ৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হৈছিল । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই SUV ৰ ডেলিভাৰীৰ প্ৰথম সম্পূৰ্ণ মাহ আছিল ।
মাহিন্দ্ৰা XEV 9S য়ে XEV 9e ৰ দৰে একেটা প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু একে ধৰণৰ ডিজাইন উপাদান ভাগ কৰে । গতিকে XEV 9S ৰ প্ৰফাইল XUV 7XO ৰ সৈতে একেবাৰে মিল আছে । ইয়াৰ ক’পে-এছইউভি ভাই-ভনীৰ তুলনাত এক্সইভিত কিছুমান আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তনো আছে, য’ত XEV9E ইৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা 59 কিলোৱাট ঘণ্টা আৰু 79 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ইউনিট সংযোজন কৰা হৈছে, লগতে তৃতীয়টো বেটাৰী বিকল্পও আছে: 70 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী ।
গাড়ীখন ৰিয়াৰ-হুইল ড্ৰাইভৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহে আৰু বেটাৰী পেকৰ বিকল্পৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পাৱাৰ আউটপুট 228 BHP ৰ পৰা 282 BHP লৈকে । কিন্তু সকলো বেটাৰী বিকল্পতে 380 nm ত সৰ্বোচ্চ টৰ্ক একেই থাকে ।
