IIT দিল্লীৰ কৃতিত্ব: প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে পৰীক্ষাগাৰত নিজাববীয়াকৈ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাব পৰা AI মেচিন

IIT দিল্লীৰ কৃতিত্ব: প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে পৰীক্ষাগাৰত নিজাববীয়াকৈ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাব পৰা AI মেচিন
IIT দিল্লীৰ বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষাগাৰৰ মেচিন চলাব পৰা আৰু নিজাববীয়াকৈ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰু বিশ্লেষণ কৰিব পৰা AI ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰিছে ।
Published : December 24, 2025 at 11:39 AM IST
হায়দৰাবাদ: এতিয়ালৈকে আপুনি হয়তো চেটবটত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে, বিষয়বস্তু লিখিছে, ক’ড কৰিছে, ফটো আৰু ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰিছে বা তথ্য বিশ্লেষণ কৰিছে । কিন্তু এতিয়া AI ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব পৰীক্ষাগাৰতো । আই আই টি দিল্লীৰ গৱেষকসকলে AI ক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ গৈ গৱেষণাগাৰত সোমাইছে ।
দৰাচলতে আই আই টি দিল্লীৰ বিজ্ঞানীসকলে এনে AI ছিষ্টেম প্ৰস্তুত কৰিছে যিয়ে কেৱল তত্ত্ব বুজি পোৱাই নহয়, যন্ত্ৰটো চলাই বাস্তৱিক পৰীক্ষাও চলাব পাৰে । এই AI মেচিনটোৰ নাম AILA – Artificially Intelligent Lab Assistant ।
ChatGPT তকৈও আধুনিক AI
IIT দিল্লীৰ নেতৃত্বত ভাৰত, ডেনমাৰ্ক, জাৰ্মানীৰ বিজ্ঞানীৰ এটা দলে ILA প্ৰস্তুত কৰিছিল । এই AI য়ে প্ৰকৃত লেবৰ সঁজুলিৰ সৈতে ক্ৰিয়া কৰে, পৰীক্ষাৰ পৰিকল্পনা কৰে, সিদ্ধান্ত লয় আৰু শেষত ফলাফলৰ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কৰে । এই সকলোবোৰ কাম AILA-এ ঠিক এজন মানৱ গৱেষকৰ দৰেই কৰে ।
বৰ্তমানৰ বেছিভাগ AI সঁজুলি, যেনে ChatGPT, Gemini বা Grok, তথ্য লিখা, চিন্তা কৰা বা ব্যাখ্যা কৰাত সীমাবদ্ধ, কিন্তু AILA এনে এক AI যিয়ে স্ক্ৰীণৰ বাহিৰলৈ যায় । ই লেবৰ যন্ত্ৰপাতিসমূহ শাৰীৰিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু নিজাববীয়াকৈ পৰীক্ষা চলায় । এইটোৱেই ইয়াক অন্যান্য AI সঁজুলিৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে ।
AI এ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ মাইক্ৰস্কোপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে
ILA ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা হৈছে এটমিক ফৰ্চ মাইক্ৰস্কোপ (AFM)। AFM হৈছে নেন’স্কেলত পৃষ্ঠ অধ্যয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এক অতি উন্নত আৰু সংবেদনশীল যন্ত্ৰ । ইয়াক চলাবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰশিক্ষণ আৰু গভীৰ বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন । আই আই টি দিল্লীৰ দলটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে এতিয়া আই এল এয়ে আনকি জটিল এ এফ এম কামবোৰো নিজাববীয়াকৈ চম্ভালিব পাৰে, সেয়া সঠিক ছেটিংছ বাছি লোৱাই হওক, শব্দমুক্ত ছবি লোৱাই হওক বা তথ্য বিশ্লেষণ কৰাই হওক ।
এই গৱেষণাৰ প্ৰথম লেখক তথা আই আই টি দিল্লীৰ পি এইচ ডি স্কলাৰ ইন্দ্ৰজিৎ মণ্ডলে ব্যাখ্যা কৰি কয়, "আগতে উচ্চমানৰ ছবিৰ বাবে মাইক্ৰস্কোপ স্থাপন কৰিবলৈ গোটেই দিনটো সময় লাগিছিল । এতিয়া ILA য়ে মাত্ৰ 7 ৰ পৰা 10 মিনিটতে একে কাম কৰিব পাৰে ।" মণ্ডলে অধ্যাপক এন.এম.অনুপ কৃষ্ণন আৰু অধ্যাপক নিত্য নন্দ গোস্বামীৰ নিৰ্দেশনাত কাম কৰি আছে ।
AILA ই এটা নিৰ্ধাৰিত লিপি অনুসৰণ নকৰে । ই বাস্তৱ সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়া বুজি পায়, পৰিস্থিতিৰ লগত নিজৰ কাৰ্যক খাপ খুৱাই লয় আৰু ফলাফলৰ মূল্যায়ন নিজেই কৰে ।
অধ্যাপক অনুপ কৃষ্ণনে ETV Bharat ক কয়, "আগতে এআইয়ে কেৱল বিজ্ঞানৰ বিষয়েহে লিখিব পাৰিছিল । এতিয়া, ই নিজেই বৈজ্ঞানিক গৱেষণা চলাব পাৰে, যেনে পৰীক্ষাৰ ডিজাইন কৰা, মেচিন চলোৱা, তথ্য সংগ্ৰহ কৰা আৰু ইয়াৰ ব্যাখ্যা কৰা ।"
অধ্যাপক নিত্য নন্দ গোস্বামীৰ মতে এ এফ এমৰ দৰে মেচিন চলাবলৈ এ আইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ।
তেওঁ কয়, "এই মেচিনটো চলাবলৈ নেন'স্কেল পদাৰ্থ বিজ্ঞান, পৃষ্ঠৰ আচৰণ আৰু বাস্তৱ সময়ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন । এই সকলোবোৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কৰিব পৰা আই এল এৰ ক্ষমতা পৰীক্ষামূলক বিজ্ঞানৰ বাবে এক গেম-চেঞ্জাৰ ।"
আই আই টি দিল্লীৰ জিতেন্দ্ৰ সোনি আৰু জাকিৰ লগতে ডেনমাৰ্কৰ আলবৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জাৰ্মানীৰ লাইবনিজ ইনষ্টিটিউট, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলো এই প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
গৱেষণাই এটা মূল তথ্য উন্মোচন কৰিলে যে তত্ত্ব বা কুইজত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা এআই মডেলসমূহ প্ৰকৃত লেবৰ পৰিৱেশত প্ৰায়ে বিফল হয় । ইন্দ্ৰজিৎ মণ্ডলে সহজভাৱে বুজাই দি কয়, "এয়া ঠিক গাড়ী চলোৱাৰ দৰেই । কিতাপ এখনত যান-বাহনৰ নিয়ম পঢ়াটো এটা কথা, কিন্তু ভিৰ কৰা পথত গাড়ী চলোৱাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ।"
সুৰক্ষা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ
দলটোৱে এইটোও বিচাৰি উলিয়াইছে যে কেতিয়াবা এআইয়ে নিৰ্দেশনাৰ পৰা বিচ্যুতি ঘটাব পাৰে নেকি । যিহেতু লেবৰ সঁজুলিবোৰ অতি ব্যয়বহুল, সেয়েহে বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বৰ্তমান AILA এ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানুহৰ হাতত আছে ।
আই এল এৰ বিকাশ ভাৰতৰ এ আই ফৰ ছায়েন্স দৃষ্টিভংগীৰ সৈতেও মিল আছে । শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে এ এন আৰ এফৰ জৰিয়তে এ আই ভিত্তিক গৱেষণাৰ বাবে পুঁজি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । অধ্যাপক কৃষ্ণনে বিশ্বাস কৰে যে এনে স্বায়ত্তশাসিত লেব সহায়কে সৰু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গৱেষণা কেন্দ্ৰকো উচ্চমানৰ গৱেষণা কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব ।
AILA ৰ কৰ্ম পদ্ধতিও আকৰ্ষণীয় । ইয়াত ভাষাৰ আৰ্হিটোৱে "মগজু" হিচাপে কাম কৰে আৰু লেবৰ যন্ত্ৰবোৰে ইয়াৰ ‘হাত’ হিচাপে কাম কৰে । AI এ হাতপুথি পঢ়ে, সঠিক আদেশ বিচাৰি পায়, ক'ড লিখে, মেচিন চলায় আৰু তাৰ পিছত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰে । এই ব্যৱস্থাত প্ৰায় 4000 পৃষ্ঠাৰ যন্ত্ৰৰ হাতপুথি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ILA পৰীক্ষাৰ বাবে 100 টা ভিন্ন পৰীক্ষাৰ ডিজাইন কৰা হৈছিল । ইয়াৰে প্ৰায় 80 টা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে এআইয়ে । এই সফলতাৰ হাৰ আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে এতিয়া দলটোৱে কাম কৰি আছে । বাহ্যিক বাণিজ্যিক এআইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ তেওঁলোকে স্থানীয় বৃহৎ ভাষাৰ আৰ্হি (LLM) প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে ।
ইয়াৰ পিছত কি হ’ব ?
বৰ্তমান AILA এটা প্ৰুফ-অফ-কনচেপ্ট । ভৱিষ্যতে ইয়াক একাধিক লেব আৰু বিভিন্ন মেচিনৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
অধ্যাপক কৃষ্ণনৰ মতে, "ভৱিষ্যতে AILA ই কেৱল পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাই নহয়, নতুন গৱেষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াতো সহায় কৰিব । ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ উন্নত বৈজ্ঞানিক গৱেষণা সকলোৰে বাবে সহজ হ'ব ।"
সামগ্ৰিকভাৱে আই আই টি দিল্লী আৰু তেওঁৰ দলে নিৰ্মাণ কৰা এই এ আই মেচিনে কিতাপ আৰু পৰ্দাৰ পৰা লেবলৈ এ আই লৈ গৈছে আৰু এইটোৱেই এই উদ্ভাৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিশ ।
লগতে পঢ়ক