ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনাৰ পৰা সকাহ পাবলৈ নতুন পদ্ধতি উদ্ভাৱন IIT মাদ্ৰাজৰ গৱেষক দলৰ

IIT মাদ্ৰাজৰ গৱেষকৰ এটা দলে পুৰণি ফোন আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা মূল্যৱান তাম উলিয়াই উপযোগী নেন’মেটেৰিয়েললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে ।

IIT Madras Finds Green Solution To India's Growing Electronic Waste Problem
ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ অধ্যাপক এছ পুষ্পৱনম (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 1:30 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আৱৰ্জনাৰ সামান্তৰালভাৱে দেশত ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনাও পৰিৱেশৰ প্ৰতি এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছে ৷ প্ৰতি বছৰে ভাৰতত 50 লাখ মেট্ৰিক টন ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা উৎপাদন হয় । সম্প্ৰতি IIT মাদ্ৰাজৰ গৱেষকসকলে এই ক্ৰমবৰ্ধমান সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে পৰিৱেশ অনুকূল উপায় সন্দৰ্ভত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছে ।

গৱেষণাকাৰী দলটোৱে পুৰণি ফোন আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা মূল্যৱান তাম উলিয়াই উপযোগী নেন’মেটেৰিয়েললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে ৷ গৱেষকৰ দলটোৱে জানিবলৈ দিছে যে এইক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পৰা গধুৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই । স্মাৰ্টফোন, কম্পিউটাৰ, লেপটপৰ দৰে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচবোৰ বিলাসী সামগ্ৰীৰ পৰা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীলৈ বিকশিত হৈছে । এই নিৰ্ভৰশীলতাৰ ফলত সমগ্ৰ জনসংখ্যাৰ মাজত ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ ব্যৱহাৰৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে অভিলেখ ।

অৱশ্যে এই ডিজিটেল বিপ্লৱৰ সৈতে এটা গুৰুতৰ নেতিবাচক দিশ আহিছে । আমাৰ ‘ব্যৱহাৰ আৰু নিক্ষেপ’ সংস্কৃতিৰ অৰ্থ হ'ল পুৰণি ফোন, কম্পিউটাৰ আৰু অন্যান্য গেজেটসমূহ উদ্বেগজনক হাৰত পেলাই দিয়া হৈছে । পৰিৱেশৰ ক্ষতি নকৰাকৈ এই বৈদ্যুতিক আৱৰ্জনা পৰিচালনা কৰাটো আমাৰ সময়ৰ অন্যতম বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ।

সমস্যাটো বিশেষভাৱে জটিল কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনাত তাম, সোণ, লোহাৰ দৰে মূল্যৱান ধাতু থাকে । পৰম্পৰাগত পুনঃব্যৱহাৰ পদ্ধতিত বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিয়ে ক্ষতিকাৰক উপজাত সৃষ্টি কৰে । এইখিনিতেই IIT মাদ্ৰাজৰ উদ্ভাৱনে প্ৰকৃত পাৰ্থক্য আনে ।

ধাতুবিদ্যা আৰু সামগ্ৰী অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ অধ্যাপক ৰঞ্জিত বাউৰী, ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ অধ্যাপক এছ পুষ্পৱনম আৰু ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী ছাত্ৰী ছিনু কুৰিয়ানে এই গৱেষণাৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

দলটোৱে প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ হৃদপিণ্ড প্ৰিণ্টেড চাৰ্কিট বৰ্ড (PCB)ত শূন্য কৰি পেলালে । তেওঁলোকে ডিপ ইউটেক্টিক দ্রাৱক নামৰ বিশেষ ৰাসায়নিক যৌগ ব্যৱহাৰ কৰি পুনঃব্যৱহাৰ প্ৰক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল, যিবোৰ জৈৱ-বিঘ্নিত প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল যিয়ে ধাতু নিৰাপদে দ্ৰৱীভূত কৰে ।

গৱেষকসকলে থাইমল আৰু কেপ্ৰিক এচিড—দুয়োটা পৰিৱেশ অনুকূল পদাৰ্থ—মিশ্ৰণ কৰি তেওঁলোকৰ সেউজীয়া দ্রাৱক সৃষ্টি কৰিছিল । ই ই-আৱৰ্জনাসমূহৰ পৰা তাম দ্ৰৱীভূত কৰে, যিটো তাৰ পিছত অবিষাক্ত ট্ৰাইছ’ডিয়াম চাইট্ৰেট ব্যৱহাৰ কৰি নিষ্কাশন কৰি ঔদ্যোগিক ব্যৱহাৰৰ বাবে তামৰ নেনোকণালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় ।

অধ্যাপক পুষ্পৱনমে আঙুলিয়াই দিছিল যে এসময়ত মানুহে কেৱল কথা পতাৰ বাবে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছিল যদিও এই ব্যৱহাৰ প্ৰচণ্ডভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । পুৰণি ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰবোৰ পেলাই দিলে তাম আৰু নিকেলৰ দৰে মূল্যৱান ধাতুবোৰ অপচয় হয় । এই ধাতুবোৰ প্ৰথমতে কাৰখানাৰ পৰা উলিওৱা প্ৰক্ৰিয়া ব্যয়বহুল ।

ইয়াতকৈও চিন্তনীয় কথাটো হ’ল যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনাবোৰ লেণ্ডফিলত শেষ হয় তেতিয়া কি হয় । যেতিয়া PCB মাটিত পেলোৱা হয় তেতিয়া ধাতুবোৰ লাহে লাহে দ্ৰৱীভূত হৈ প্ৰায় পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ভূ-গৰ্ভস্থ পানী দূষিত হয় । এই দূষিত পানী খোৱা লোকসকলে বৃক্কৰ ক্ষতিৰ লগতে অন্যান্য গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।

আই আই টি মাদ্ৰাজে বিকশিত কৰা পদ্ধতিটোক বিশেষ কৰি তোলা কথাটো হ’ল ইয়াত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিয়ে পৰিৱেশৰ কোনো ক্ষতি নকৰে । একে কৌশলেৰে কেৱল তাম নহয়, ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনাবোৰৰ পৰাও লোহা আৰু সোণ উলিয়াব পাৰি ।

এই কামৰ নেতৃত্ব দিয়া ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ ছাত্ৰ ডাঃ ছিনু কুৰিয়ানৰ মতে, যেতিয়া PCB বৰ্ডবোৰ বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে 100 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ গৰম কৰা হয়, তেতিয়া তাম দ্ৰৱীভূত হৈ কপাৰ অক্সাইড নামৰ যৌগ এটা গঠন কৰে । দলটোৱে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাগাৰত প্ৰকৃত ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা নমুনা ব্যৱহাৰ কৰি এই পদ্ধতি সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰিছে ।

অধ্যাপক পুষ্পৱনমে লগতে কয় যে ই-আৱৰ্জনাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাম থাকিলেও সোণ সামান্য পৰিমাণে দেখা যায়—বেছিভাগেই কম্পিউটাৰৰ ৰেম আৰু ছিম কাৰ্ডত । তথাপিও এই ধাতুসমূহ নিৰাপদে নিষ্কাশন কৰাটো পৰিৱেশ আৰু ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা বিবেচিত হ’ব ।

বৰ্তমান এই প্ৰযুক্তি কেৱল গৱেষণা পৰ্যায়তহে আছে । গৱেষকসকলৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে ঔদ্যোগিক ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াটোক বৃদ্ধি কৰা, যাৰ ফলত ইয়াক পেছাদাৰী ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা কাৰ্যকলাপৰ বাবে কাৰ্যকৰী কৰি তুলিব পৰা যাব ।

HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
ELECTRONIC WASTE PROBLEM IN INDIA
IIT MADRAS আই আই টি মাদ্ৰাজ
