আজিৰে পৰা বৃদ্ধি হ’ল Hyundai ৰ গাড়ীৰ মূল্য; প্ৰভাৱ পৰিব creta, i20, venue আদি মডেলত
2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ Hyundai Motor India Ltd এ নিজৰ গাড়ীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ।
Published : January 1, 2026 at 4:40 PM IST
হায়দৰাবাদ: কোৰিয়াৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Hyundai Motor ৰ ভাৰতীয় বিভাগ Hyundai Motor India লিমিটেডে 31 ডিচেম্বৰ বুধবাৰে তেওঁলোকৰ সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য সংশোধনৰ কথা ঘোষণা কৰে । গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ মডেল লাইনআপত গড় মূল্য 0.6 শতাংশ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
Hyundai Motor India ই এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ বৰ্ধিত ইনপুট ব্যয়, বিশেষকৈ মূল্যৱান ধাতু আৰু সামগ্ৰীৰ অধিক মূল্য বুলি কয় । এই সিদ্ধান্তই কোম্পানীটোৰ সমগ্ৰ মডেলৰ এণ্ট্ৰি লেভেল হেচবেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিমিয়াম ইলেক্ট্ৰিক বাহনলৈকে সকলো সামগ্ৰীত প্ৰভাৱ পেলাব ।
নিয়ন্ত্ৰণমূলক ফাইলিঙত Hyundai Motor এ কয় যে খৰচৰ চাপ হ্ৰাস কৰাৰ বৃহত্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এই বৃদ্ধি সকলো মডেলৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ’ব । গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে কয়, “যদিও কোম্পানীটোৱে খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আৰু গ্ৰাহকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কম কৰাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে, তথাপিও এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি পোৱা খৰচৰ কিছু অংশ বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।”
ক্ৰেতাই ইয়াৰ বোজা বহন কৰিব
Hyundai Motor India ই কয় যে কোম্পানীয়ে আভ্যন্তৰীণ দক্ষতাৰ জৰিয়তে ব্যয় বৃদ্ধিৰ কিছু পৰিমাণে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও কেঁচামালৰ মূল্যৰ ওপৰত হেঁচা অব্যাহত থকাৰ বাবে কিছু পৰিমাণে বোজা গ্ৰাহকৰ ওপৰতো দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।
নতুন বছৰৰ পূৰ্বে আন অটো কোম্পানীসমূহেও একেধৰণৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে হুণ্ডাইৰ এই সিদ্ধান্ত । ৰেন’ ইণ্ডিয়াইও নিজৰ সমগ্ৰ ৰেঞ্জত 2 শতাংশ পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । আনহাতে, মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ইণ্ডিয়াইও একেধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । তদুপৰি জে এছ ডব্লিউ এম জি মটৰ ইণ্ডিয়া আৰু নিছান ইণ্ডিয়াইও বৃদ্ধি পোৱা ইনপুট আৰু লজিষ্টিক খৰচৰ বাবে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা প্ৰায় 2-3 শতাংশ মূল্য বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিছে ।
ভাৰতত Hyundai ৰ লাইনআপ
ভাৰতত Hyundai ৰ বৰ্তমানৰ লাইনআপত আছে জনপ্ৰিয় মডেল যেনে হুণ্ডাই গ্ৰেণ্ড i10 Nios, i20, Aura, Venue, Creta, Alcazar, Verna, Tucson আৰু হুণ্ডাই IONIQ 5 ইলেক্ট্ৰিক SUV । বৰ্তমান হুণ্ডাই গাড়ীৰ দাম 5.47 লাখৰ পৰা 47 লাখৰ ওপৰলৈকে (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
শেহতীয়াকৈ কোৰিয়াৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱেও নিজৰ SUV হুণ্ডাই ক্ৰেটাৰ বাবেও এটা বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি ঘোষণা কৰিছে, যিয়ে 2025 চনত 2 লাখতকৈ অধিক ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল । এই সংখ্যা ভাৰতৰ হুণ্ডাইৰ বাৰ্ষিক বিক্ৰীৰ সৰ্বোচ্চ পৰিসংখ্যা ।
