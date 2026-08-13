ETV Bharat / technology

আই আই টি গুৱাহাটীৰ গৱেষণাই প্ৰশস্ত কৰিলে দক্ষ কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ আৰু মাইক্ৰ’শেলাই জৈৱ ইন্ধন উৎপাদনৰ পথ

আই আই টি গুৱাহাটীৰ গৱেষক দলে ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ অধ্যাপক কৌস্তুভ মহান্তিৰ নেতৃত্বত গৱেষণা গুৰু দীপেশ সিং চৌহানৰ সৈতে দুটা পৰ্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া গঢ়ি তুলিছে ।

IIT Guwahati
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : August 13, 2026 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ আই আই টি গুৱাহাটীৰ এক সফলতা । আই আই টি গুৱাহাটীৰ গৱেষকসকলে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড (CO2) শোষণ, মাইক্ৰ’শেলাই (microalgal) জৈৱপদাৰ্থ (biomass) উৎপাদন, কাৰ্যক্ষম স্ব-শস্য চপোৱা (self-harvesting) আৰু জৈৱশক্তি (bioenergy) উৎপাদন এই সকলো একে সময়তে বৃদ্ধি কৰিব পৰাকৈ দুটা পৰ্যায়ৰ কৃষি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰস্তুত কৰিছে ।

মাইক্ৰ’শেলায়ে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ধৰি ৰাখে আৰু লগতে জৈৱপদাৰ্থ উৎপাদন কৰে । ইয়াক জৈৱ-ডিজেলৰ দৰে নবীকৰণযোগ্য ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি । লগতে অন্যান্য উপযোগী জৈৱশক্তি সামগ্ৰীলৈও ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি । কিন্তু বিগত গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি উচ্চ কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ঘনত্বৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ অভাৱ ঘটিব পাৰে আৰু সালোক সংশ্লেষণৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পাব পাৰে ।

ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীৰ গৱেষক দলে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ অধ্যাপক কৌস্তুভ মহান্তিৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ গৱেষণা গুৰু দীপেশ সিং চৌহানৰ সৈতে দুটা পৰ্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া গঢ়ি তোলে ।

ইয়াৰ ভিতৰত আছে- প্ৰথম পৰ্যায়ত গৱেষণাকাৰী দলটোৱে ১৫% কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ অধীনত মাইক্ৰ’এলগাল উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছিল, য’ত অধিক কাৰ্বনৰ উপলব্ধতাই দ্ৰুত বৃদ্ধিত সহায় কৰিছিল । গৱেষণাকাৰী দলটোৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ১৫% কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ দীৰ্ঘদিন সংস্পৰ্শলৈ আহিলে এচিডিকৰণ হয় আৰু শেলাইৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ হ্ৰাস পায় । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত দলটোৱে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ ঘনত্ব ৫% লৈ হ্ৰাস কৰে আৰু পৰিৱেশ সুস্থিৰ কৰি তুলিবলৈ আৰু জৈৱপদাৰ্থৰ সংগ্ৰহ উন্নত কৰিবলৈ কেলচিয়াম আৰু ফছফৰাছ যোগ কৰা হয় ।

কাৰ্ব-ডাই-অক্সাইডৰ ঘনত্বৰ এই হ্ৰাসে pH ভাৰসাম্য পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত আৰু সালোক সংশ্লেষণ কাৰ্যকলাপ বজাই ৰখাত সহায় কৰে । ইয়াৰ উপৰি এই প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কেলচিয়াম পৰিপূৰকে মাইক্ৰ’শেলাই কোষৰ নিজাকৈ বিকাশ প্ৰসাৰিত কৰে । এই গৱেষণাৰ তথ্যসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত নবীকৰণযোগ্য শক্তি আলোচনীত (Renewable Energy journal) প্ৰকাশ পাইছে ।

২ লিটাৰৰ বাবল-কলাম ফটোবায়’ৰিয়েক্টৰত এই পৰীক্ষাটো কৰি দলটোৱে মাইক্ৰ’শেলাইৰ অগ্ৰগতি লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই তথ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ২৫.৭% অধিক জৈৱপদাৰ্থ উৎপাদন, ৩৫.৪% অধিক কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড স্থিৰতা, ১.৮৬ গুণ অধিক লিপিড উৎপাদনশীলতা, মুঠ আন্তঃকোষীয় জৈৱশক্তিৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ ৩৭.৬৫% উন্নতি আৰু তাৰ ফলত উৎপাদন হোৱা জৈৱপদাৰ্থৰ অধিক শক্তি মূল্য ।

এই গৱেষণাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি অধ্যাপক কৌস্তুভ মহান্তিয়ে কয়, "এই গৱেষণাই ঔদ্যোগিক কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে শোষণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে, য'ত উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত গেছক (ধোঁৱা গেছ) কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণৰ এক অবিৰত উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । এই গৱেষণাই কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণৰ অন্যতম বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰাসংগিক দিশৰ এটা হিচাপে প্ৰকাশ কৰে । অৰ্থাৎ নিম্নাংশৰ পৃথকীকৰণ শক্তি হ্ৰাস কৰে, যিটো মাইক্ৰ'শেলাই বায়'ৰিফাইনাৰীৰ ব্যয়ৰ এটা প্ৰধান উপাদান । ইয়াৰ সৰ্বাধিক প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ ঔদ্যোগিক নিৰ্গমন প্ৰবাহ আৰু সংহত মাইক্ৰ'শেলাই জৈৱ শোধনাগাৰৰ বাবে পাইলট-স্কেল প্ৰযুক্তি হিচাপে দেখা পোৱা যাব ।"

এই বিকশিত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াৰ মাইক্ৰ'শেলাই জৈৱপদাৰ্থৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে তলত জমা হোৱাৰ ক্ষমতা । গৱেষক দলটোৱে বিচাৰি উলিয়াইছে যে কেলচিয়াম যোগ কৰিলে কোষৰ একত্ৰীকৰণৰ প্ৰসাৰ ঘটে, যাৰ ফলত শৈবাল কোষবোৰে সঘনাই দল গঠন কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত জৈৱপদাৰ্থ উদ্ধাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা ৯৮.৪৬% বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ উপৰি বিকশিত মাইক্ৰ'শেলাইৰ পৰা আহৰণ কৰা জৈৱ-ডিজেল ভাৰত, আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ জৈৱ-ডিজেলৰ মানসম্পন্ন হোৱা দেখা গৈছে ।

বিকশিত প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া জৈৱপদাৰ্থৰ ট্ৰিপল-একচন বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি দীপেশ সিং চৌহানে কয়, “ফলাফলে দেখুৱাইছে যে একেটা খেতিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ভিতৰতে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ, মাইক্ৰ’শেলাই জৈৱপদাৰ্থ উৎপাদন, নবীকৰণযোগ্য জৈৱশক্তি উৎপাদন আৰু কম শক্তিৰ জৈৱপদাৰ্থ পুনৰুদ্ধাৰক একত্ৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।”

"অধ্যয়নে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে দুটা পৰ্যায়ৰ পুষ্টিকৰ সহায়ক কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড মডুলেচন কৌশলে মাইক্ৰ'শেলাই জৈৱ শোধনাগাৰৰ দিশত এক আশাব্যঞ্জক পথ প্ৰদান কৰে । বিশেষকৈ একেলগে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি, যি দুটা হৈছে দীৰ্ঘদিনীয়া খেতিৰ সময়ত কাৰ্যক্ষম কাৰ্বন স্থিৰতা বজাই ৰখা আৰু জৈৱপদাৰ্থ সংগ্ৰহৰ সৈতে জড়িত শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰা ।" তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :বহুভাষিক এআই সম্প্ৰসাৰণ চুক্তিত স্বাক্ষৰ ভাষিণী আৰু নিটি আয়োগৰ
লগতে পঢ়ক :শীঘ্ৰে বজাৰলৈ হিৰ’ মট’ক’ৰ্পৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল

TAGGED:

IIT GUWAHATI
আই আই টি গুৱাহাটী
MICROALGAL BIOFUEL PRODUCTION
ইটিভি ভাৰত অসম
IIT GUWAHATI RESEARCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.