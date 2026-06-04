ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বাবে চিপ কৰ্মশক্তি গঢ়ি তোলা : জনজাতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে IISc ৰ নতুন ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ
জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত লাভ কৰিবলগীয়া এই সুবিধাই জনজাতীয় আৰু বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু সৰ্বাংগীন দক্ষতা বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৷
By Anubha Jain
Published : June 4, 2026 at 11:22 PM IST
বেংগালুৰু: ভাৰতে ঘৰুৱা উৎপাদন, গৱেষণা আৰু কৰ্মশক্তিৰ বিকাশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এক শক্তিশালী ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰিছে । দূৰসংযোগ, স্বাস্থ্যসেৱা, অটোমোটিভ, প্ৰতিৰক্ষা, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, গ্ৰাহক ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু উন্নত কম্পিউটিঙৰ দৰে খণ্ডসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰাত ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ জটিল ভূমিকাক স্বীকৃতি দি দেশখনে দক্ষ কৰ্মশক্তি গঢ়ি তোলাৰ পদক্ষেপক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ।
এই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ অংশ হিচাপে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে বুধবাৰে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনৰ পৰা বেংগালুৰুৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান(আইআইএছচি) ৰ চেণ্টাৰ ফৰ নেন’ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং(CeNSE)ত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ট্ৰেইনিং ফেব্ৰিকেশন(FAB) সুবিধা কেন্দ্ৰটো ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰে । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম আৰু কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দুৰ্গাদাস উইকেয়ো উপস্থিত থাকে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে এই সুবিধাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দক্ষতাক শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু এইক্ষেত্ৰত থকা সুযোগসমূহৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত CeNSE ত ৩২০০ বৰ্গফুটৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সুবিধা স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ নিৰ্মাণ আৰু মাইক্ৰ’ইলেক্ট্ৰনিকছৰ হাতে-কামে প্ৰশিক্ষণ, দক্ষতা আৰু সামৰ্থ বিকাশৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰা হ’ব ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত CeNSE, IISc ৰ সহযোগী অধ্যাপক তথা ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ আৰু চৰিত্ৰায়ন প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান অনুসন্ধানকাৰী অধ্যাপক সুশোভন অৱস্থীয়ে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে স্থাপন কৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে থকা দৃষ্টিভংগী, ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ ৰোডমেপ, দক্ষতা বিকাশ আৰু গৱেষণাৰ ওপৰত ইয়াৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিতংভাৱে সদৰী কৰে ।
অধ্যাপক অৱস্থীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সন্মুখত থকা একাধিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাটোৱে হৈছে এই সুবিধা কেন্দ্ৰৰ লক্ষ্য । ছেমি কণ্ডাক্টৰ খণ্ডত দহ হাজাৰৰো অধিক দক্ষ কৰ্মশক্তিৰ অতি প্ৰয়োজন ৷ কিন্তু বৰ্তমান দেশৰ কেইখনমান প্ৰতিষ্ঠানতহে এনে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যয়বহুল আন্তঃগাঁথনি আছে ।’’ এই সুবিধা কেন্দ্ৰটো কেৱল আইআইএছচিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকে নহয়, বৰং সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো হাতে-কামে প্ৰশিক্ষণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ সজাই তোলা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ৷
তেওঁ দৃঢ়ভাৱে কয় যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত মৌলিকভাৱে ব্যৱহাৰিক কাম আৰু ই-চিপ ডিজাইন আৰু চিমুলেচনৰ বহু ওপৰলৈ গৈছে । তেওঁ কয়, ‘‘ইয়াত প্ৰকৃত যন্ত্ৰ, সামগ্ৰী, ৰাসায়নিক আৰু যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ সৈতে কাম কৰাৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে । এনে জ্ঞান ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তেহে লাভ কৰিব পাৰি ।’’
অধ্যাপক অৱস্থীয়ে কাৰিকৰী গৱেষণা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰতিনিধিত্বশীল বঞ্চিত আৰু জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সুবিধা উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ভাৰতৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ খণ্ডত শ্ৰমিকৰ অভাৱ দূৰ কৰা
ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰক্ৰিয়া, সঁজুলি আৰু ক্লীনৰুমৰ পদ্ধতিৰ সৈতে হাতে-কামে অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰি এই সুবিধাই দেশৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ উৎপাদন খণ্ডৰ বাবে উদ্যোগৰ যোগ্য প্ৰতিভাক বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ এই পদক্ষেপে জনজাতীয় আৰু অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ সৰ্বাংগীন প্ৰসাৰ ঘটাব ।
তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ পিএইচডি কাৰ্যসূচীত আবেদন কৰা বা শিক্ষা বিভাগত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা জনজাতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অতি কম । আমি এই জনগাঁথনিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি এক বিশেষ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে এই পৰিস্থিতি সলনি কৰিব বিচাৰিছিলো ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সহায়ত এই সুবিধা সম্ভৱপৰ হৈছে যদিও ইয়াৰ দ্বাৰা বিস্তৃত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীও সহায়ক হ’ব ।
মন কৰিবলগীয়া যে, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়(MeitY), শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, বিভিন্ন অনুসন্ধান আৰু বিকাশ প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ১০,০০০ বৰ্গফুটৰ ক্লীনৰুমৰ সুবিধাকে ধৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰ গৱেষণা আন্তঃগাঁথনি পৰিচালনাৰ ১৫ বছৰতকৈও অধিক অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট । নতুন প্ৰশিক্ষণ সুবিধা কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিবলৈ দলটোৱে জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা পোৱা ধনৰ সহায় লৈছিল আৰু লগতে বৰ্তমানৰ গৱেষণা প্ৰকল্পৰ পৰা সঁজুলি আৰু আন্তঃগাঁথনি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ সমান্তৰালকৈ ব্যয় হ্ৰাস কৰাৰ লগতে ক্ষীপ্ৰতাৰে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিছিল ।
এই সুবিধাটো মূলতঃ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে উৎসৰ্গিত ৷ কিন্তু অনুসূচীত জাতিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, স্নাতকোত্তৰ গৱেষক আৰু উদ্যোগৰ পেছাদাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই কাৰ্যসূচীয়ে সমৰ্থন জনাব । ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে চলিবলগীয়া এই তিনি বছৰীয়া কাৰ্যসূচীত অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে ১৫০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৬০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । বিগত দুই-তিনি বছৰত CeNSE এ বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৪,০০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিছে ৷ এই নতুন প্ৰশিক্ষণ সুবিধাৰ সহায়ত পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত এই সংখ্যা দুগুণ হোৱাৰ আশা কৰিছে ।
|প্ৰাথমিক দৰ্শক
|জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী
|অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰী
|অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ, স্নাতকোত্তৰ গৱেষক, উদ্যোগক্ষেত্ৰৰ পেছাদাৰী লোকসকল
|পাঠ্যক্ৰমৰ সময়সীমা
|তিনি বছৰ, ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে
|প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
|অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে ১৫০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে ৬০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই শিক্ষা দিয়া হ’ব
|পূৰ্বৰ সফলতা
|বিগত ২-৩ বছৰত প্ৰায় ৪,০০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল
|ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্য
|নতুন সুবিধাৰ সহায়ত পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত প্ৰশিক্ষিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দুগুণ কৰা হ’ব
কাৰ্যকলাপৰ সম্প্ৰসাৰণ
কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ সময়সীমাৰ বিষয়ে উত্তৰ দিয়াৰ সময়ত অধ্যাপক অৱস্থীয়ে কয় যে এই সুবিধা ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে ৷ অৱশ্য়ে সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হ’বলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথমটো গোট আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অনলাইন আৰু প্ৰত্যক্ষ দুয়োটা ব্যৱস্থাই উপলব্ধ থাকিব । এই প্ৰকল্পটো বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি চলি আছে ৷ এই সময়ছোৱাত অনলাইন প্ৰশিক্ষণৰ অংশটো চলি আছে আৰু একাংশ প্ৰত্যক্ষ ছেচনো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । নতুন সুবিধা কেন্দ্ৰটো সাজু হোৱাৰ লগে লগে আমি এতিয়া আমাৰ ব্যৱহাৰিক, প্ৰত্যক্ষ বা মুখামুখি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীসমূহ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাবলৈ সক্ষম হ’ম ।’’
প্ৰথমে প্ৰশিক্ষণ, তাৰ পিছত গৱেষণা
এই সুবিধা কেন্দ্ৰটোৱে গৱেষণাকো সমৰ্থন কৰিব নেকি নে কেৱল ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব বুলি সোধাত অধ্যাপক অৱস্থীয়ে কয়, ‘‘CeNSE য়ে ঐতিহাসিকভাৱে ১০,০০০ বৰ্গফুটৰ ক্লীনৰুমৰ সুবিধা কেন্দ্ৰ চলাই আহিছে, যিটো মূলতঃ গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ বাবে উৎসৰ্গিত । ই যদিও একাংশ প্ৰশিক্ষণ সম্পৰ্কীয় কাৰ্যক সমৰ্থন জনাইছিল, তথাপিও ক্ষমতা সীমিত আছিল কাৰণ গৱেষণা ইয়াৰ মূল কাম হৈয়েই আছে ৷ আমি ১০০ জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰীৰে আৰ এণ্ড ডি ফেচিলিটি নামৰ সুবিধা কেন্দ্ৰটো চলাইছো ।’’
|স্কেলিং আপ অপাৰেচনসমূহ
|সুবিধা ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম নহয় ৷ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথমটো বেটচ চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
|প্ৰশিক্ষণৰ উপাদানসমূহ
|অনলাইন আৰু ব্যক্তিগত মডিউল; অনলাইন প্ৰশিক্ষণ ১.৫ বছৰ ধৰি চলি আছে; ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰা কিছুমান ব্যক্তিগত ছেচন; নতুন সুবিধা কেন্দ্ৰই হাতে-কামে প্ৰশিক্ষণ সম্প্ৰসাৰণ কৰে ।
|প্ৰশিক্ষণ বনাম গৱেষণা
|নতুন সুবিধাই প্ৰশিক্ষণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, গৱেষণাক গৌণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ৷
|প্ৰশিক্ষণ আৰ্হি
|বক্তৃতা, অধ্যয়ন সামগ্ৰী, পৰীক্ষা আৰু প্ৰকল্পৰ সৈতে প্ৰাৰম্ভিক ২.৫ সপ্তাহৰ অনলাইন প্ৰশিক্ষণ; ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলক আমন্ত্ৰণ ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নতুন সুবিধা কেন্দ্ৰটো প্ৰশিক্ষণক প্ৰধান উদ্দেশ্য হিচাপে লৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ৷ আনহাতে গৱেষণা আৰু উন্নয়ন গৌণ হ’ব । ইয়াৰ ফলত অধিক সংখ্যক প্ৰশিক্ষাৰ্থীক হাতে-কামে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ আমাৰ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব ।’’
নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰশিক্ষণৰ আৰ্হি
বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি অধ্যাপক অৱস্থীয়ে কয় যে এই কাৰ্যসূচী সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ পিছত আগ্ৰহী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ তথ্যসমূহ প্ৰদান কৰিব লাগিব । এই প্ৰশিক্ষণৰ সম্পূৰ্ণ পুঁজি জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে আৰু যোগ্যতা মানক প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।
নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰথমে ডেৰ-দুসপ্তাহৰ অনলাইন প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে, যিটো ভাৰ্চুৱেল মোডত অনুষ্ঠিত হয় । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ৰেকৰ্ডিং কৰা বক্তৃতা, অধ্যয়ন সামগ্ৰী, পৰীক্ষা আৰু এটা চুটি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মূল্যায়ন কৰা হয় । তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্বাচিত গোটটোক ব্যৱহাৰিক, মুখামুখি প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় ।
এইবোৰ হ্ৰস্বম্যাদী দক্ষতা বিকাশ কৰ্মশালা আৰু আইআইএছচিৰ আনুষ্ঠানিক ডিগ্ৰী কাৰ্যসূচীৰ অংশ নহয়, যেনে - স্নাতকোত্তৰ বা পিএইচডি পাঠ্যক্ৰম । তেওঁ কয়, ‘‘ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আইআইএছচিৰ ছাত্ৰ হিচাপে নামভৰ্তি কৰা হোৱা নাই ৷ তেওঁলোকে আইআইএছচিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।’’
উদ্যোগৰ বাবে সাজু প্ৰতিভাক গঢ়ি তোলা
আইআইএছচিয়ে ২০২৪ চনত টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ পৰা ১৩৬ জন স্নাতক অভিযন্তা প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথমটো বেচক প্ৰশিক্ষণ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘আমি জানো যে এই পাঠ্যক্ৰমে কাম কৰে ৷ কাৰণ ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আনকি উদ্যোগৰ পেছাদাৰীসকলকো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।’’
|পাঠ্যক্ৰম আৰু প্ৰমাণপত্ৰ
|উদ্যোগ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পৰ্যালোচনা কৰা স্কীল ইণ্ডিয়া মিছনৰ অধীনত এনএছকিউএফ প্ৰমাণিত পাঠ্যক্ৰম ৷ আইআইএছচিৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশৰ সুবিধা আৰু উদ্যোগ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বৈধ কৰা হয় ।
|উদ্যোগৰ পৰীক্ষণ
|ইয়াক আইআইএছচিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আৰু উদ্যোগৰ পেছাদাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ ২০২৪ চনত টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ১৩৬ জন স্নাতক অভিযন্তা প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথমটো বেটচক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল ।
|কেৰিয়াৰ বিষয়ক সজাগতা
|ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ উৎপাদনক এক কাৰ্যকৰী কেৰিয়াৰৰ পথ হিচাপে প্ৰসাৰ কৰা ৷ চফটৱেৰ অথবা আইটিৰ পৰা ডিপ-টেক আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগলৈ মনোযোগ স্থানান্তৰ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷
|কাৰ্যসূচীৰ উপলব্ধতা
|আৰম্ভণিৰ পৰাই ১,৪০০+ অনুসূচিত জনজাতিৰ অংশগ্ৰহণকাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ৷ ৪৮,০০০+ ঘণ্টাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ১,০০০+ এনএছকিউএফ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
|দেশব্যাপী প্ৰসাৰ
|আইআইটি, এনআইটি, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়কে ধৰি ৩০+ ৰাজ্য অথবা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু ২৭৩+ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক নিয়োজিত কৰা ।
কাৰিকৰী দক্ষতাৰ উপৰিও তেওঁ ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণক এক কাৰ্যকৰী আৰু লাভজনক কেৰিয়াৰ বিকল্প হিচাপে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয়, “বছৰ বছৰ ধৰি চফটৱেৰ আৰু আই টিয়ে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত লাভৱান হৈছে যদিও এতিয়া দেশখনক ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ আৰু ডিপ-টেক উদ্যোগৰ দৰে বিকল্প বৃদ্ধিৰ ইঞ্জিনৰ প্ৰয়োজন ।’’
এই সুবিধাটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই এই কাৰ্যসূচীয়ে অনুসূচিত জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ১,৪০০ৰো অধিক অংশগ্ৰহণকাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিছে, ৪৮,০০০ ঘণ্টাৰো অধিক বিশেষ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু ১০০০ৰো অধিক এন এছ কিউএফ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । এই পদক্ষেপে দেশজুৰি প্ৰসাৰিত ৩০ খনতকৈও অধিক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু আইআইটি, এনআইটি, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়কে ধৰি ২৭৩ খনতকৈও অধিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণকাৰীক সামৰি লৈছে ।
উদ্যোগৰ সংযোগ আৰু ভৱিষ্যতৰ সুযোগ
উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বিষয়ত অধ্যাপক অৱস্থীয়ে কয় যে আইআইএছচিয়ে ইতিমধ্যে পাঠ্যক্ৰম বিকাশ আৰু কৰ্মশক্তি প্ৰশিক্ষণৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে কোম্পানীসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লেম ৰিচাৰ্চৰ দৰে উদ্যোগৰ নেতাসকলৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰ কোম্পানীসমূহৰ বাবে কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিছে । আনুষ্ঠানিক নিযুক্তিৰ সম্পৰ্ক এতিয়াও বিকশিত হৈ থকাৰ সময়তে আইআইএছচিয়ে উদ্যোগৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰে আৰু অনাগত বছৰবোৰত ভাৰতৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে নিয়োগৰ সুযোগ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা কৰে । লগতে এই কাৰ্যসূচী প্ৰতিষ্ঠা কৰাত জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা স্বীকাৰ কৰে । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে এই পদক্ষেপ ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয় আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এক দশকৰো অধিক সময় ধৰি কৰা স্থায়ী বিনিয়োগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
অধ্যাপকগৰাকীয়ে শেষত কয়, ‘‘পাঠ্যক্ৰম, আন্তঃগাঁথনি, সঁজুলি আৰু বিশেষজ্ঞতা ২০১১ চনৰ পৰাই দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সামৰ্থ বিকাশৰ ফল । এই ভেটিয়ে আমাক ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ছেমি কণ্ডাক্টৰ অভিযানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি দ্ৰুত সঁহাৰি দিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰতলৈ অনা হ’ব জোনবাইৰ দেশৰ ভূমি ! ইছৰোৰ সঞ্চালকৰ বৃহৎ ঘোষণা