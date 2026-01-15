IIT ৰ অধ্যাপক অভিজিৎ মুখাৰ্জীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সন্মানীয় এপ্লাইড হাইড্ৰ’জিঅ’লজি বঁটা

IIT ৰ অধ্যাপক অভিজিৎ মুখাৰ্জীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সন্মানীয় এপ্লাইড হাইড্ৰ’জিঅ’লজি বঁটা
বিশ্বজুৰি ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত কৰা যুগান্তকাৰী গৱেষণাৰ বাবে 2025 চনৰ এপ্লাইড হাইড্ৰ’জিঅ’লজি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় অধ্যাপকৰ সন্মান লাভ কৰিছে অভিজিৎ মুখাৰ্জীয়ে ।
Published : January 15, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: Indian institute of technology (IIT) খড়গপুৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আন এক কৃতিত্ব ৷ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অন্যতম এগৰাকী অধ্যাপক অভিজিত মুখাৰ্জীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাইড্ৰ’জিঅ’লজিষ্ট এছ’চিয়েশ্যন (IAH)ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে ‘2025 এপ্লাইড হাইড্ৰ’জিঅ’লজি বঁটা’ ৷ উল্লেখ্য যে এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় বিজ্ঞানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মুখাৰ্জী ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত অনুষ্ঠিত হয় এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । এই বঁটা লাভ কৰা বুলি জ্ঞাত হোৱাৰ পাচতে IIT ৰ শিক্ষক সমাজৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলেও আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অধ্যাপক মুখাৰ্জীক এই সন্মানীয় কৃতিত্বৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ৷ এই বঁটাই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগতে সমগ্ৰ দেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে ।
অধ্যাপক মুখাৰ্জীৰ বিষয়ে চমুকৈ
মুখাৰ্জী আই আই টি খড়গপুৰৰ ভূতত্ত্ব আৰু ভূ-পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক । বিশেষকৈ ভূ-গৰ্ভস্থ পানীৰ সৈতে জড়িত বিশ্বব্যাপী প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত প্ৰয়োগমূলক জলভূতত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়োৱা এজন বিজ্ঞানীক বছৰি প্ৰদান কৰা হয় এপ্লাইড হাইড্ৰ’জিঅ’লজি বঁটা ।
এইবাৰৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছে অধ্যাপক মুখাৰ্জীয়ে । তেওঁৰ উদ্ধৃতিত IAH এ তেওঁক এজন অতি সন্মানীয় শিক্ষাবিদ বুলি অভিহিত কৰি তেওঁৰ অসাধাৰণ গৱেষণা অভিলেখ আৰু বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক কামৰ প্ৰশংসা কৰে । সংস্থাটোৱে আৰু উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ কাম মূলতঃ গৱেষণাৰ উৎকৃষ্টতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে যদিও ই কম আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশসমূহে সন্মুখীন হোৱা জটিল জল ভূতাত্ত্বিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহকো সম্বোধন কৰে আৰু তেওঁৰ গৱেষণাৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰভাৱে এই বঁটাক সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে ।
ভূগৰ্ভস্থ জল প্ৰদূষণ আৰু জলভূ-ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত অগ্ৰণী গৱেষণাৰ বাবে অধ্যাপক মুখাৰ্জী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন । তেওঁৰ কামে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গুণাগুণ, জনস্বাস্থ্য, পৰিৱেশ বহনক্ষমতা আৰু সম্পদ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত বৈজ্ঞানিক বুজাবুজি শক্তিশালী কৰাত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে 2014 চনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ভূ-বিজ্ঞান বঁটা আৰু 2020 চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বিজ্ঞান বঁটা শান্তি স্বৰূপ ভাটনগৰ বঁটাকে ধৰি অসংখ্য ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছে ।
অধ্যাপক মুখাৰ্জী হৈছে জিঅ’লজিকেল ছ’চাইটি অৱ আমেৰিকা আৰু আমেৰিকান জিঅ’ফিজিকেল ইউনিয়ন দুয়োটাৰে ফেল’ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় বিজ্ঞানী আৰু ইয়াৰে কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাও তেওঁ সৰ্বোচ্চ সন্মান লাভ কৰিছে ।
75 কোটি টকাৰ এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড আৰম্ভ
প্ৰযুক্তিভিত্তিক জাতি গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপত আই আই টি খড়গপুৰত 75 কোটি টকাৰ টেক জংচন এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্রতিষ্ঠানখনৰ 2001 চনৰ বেচৰ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ দ্বাৰা ৷
প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গ্ল’বেল এলুমনি মিটৰ সময়ত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি এই পুঁজি স্থাপনৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে ।
স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ ভিতৰত আছিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ডীন অধ্যাপক সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জী আৰু গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ ডীন অধ্যাপক সূৰ্যকান্ত পালৰ লগতে সমীৰ কুমাৰ, কে.ভি. প্ৰশান্ত আৰু 2001 চনৰ বেচৰ অন্যান্য প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ।
এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সমন্বয় কৰিছিল সাকেট কুমাৰে (প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, 2005 বেচ; প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি, প্ৰযুক্তি ছাত্ৰ জিমখানা 2003-04), যি বৰ্তমান সঞ্চালকৰ মুখ্য কৰ্মচাৰী । তেওঁৰ সৈতে প্ৰথম আগৰৱাল আৰু প্ৰযুক্তি ছাত্ৰ জিমখানা (টি এছ জি)ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সাধাৰণ সম্পাদক (প্ৰযুক্তি) প্ৰেম পাস্তাগিয়াও উপস্থিত থাকে ।
2001 চনৰ বেচৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা 75 লাখ টকাৰ বৰঙণিৰে 75 কোটি টকাৰ এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই পুঁজিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে আই আই টি খড়গপুৰ প্ৰযুক্তি জংচনক দীৰ্ঘম্যাদী আৰ্থিক স্থিতিশীলতা প্ৰদান কৰা আৰু গৱেষণা, উদ্ভাৱন, দক্ষতা বিকাশ, আৰু উদ্যোগীকৰণ (আৰ আই ই)ক প্ৰসাৰিত কৰি প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ গণতান্ত্ৰিককৰণ নিশ্চিত কৰা ।
দীৰ্ঘম্যাদী এনডাউমেণ্ট হিচাপে ডিজাইন কৰা ‘আই আই টি কে জি পি টি জে ই এফ কৰ্পাছ’ক পেছাদাৰীভাৱে বিনিয়োগ কৰা হ’ব, ইয়াৰ বাৰ্ষিক লাভে প্ৰতিভা বিকাশ কাৰ্যসূচী, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিযোগিতা, উদ্ভাৱন কৰ্মশালা আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ষ্টাৰ্টআপ অনুদানক অহৰহ সমৰ্থন কৰিব ।
এই পদক্ষেপে হ্ৰস্বম্যাদী, প্ৰকল্পভিত্তিক পুঁজিৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল প্ৰতিষ্ঠানিক উদ্ভাৱন পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে ।
বৰ্তমান ইনষ্টিটিউট অৱ ইমিনেন্স (আই অ’ ই) অনুদানৰ পৰা ধনেৰে চলি আছে আই আই টি খড়গপুৰ টেকন’লজি জংচন কাৰ্যসূচী । ই তলত উল্লেখ কৰা তিনিটা মূল প্ৰকল্পৰ অধীনত অহা 12 মাহত 26.72 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব:
1) প্ৰি-পিজি ইন্টাৰশ্বিপ অনুদান – গৱেষণা প্ৰতিভাক প্ৰতিপালন কৰিবলৈ
2) প্লেটিনাম জয়ন্তী প্ৰতিভা হান্ট – ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উদ্ভাৱনী প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰিবলৈ
3) যুৱ উদ্যোগী অনুদান – জটিল ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ ওপৰত কাম কৰা ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে ।
নতুনকৈ স্থাপন কৰা এনডাউমেণ্ট ফাণ্ডে চলিত পুঁজিৰ সময়সীমাৰ বাহিৰত এই পদক্ষেপসমূহৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু সম্প্ৰসাৰণ নিশ্চিত কৰিব ।
