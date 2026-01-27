ETV Bharat / technology

পূব হিমালয়ত হিমবাহৰ হ্ৰদ গঠনৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিবলৈ উন্নত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে IIT গুৱাহাটীয়ে

IIT গুৱাহাটীৰ গৱেষণা দলে পূব হিমালয়ৰ এনে স্থান চিনাক্ত কৰিছে য’ত নতুন হিমবাহৰ হ্ৰদ গঠন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সতৰ্কতাৰে নিৰীক্ষণ কৰাৰ ইংগিত গৱেষণাকাৰী দলৰ।

iit-guwahati-develops-method-to-monitor-glacial-hazards-in-eastern-himalayas
প্ৰতীকাত্মক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজি (IIT) গুৱাহাটীৰ গৱেষকসকলে এটা ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামো প্ৰস্তুত কৰিছে য’ত পূব হিমালয়ৰ পৰ্বতত হিমবাহৰ হ্ৰদ গঠন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা 492 টা স্থান চিনাক্ত কৰা হৈছে । উচ্চ ৰেজোলিউশ্যনৰ গুগল আৰ্থৰ ছবি আৰু ডিজিটেল উচ্চতাৰ আৰ্হি ব্যৱহাৰ কৰি কৰা গৱেষণাই উচ্চ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বিপদ ব্যৱস্থাপনা আৰু জলসম্পদ পৰিকল্পনাৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে ।

মডেলসমূহে জটিল লেণ্ডস্কেপৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ধৰি ৰখাত আৰু ভৱিষ্যদ্বাণীসমূহত অনিশ্চয়তা অনুমান কৰাত সহায় কৰিছিল, যাৰ ফলত পূৰ্বাভাসসমূহ অধিক বাস্তৱসন্মত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য হৈ পৰিছিল । বিকশিত কাঠামোৰ জৰিয়তে গৱেষক দলটোৱে পূব হিমালয়ৰ 492 টা স্থান চিনাক্ত কৰিলে য’ত নতুন হিমবাহৰ হ্ৰদ গঠন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত এনে অঞ্চলৰ ইংগিত পোৱা গৈছে য’ত সযতনে নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন ।

আই আই টি গুৱাহাটীৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক অধ্যাপক অজয় ​​দশোৰাই কয়, "উচ্চ বিপদজনক অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি, কাঠামোটোৱে হিমালয়ৰ হিমবাহৰ হ্ৰদ বিস্ফোৰণ বানপানীৰ বাবে আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাসমূহক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, পথ, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু বসতিস্থলৰ বাবে সুৰক্ষিত স্থানৰ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু দীৰ্ঘম্যাদী জলসম্পদ ব্যৱস্থাপনাত সহায় কৰিব পাৰে ।"

দশোৰাই লগতে কয়, “বিপদ ব্যৱস্থাপনাৰ বাহিৰেও এই পদ্ধতিয়ে হিমবাহ পিছুৱাই যোৱাৰ লগে লগে পানীৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ সলনি হ’ব পাৰে সেই কথা বুজিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে ।"

নেচাৰৰ চাইন্টিফিক ৰিপ’ৰ্টছ জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত এই তথ্যই নিশ্চিত কৰিছে যে পূৰ্বৰ অধ্যয়নত প্ৰায়ে উপেক্ষা কৰা ভূমিৰ আকৃতি আৰু গঠনে হিমবাহৰ হ্ৰদ ক’ত আৰু কেনেকৈ দেখা দিব পাৰে তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে । বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াত গৱেষণাকাৰী দলটোৱে লজিষ্টিক ৰিগ্ৰেছন (LR), আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্ক (ANN), আৰু বেইছিয়ান নিউৰেল নেটৱৰ্ক (BNN)কে ধৰি তিনিটা ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক পদ্ধতি পৰীক্ষা কৰিছিল ।

দলটোৱে এতিয়া মৰেইন বিকাশৰ ইতিহাসসমূহ একত্ৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তথ্য প্ৰস্তুত কৰাটো স্বয়ংক্ৰিয় কৰিব আৰু বিকশিত কাঠামোত ক্ষেত্ৰভিত্তিক বৈধকৰণ যোগ কৰিব । এই বিকাশসমূহে মডেলটোৰ সঠিকতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু হিমবাহৰ বিপদৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বহল কৰিব ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

EASTERN HIMALAYAS GLACIAL HAZARDS
EASTERN HIMALAYAS GLACIAL LAKES
IIT GUWAHATI
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
EASTERN HIMALAYAS IIT GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.