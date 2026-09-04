আইআইটি গুৱাহাটীত নতুন গৱেষণা: দীঘলীয়া ক্ৰমৰ তথ্য কম শক্তি ব্যৱহাৰেৰে বিশ্লেষণ কৰিব এআই মডেলে

আইআইটি গুৱাহাটীত নতুন গৱেষণা: দীঘলীয়া ক্ৰমৰ তথ্য কম শক্তি ব্যৱহাৰেৰে বিশ্লেষণ কৰিব এআই মডেলে
দীঘলীয়া সময়ৰ ধাৰাবাহিক তথ্য দক্ষতাৰে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা মগজু-অনুপ্ৰাণিত এআইৰ এক নতুন মডেল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম কৰি আছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ গৱেষকৰ দলে।
Published : September 4, 2026 at 6:15 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী চমুকৈ আইআইটি গুৱাহাটীৰ গৱেষকসকল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (এআই) ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে ।
বহু গতানুগতিক এআই এপ্ৰ'চৰ তুলনাত যথেষ্ট কম শক্তি খৰচ কৰাৰ লগতে দীঘলীয়া সময়ৰ ধাৰাবাহিক তথ্য দক্ষতাৰে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা মগজু-অনুপ্ৰাণিত এআইৰ এক নতুন মডেল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম কৰি আছে বুলি শুকুৰবাৰে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে ।
আইআইটি গুৱাহাটীৰ তথ্য অনুসৰি দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছিউলত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচিন লাৰ্নিং সন্মিলন (আইচিএমএল) ২০২৬ত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মেহতা ফেমিলি স্কুল অৱ ডাটা ছায়েন্স এণ্ড আৰ্টিফিচিয়েল ইনটেলিজেন্সৰ গৱেষকসকলে তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ তথ্য দাঙি ধৰিছে ।
গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰিছে কিছুমান খণ্ডত তথ্য বিশ্লেষণ দক্ষতাৰে কৰিব লাগে আৰু সেইবোৰ খণ্ডত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । তাৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, ইণ্টাৰনেট অৱ থিংছ চেন্সৰ, স্মাৰ্ট উৎপাদন, পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ, স্বায়ত্তশাসিত ব্যৱস্থা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পূৰ্বাভাস প্ৰয়োগ আদি আছে ।
এই ক্ষেত্ৰসমূহত গণনামূলক চাপ হ্ৰাস কৰিলে বেটাৰীৰ জীৱনকাল বৃদ্ধি কৰিব পাৰি আৰু ক্লাউড কম্পিউটিঙৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ ডিভাইচসমূহত প্ৰত্যক্ষভাৱে এআই সক্ষম কৰিব পাৰি ।
এই মডেলটো ছাষ্টেইনএআই লেবৰ গৱেষকসকলে প্ৰস্তুত কৰিছিল । 'স্পাইকিং হেটেৰ'জেনিয়াছ হাৰমনিক ৰেজ'নেট-এণ্ড-ফায়াৰ ষ্টেট স্পেচ মডেল' (SH2RFSSM) শীৰ্ষক ইয়াক আইচিএমএল ২০২৬ত পোষ্টাৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছিল ।
এই গৱেষণাত জড়িত আছে কাৰ্তিকেয় আগৰৱালা, বৈষ্ণৱী নাগাভূষণ, অভিজিৎ বিক্ৰম, বেদান্ত শৰ্মা আৰু অয়ন বৰঠাকুৰ । ৭ জুলাইত ছিউলৰ চিঅ'ইক্স কনভেনচন এণ্ড এক্সিবিচন চেণ্টাৰত আইচিএমএল ২০২৬ৰ পোষ্টাৰ অধিৱেশনৰ সময়ত কাৰ্তিকেয় আগৰৱালা, বৈষ্ণৱী নাগাভুষণ আৰু অয়ন বৰঠাকুৰে এই গৱেষণাৰ তথ্য উপস্থাপন কৰে ।
এনে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি আইআইটি গুৱাহাটীৰ মেহতা ফেমিলি স্কুল অৱ ডাটা ছায়েন্স এণ্ড এআইৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ অয়ন বৰঠাকুৰে কয়, "আধুনিক এআই ব্যৱস্থাসমূহে ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমিক তথ্যৰ দীঘলীয়া ধাৰা যেনে পৰিধানযোগ্য যন্ত্ৰৰ পৰা স্বাস্থ্য সংকেত, পৰিৱেশ সংবেদক, উদ্যোগিক নিৰীক্ষণ তথ্য আৰু বতৰ বা যাতায়াতৰ পূৰ্বাভাস বিশ্লেষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । অৱশ্যে বহুলভাৱে ব্যৱহৃত এআই আৰ্কিটেকচাৰৰ পূৰ্বাভাস তথ্যৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে প্ৰায়ে গণনামূলকভাৱে ব্যয়বহুল হৈ পৰে, যাৰ ফলত ই বেটাৰী-চালিত আৰু সম্পদ-সীমিত ডিভাইচসমূহৰ বাবে কম উপযোগী হৈ পৰে ।"
এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আইআইটি গুৱাহাটীৰ দলটোৱে 'SH²RFSSM' নামৰ মগজু অনুপ্ৰাণিত এআই আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল যিয়ে জৈৱিক নিউৰনৰ ইভেণ্ট-চালিত যোগাযোগৰ অনুকৰণ কৰে ।
এই মডেলৰ অনন্য দিশসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আইআইটি গুৱাহাটীৰ মেহতা ফেমিলি স্কুল অৱ ডাটা ছায়েন্স এণ্ড এআইৰ পিএইচডি গৱেষক কাৰ্তিকেয় আগৰৱালে কয়, "অবিৰতভাৱে তথ্য বিশ্লেষণ কৰা গতানুগতিক স্নায়ু নেটৱৰ্কৰ দৰে নহয়, স্পাইকিং স্নায়ু নেটৱৰ্কসমূহে অৰ্থপূৰ্ণ পৰিঘটনা ঘটিলেহে সক্ৰিয় হয়, যাৰ ফলত বিৰল আৰু শক্তি-দক্ষ গণনা সক্ষম হয় । আমি এই নীতিক উন্নত অৱস্থাৰ মহাকাশ মডেলিঙৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিলোঁ, যাৰ ফলত ব্যৱস্থাটোৱে পৰম্পৰাগত ক্ৰম আৰ্হিৰ সৈতে জড়িত গধুৰ গণনামূলক খৰচৰ অবিহনে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ আৰ্হি শিকিব পাৰে ।"
এই গৱেষণাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে মেহতা ফেমিলি স্কুল অৱ ডাটা ছায়েন্স এণ্ড এআইৰ পিএইচডি গৱেষক বৈষ্ণৱী নাগাভূষণে কয়, "আমি বাস্তৱ জগতৰ প্ৰয়োগসমূহৰ মাজেৰে মডেলটোৰ সম্ভাৱনাক অধিক অন্বেষণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যিবোৰত নিৰন্তৰ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী তথ্য বিশ্লেষণ জড়িত হৈ থাকে । আমাৰ গুৰুত্ব ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু অভিযোজন ক্ষমতা উন্নত কৰা যাতে এনে এআই ব্যৱস্থাপ্ৰণালীসমূহ সম্পদ-সীমিত ডিভাইচসমূহত অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰান্ত এআই এপ্লিকেচনসমূহ সমৰ্থন কৰিব পৰা যায় ।"
মডেলটোৰ এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল স্নায়ুকোষীয় বৈষম্য, য'ত ব্যক্তিগত কৃত্ৰিম নিউৰণক একে ধৰণে আচৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী হ'বলৈ দিয়া হয় । এই বৈচিত্ৰ্যই বাস্তৱ জগতৰ ক্ৰমিক তথ্যত পোৱা জটিল কালিক আৰ্হিসমূহ ধৰি ৰখাৰ আৰ্হিটোৰ ক্ষমতা উন্নত কৰে ।
গৱেষকসকলে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ক্ৰম শ্ৰেণীবিভাজন, ৰিগ্ৰেছন, মানৱ কাৰ্যকলাপৰ স্বীকৃতি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পূৰ্বাভাস আদি ১৭ টা বেঞ্চমাৰ্ক ডাটাছেটৰ মাজেৰে এআই মডেলৰ মূল্যায়ন কৰে । মডেলটোৱে অত্যাধুনিক ক্ৰম মডেলৰ সৈতে তুলনাযোগ্য পৰিৱেশন প্ৰদান কৰাৰ লগতে যথেষ্ট কম আনুমানিক শক্তি খৰচ দেখুৱায় । যাৰ ফলত ই এজ এআই (Edge AI) প্ৰয়োগৰ বাবে বিশেষভাৱে আশাব্যঞ্জক হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক :
মহাকাশত ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতা: ভাৰতৰ প্ৰথমটো জিঅ’চিংক্ৰ’নাছ ইমেজিং উপগ্ৰহ ই অ’ এছ-০৫ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ